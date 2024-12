Horoscop 2015 - Scorpion

Ai tendinta de a construi incontinuu, de a-ti face un culcus cat mai comod. Nu spui nu provocarilor din 2015, ba din contra, te implici in tot ceea ce este nou pentru tine.

Jupiter te va sprijini in eforturile tale si in ceea ce priveste viata sentimentala. Cele mai bune momente ale relatiei vor fi in partea a doua a anului. La inceput este adevarat ca s-ar putea sa te certi cu cel drag, pentru ca nu impartasiti aceleasi idei cu privire la ceva ce tine de familia voastra.

Zodiac Scorpion

Tot Jupiter este responsabil si de partea financiara, linie pe care se anunta cateva oportunitati nemaipomenite. Saturn va plasa cateva obstacole in calea ta, insa le vei depasi cu brio.

Pana in iulie, afacerile vor merge ca unse, dar perioada verii se anunta una stresanta. Vei fi tot timpul pe fuga si in priza, dar apoi o sa rasufli usurat.

Inainte sa iei o decizie, ai grija sa treci pe hartie toate argumentele pro si contra.

In ceea ce priveste sanatatea, mai multa atentie la dieta. Evita junk foodul pe cat de mult posibil poti. Asta nu inseamna ca trebuie sa uiti drumul catre restaurant, doar sa mergi cu masura.

Ianuarie o sa fie o luna greoaie pentru tine si iti vei pierde de mai multe ori cumpatul, dar in februarie o sa fie vremea distractiilor. O sa incepi un nou proiect in martie, iar in aprilie trebuie sa iti pui ordine in ganduri si sa iti faci curatenie in sentimente. In mai o sa fii destul de capricios, dar in iunie realizezi ca treburile sunt destul de serioase si importante si te ocupi de ele.

Iulie va fi o luna plina de actiune atat in viata profesionala, cat si in viata sentimentala, spre deosebite de august, cand lenea pune stapanire pe tine. In septembrie fugi de efectele unor actiuni mai vechi, iar in octombrie nu mai esti sigur pe nimic din ceea ce se intampla in jurul tau. In noiembrie esti mai apropiat de prieteni, care te ajuta sa rezolvi niste chestiuni, iar in decembrie iti echilibrezi viata foarte bine.

Horoscop realizat de Zaza

