Horoscop zilnic. Vineri, 26 septembrie. Zodia care primește niște bani de la șef

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Vorbești prea mult și asta nu face o impresie prea bună. Mai ales că șansa te poate ajuta mai mult decât până acum, ar fi momentul să te implici în rezolvarea unor chestiuni pe care le-ai tratat cu indiferență până acum. O mai veche cunoștință care te simpatizează îți va face tot felul de propuneri care s-ar putea dovedi în scurt timp inspirate. N-ar fi rău să-i asculți sfatul.

Taur: Ți se vor face tot felul de propuneri interesante, dar persoana care ți-o face nu îți prea trezește încrederea. Relația cu superiorii ierarhici este destul de tensionată și nu este indicat să încerci să îți impui punctele de vedere. Orice discuție în contradictoriu poate genera dispute obositoare. În plan sentimental, trăirile tale sunt deosebit de profunde.

Gemeni: Conjunctura astrală te avantajează într-o oarecare măsură. Se pare că ai șansa de a câștiga o sumă de bani. Vei reuși o tranzacție care îți va aduce o nesperată satisfacție. Dacă ai ceva de finalizat, nu încerca să faci lucrurile de unul singur, chiar dacă eficiența ta intelectuală este maximă, deoarece rezultatele nu vor fi cele scontate.

Rac: Ești mai energic decât până acum, mai plin de inițiative, mai dornic de a te implica în activități noi. Ar fi bine, totuși, să o iei mai încet, în caz contrar nu vei reuși să finalizezi absolut nimic. Nu este exclus să ai o surpriză din partea unui bărbat mai tânăr. Ar fi de dorit să nu reacționezi fără o matură chibzuință și, mai ales, să nu dai curs impulsivității verbale.

Leu: Relația cu prietenii va fi prioritară pentru tine, căci cei din anturajul apropiat îți vor susține inițiativele. De asemenea, vei veni în contact cu multă lume, ceea ce te va încânta, mai ales că toți vor lăuda calitățile tale mentale. În ceea ce privește relația cu persoana iubită, vei primi o veste dintre cele mai plăcute. La serviciu, vei primi niște bani, semn că și șeful te apreciază.

Fecioară: Starea sănătății tale nu este nemaipomenită și ar fi bine ca astăzi să faci ceva pentru a stabili echilibrul de care ai atâta nevoie. Ar fi de dorit să te manifești cu mai multă prudență, căci cineva încearcă să țese o mulțime de intrigi în jurul tău. Vei primi o propunere de colaborare care te va tenta. În rest, ar fi bine să nu exagerezi cu activitățile, fă numai strictul necesar!

Balanță: De energie fizică oricum nu duci lipsă, dar ar fi de dorit să ți-o consumi într-un mod mai eficient. Pentru a obține rezultate mai bune la serviciu, ai putea cere sfatul unei rude apropiate. În timpul liber ar fi bine să te ocupi cu mai multă stăruință de chestiunile domestice, căci ai rămas mult în urmă la acest capitol. Unul dintre părinți ar putea avea un câștig oarecum neașteptat.

Scorpion: Se pare că astăzi cei din jur vor fi puși pe critică. Cel mai bine ar fi să recunoști că ai greșit dacă dorești să nu îți pierzi respectul și popularitatea de care te bucuri în rândul colegilor și prietenilor. Vei primi o propunere care te va tenta în mod special, dar, înainte de a o accepta, ar trebui să o studiezi cu simț de răspundere.

Săgetător: Vei avea parte de o zi agitată, în care proiectele inițiale vor trebui amânate. Va trebui să rezolvi o mulțime de lucruri, mai ales acasă. Energia fizică nu este la nivelul obișnuit, așa că, pentru a face față unei zile atât de încărcate, va trebui să apelezi la sprijinul unui prieten de încredere. Spre seară, vei primi câteva informații care îți vor face plăcere și te vor relaxa.

Capricorn: În familie se va încerca rezolvarea unei probleme care vă irită pe toți, iar pe tine în mod special. Pe cât posibil, evită discuțiile în contradictoriu cu partenerul de viață dacă dorești să ai o zi liniștită. Propunerea pe care ți-o va face o cunoștință nu te încântă, dar se pare că nu ai de ales. Deși șansa pare astăzi de partea ta, evită să îți asumi riscuri de orice fel.

Vărsător: Calitățile de care dai dovadă te ajută să-ți lărgești cercul de prieteni. Comunicarea cu aceștia evoluează excelent, ceea ce îți permite să te relaxezi și să te bucuri din plin de această zi destul de agitată. Cineva îți va da o informație, dar nu este cazul să o folosești înainte de a-i verifica autenticitatea. Dacă ai de semnat acte sau de obținut o aprobare, lucrurile vor evolua mulțumitor.

Pești: Ai unele realizări, dar proiectele tale vizează mult mai mult. Ar fi bine dacă nu te-ai implica în activități care să aibă în vedere o realizare imediată, căci totul îți va ieși cu oarecare întârziere. În a doua parte a zilei vei avea un câștig oarecum neașteptat, care îți va permite să îți satisfaci unele mofturi. Ființa iubită se va confrunta cu o situație dificilă și va avea nevoie de sprijinul tău.

