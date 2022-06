Horoscop 2011: Sagetator si Capricorn

Sagetator

Din punct de vedere astrologic anul 2011 va fi pentru tine intr-o linie dreapta, nu o sa ai parte de evenimente care sa iti schimbe viata, insa asta nu inseamna ca nu trebuie sa te lasi in voia sortii si sa nu incerci sa faci ceva ca totul sa fie din ce in ce mai bine.

In primul rand, influenta lui Jupiter si apoi cea venita din partea lui Pluto te vor conduce catre o stare mai optimista, ajutandu-te sa vezi si partile bune din viata ta.

La locul de munca inaintezi curajos si sigur pe tine. Esti constient de ceea ce poti sa oferi si nu accepti niciun compromis. Este o atitudine corecta, insa s-ar putea sa intampini si dificultati din cauza personalitatii tale foarte puternice. O sa muncesti mult, intens si o sa te simti suprasolicitat foarte des, ajungand sa ai, uneori, reactii nu tocmai potrivite din cauza stresului, insa nici nu vrei sa renunti pana nu lupti pentru ceea ce ti-ai propus. Incepand cu luna iulie iti vei permite sa te relaxezi si sa iei si tu o pauza, insa pana atunci o sa ai mult de munca.

Despre viata sentimentala putem spune ca lucrurile vor sta mai bine si inca de la inceputul anului intri intr-o lumina buna din acest punct de vedere. Indiferent ca esti singur sau implicat intr-o relatie o sa treci prin anumite situatii care iti vor permite sa consolidezi relatiile existente sau sa creezi unele noi favorabile pe termen lung.

In cazul in care esti singur si in acest an vei incepe o relatie, este foarte important sa inveti sa ai rabdare cu partenerul, mai ales daca ai fost singur mult timp. Din cauza ca ai uitat cum este sa isi faca cineva griji pentru tine, este posibil sa ai impresia ca partenerul de viata vrea sa te controleze, cand de fapt el vrea doar sa stie ca totul este in regula cu tine.

Situatia financiara o sa iti para mai roz decat in 2010, asta insemnand ca o sa poti sa iti satisfaci cateva pofte pe care pana acum nu ti le-ai permis. Cu toate acestea, nu trebuie sa te arunci sa cumperi tot ceea ce vezi prin magazine si ar fi bine sa iei in calcul si cheltuielile ce pot sa apara in acest an.

Capricorn

Planetele vor avea o influenta foarte mare asupra ta in acest an. Ba mai mult, poti spune ca tot ceea ce faci va avea o oarecare influenta planetara. Asta nu inseamna ca este de rau, ci dimpotriva planetele te vor ajuta sa iti gasesti linistea si sa aduci lumina in viata ta.

In acest an o sa ai de-a face cu situatii placute de a petrece timpul liber, o sa inveti cum sa iti arati recunostinta pentru ceea ce ti se intampla si o socializezi mai mult decat in 2010, iar aceasta atitudine pozitiva o sa isi puna amprenta pe toate aspectele vietii.

Din punct de vedere profesional, o sa te integrezi mai bine in randul colegilor si o sa observi ca lucrezi mai bine in echipa decat individual. In mod instinctiv, vei fi mai atent la cei din jurul tau, dar si la superiori. Nu inseamna ca vei fi numai ochi si urechi, ci ca nu o sa ii ignori ca pana acum. Cu alte cuvinte, o sa te intereseze mai mult cariera in acest an.

Insa si telurile personale vor ramane foarte importante si vei face tot ce poti pentru ca viata de cuplu sa fie cel putin la fel de buna ca pana acum. Te indrepti cu pasi mari catre o perioada de liniste in acest an din punct de vedere sentimental. Asta poate insemna fie ca oficializezi o relatie, fie ca in urma unei discutii importante cu partenerul de viata toate probelemele dispar.

In luna a doua si in cea de-a patra a anului o sa ai parte de cateva evenimente la care vor participa mai multi apropiati. Va fi un eveniment plin de caldura si in urma caruia o sa te simti foarte bine din punct de vedere sentimental. Cu privire la partenerul de viata, o sa traversezi una dintre cele mai bune perioade din ultimii ani, asta si datorita faptului ca si iubitul/iubita/sotul/sotia vrea ca totul sa fie linistit in relatie.

Cititi maine horoscopul pentru urmatoarele doua zodii.

Horoscop realizat de Zaza

