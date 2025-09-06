Horoscop de calatorie 8-14 noiembrie

Scorpion

Nici nu speri intr-o surpriza atat de placuta ca cea care se poate ivi azi de unde nici nu te astepti. Ai putea trece printr-un loc special care te va bucura la maximum, fiind, probabil, o calatorie neprevazuta. Ceea ce gasesti prin aceste locuri se va dovedi a fi norocul cel mai mare al acestei perioade, si cand te gandesti ca ai fi putut sa ratezi aceste sanse refuzand sa pleci la drum, iti dai seama ce baftos ai putut fi totusi. Destinatii neasteptate: Canada, Irlanda, Londra, Cluj.

Sagetator

Te decizi brusc sa pleci undeva pentru ca numai asa te poti rupe de o stare de tensiune care planeaza acasa. Fie ca pleci la mare distanta intr-un mic concediu, fie ca iti permiti doar o evadare de cateva ore, senzatia de eliberare este aceeasi. Ai ocazia sa vezi locuri superbe care te emotioneaza la maximum si promiti sa revii aici pentru o vacanta mai lunga. E prea frumos locul ca sa-l uiti, iar fotografiile cu care te intorci acasa te vor tine o perioada conectat la senzatiile acumulate in calatorie. Destinatii perfecte: Grecia, Italia, Malta, Targu Jiu.

Capricorn

Pentru ca e o perioada a schimbarilor de directie pe nepusa masa, nu te astepta ca planurile pe care ti le faci acasa, inainte de plecare, sa iasa atat de bine. Poate nici nu mai poti pleca, asa cum ai stabilit, pentru ca surprizele vor insoti majoritatea deplasarilor acestei saptamani. Ceva nu mai merge conform planificarii, ba chiar e posibil sa ratezi complet o calatorie din cauza unui aspect neasteptat, dar tu gasesti intotdeauna ceva mai bun in schimb. Destinatii cu probleme: Polonia, Portugalia, Dublin, Paris

Varsator

Trebuie sa pleci la drum pentru a rezolva niste probleme de serviciu din alta parte a tarii. Va fi o calatorie obositoare, mai ales daca pleci cu masina proprie, dar tot ce ai ocazia sa vezi pe parcurs si la destinatie te incarca de o energie noua, de care aveai nevoie. In ciuda oboselii acumulate, vii inapoi acasa cu o multime de idei noi pe care abia astepti sa le pui in practica, deoarece orice calatorie are si un scop documentar: afli si vezi lucruri noi pe care le poti folosi in avantajul propriu la tine acasa. Destinatii profitabile: Franta, Germania.

Pesti

Ti-ai facut mari sperante cu privire la evenimentele care te asteapta la capatul calatoriei pe care o faci zilele acestea, dar nu iese deloc conform viselor tale. Esti dezamagit pentru ca si cazarea lasa de dorit, si ospitalitatea oamenilor locului e sub orice critica, iar locurile pe care le vizitezi sunt banale. Ajungi la concluzia ca ai avut pretentii prea mari de la ceva ce trebuia privit din start ca fiind mediocru. Daca pleci la drum, coboara un pic stacheta asteptarilor ca sa eviti astfel de reveniri bruste la realitate. Destinatii deceptionante: Italia, Luxemburg, Chisinau, Bucuresti.

Berbec

Trebuie sa pleci de urgenta intr-un loc unde e nevoie de tine si graba cu care iti faci bagajele va naste momente de neatentie. Sigur iti uiti ceva pe acasa, dar ai noroc ca nu calatoresti singur, ci insotit de cineva care va inlocui foarte bine ceea ce iti lipseste. Ai uitat telefonul? Nu-i nimic, il are cel de alaturi. Ai uitat banii acasa? Nicio grija, te imprumuta tovarasul de drum. Pe parcurs apar tot felul de situatii neprevazute care te obliga sa iei decizii rapide, fara sa ai timp de gandire, dar totusi trebuie sa te consulti si cu cel de langa tine. Destinatii ideale: localitati unde poti sta la rude.

Taur

Daca e sa pleci pe undeva, sunt mai degraba calatorii in interes de serviciu pentru a rezolva probleme care nu au fost aduse la zi luna trecuta. Te ocupi de datorii mai vechi, dar esti multumit de rezultatele acestor calatorii, pentru ca te intorci acasa cu treaba terminata. Ia-ti o rezerva de bani inainte de a pleca la drum pentru ca se vor ivi tot felul de situatii neprevazute care te obliga sa umbli mai des la portofel, si daca nu ai suficienti bani la tine, iti vei strica tot cheful calatoriei. Destinatii interesante: nordul Moldovei si Maramures, Thailanda, Rusia.

Gemeni

Ceea ce ar fi trebuit sa fie o calatorie de zile mari se va dovedi a fi mai degraba cea mai mare deceptie, dar aceasta rasturnare de situatie e legata si de visele prea mari pe care ti le-ai facut inainte de a pleca. Ai avut pretentii imense desi nu ai cheltuit prea mult, caci nu poti sta in conditii de lux cand tu ai cumparat bilete la reduceri. Inainte de a urca in avion, mai redu din asteptari, pentru ca nu vei gasi la destinatie ceea ce speri. Exista cineva langa tine care te trage de maneca ca sa nu mai visezi asa, dar nu te poti abtine sa nu vezi totul in roz. Destinatii sub asteptari: Austria, Anglia, Turcia.

Rac

Nu stai prea mult pe ganduri daca se iveste sansa de a pleca in calatorie saptamana aceasta. Chiar daca ai si alte treburi de facut, le aranjezi tu pe toate in asa fel incat sa dai prioritate calatoriei care se iveste pe nepusa masa. Planurile pe care le faci in ultimul moment pot iesi mai bine decat cele indelung pregatite, ca atare aceasta iesire din cotidian ar putea fi mai buna decat ai fi sperat. Esti nevoit sa pleci rapid, nu ai prea mult timp la dispozitie, dar vei avea parte de o calatorie foarte placuta. Destinatii de ultima ora: Italia, Maroc, Statele Unite, America de Sud.

Leu

Esti invitat in doua directii diferite, dar e greu de crezut ca le poti accepta pe amandoua. Doar printr-o minune ai putea face doua calatorii in aceeasi saptamana, dar poate faci in asa fel incat sa creezi un fel de circuit, ca sa treci si printr-un loc, si prin altul. Esti insotit in aceasta calatorie si faptul ca ai cu cine te consulta si cu cine impartasi tot ceea ce vezi si descoperi, face din aceasta iesire un motiv de bucurie. Fa tot posibilul sa pleci macar doua zile din mediul obisnuit, pentru ca ai nevoie de o schimbare de decor. Cunosti oameni, afli lucruri noi, vizitezi locuri frumoase. Destinatii excelente: Ungaria, Moldova, Arad, Tulcea.

Fecioara

Ti-ai facut niste planuri de calatorie, dar ele se schimba peste noapte. Ori nu mai poti pleca deloc, deocamdata, din cauza unei probleme de sanatate care te obliga sa stai acasa, ori se schimba complet conditiile de calatorie: alt mijloc de transport, alta ora de plecare sau chiar alta destinatie. Trebuie sa fii pregatit pentru surprize neplacute in legatura cu deplasarile, pentru ca nu vor iesi chiar asa cum ai sperat la plecare, dar vei reusi sa adaptezi totul din mers. Destinatii neprevazute: Constanta, Turcia, tarile arabe.

Balanta

Calatoria in care ai ocazia sa pleci zilele acestea are un efect excelent asupra psihicului tau. Este exact ce aveai nevoie pentru putina liniste, ca sa te detasezi de tot stresul de acasa. Vizitezi locurile cele mai frumoase pe unde treci, iti incarci sufletul de emotie si bucurie si ai o atractie speciala spre locurile cu iz romantic, cum ar fi catedralele superbe ale Europei, castele de vis ale Spaniei si Frantei. Destinatii relaxante: Elvetia, Nisa, Neamt.

Agentia Zodiac Travel

