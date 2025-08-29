Horoscop zilnic. Vineri, 29 august. Zodia care ar putea avea probleme cu mijlocul de transport

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Starea psihică nu este nici pe departe dintre cele mai fericite, dar, dacă te-ai implica în activități practice, te-ai simți ceva mai bine. În plan profesional vei avea parte de o perioadă extrem de agitată, în care lucrurile nu vor ieși decât cu mare greutate. Nu trebuie să te grăbești și, mai ales, nu trebuie să încerci vreo afacere de dimensiuni mai mari, căci în scurt timp lucrurile vor reveni la normal.

Taur: La serviciu vor fi multe de făcut și va trebui să faci eforturi deosebite pentru a realiza tot ce ți-ai propus. Colegii nu se vor arăta prea cooperanți și va trebui să te descurci de unul singur. Din fericire pentru tine, începe o perioadă în care vei fi susținut de superiorii ierarhici. Răbdarea și autodisciplina te pot ajuta să finalizezi tot ceea ce ți-ai propus.

Gemeni: În plan financiar vei avea parte de multă agitație; câștigurile și cheltuielile se vor succeda și te vor determina să-ți schimbi planurile. Dacă ai de semnat contracte, șansa îți va surâde în acest interval de timp. Interesul pentru relația cu ființa iubită va crește considerabil. Din păcate, starea de agitație care te caracterizează în ultimul timp te-ar putea determina să ai discuții aprinse cu o persoană cu funcție.

Rac: Va trebui să acorzi ceva mai multă atenție situației materiale și, mai ales, investițiilor pe termen lung pe care intenționezi să le faci. La serviciu va fi în fiecare secundă câte ceva de făcut. Ar trebui să îți faci o listă de priorități, altfel te vei risipi în activități minore, care nu îți vor aduce nicio satisfacție. O călătorie te-ar putea ajuta să-ți îmbunătățești situația materială.

Ads

Leu: Ai tendința de a te enerva din orice și acest lucru poate accentua starea de neliniște, de iritare. Nu este cazul să dai curs pornirilor impulsive, deoarece ai putea avea surprize neplăcute, mai ales în ceea ce privește relația cu șefii. Ceva bani vei câștiga, dar fie vei avea cheltuieli mari, fie vei avea parte de o pierdere. Ascultă sfaturile celor din jur!

Fecioară: În plan sentimental n-ar strica să faci unele reevaluări. Dacă vei reuși să te autodepășești, să lași să triumfe înțelepciunea, realizările pe care le aștepți nu vor întârzia să apară. La slujbă reușești să fii eficient, iar implicarea în activități financiare va avea rezultate mulțumitoare. Relația cu colegii de serviciu va fi ceva mai agitată și nu este cazul să te implici în discuții în contradictoriu.

Balanță: În această perioadă cheltuielile vor fi mari, iar investițiile pe care le ai în plan îți vor goli buzunarele. Gândește-te bine înainte de a scoate banii din buzunar, deoarece ai putea avea neplăceri. N-ar fi exclus nici să se deterioreze câte ceva prin apartament. Întâlnirile cu prietenii vor fi cât se poate de binevenite, căci îți vor da posibilitatea să te relaxezi și să privești cu mai multă încredere spre viitor.

Ads

Scorpion: Popularitatea ta în rândul persoanelor de sex opus va crește simțitor, dar acest lucru ar putea determina gelozia partenerului. În cazul în care dorești să pleci la drum, mare atenție, căci ai putea avea parte de o situație mai puțin plăcută spre sfârșitul zilei. Fie colegii de drum nu vor fi o companie tocmai plăcută, fie vei avea probleme cu mijlocul de transport.

Săgetător: La slujbă vei avea unele controverse cu superiorii ierarhici și ar fi bine să nu insiști să-ți impui punctele de vedere. Oricum, inițiativele tale vor fi apreciate de șefi, atâta doar că nu sunt dispuși să-ți dea mână liberă. Dacă ai reușit să-ți iei câteva zile libere, cel mai bine ar fi să pleci de acasă și, în felul acesta, vei reuși să te relaxezi.

Capricorn: Pe cât posibil, nu iniția activități noi, ci încearcă să le finalizezi pe cele pe care deja le-ai început. N-ar fi exclus să ai tot felul de discuții cu partenerul de viață, legate de modul în care înțelegi să manevrezi banii. Cel mai bine ar fi să lași lucrurile așa cum sunt. Unul dintre colaboratori te-ar putea ajuta să-ți pui în practică unul din proiectele mai vechi.

Ads

Vărsător: În ansamblu se poate spune că beneficiezi de o conjunctură care te avantajează, atât pe plan sentimental, cât și pe cel financiar. Pe cât posibil, evită să îți exprimi nemulțumirile legate de rudele apropiate, deoarece oricând ar putea izbucni discuții neplăcute. Inteligența vie, capacitatea de a face conexiuni rapide te vor ajuta să ieși cu bine din orice situație.

Pești: Starea de agitație care te caracterizează de o bună bucată de vreme te-a adus la limita răbdării. Va trebui să iei unele decizii și, chiar dacă nu vor fi dintre cele importante, nu îți va fi ușor. Nu trebuie să te aștepți la sprijinul superiorilor ierarhici, ci încearcă să faci totul de unul singur și, până la urmă, vei reuși să te remarci.

Ads