Horoscop 2016 - Gemeni

O sa infloresti in 2016, dar trebuie sa fii atent si sa mentii cu grija aceasta pozitie. Se anunta progrese pe toate planurile, dar doar daca esti serios si iti pastrezi cuvantul dat.

Zodiac Gemeni

Iti vei lua mult mai in serios pasiunile si pentru unii dintre nativii in gemeni hobby-urile se vor transforma in posibilitati de afaceri. Ti se vor oferi raspunsuri la intrebari pe care le-ai adresat acum mult timp si multe vor fi satisfacatoare.

Mercur retrograd din aprilie duce la tot felul de evenimente anormale, dar care te vor amuza mai tarziu, chiar daca la inceput vei simti ca te-ai blocat intr-un punct.

Luna septembrie va fi foarte agitata la locul de munca, dar si plina de satisfactii, la mijloc fiind "mana" lui Mercur.

In aceasta luna si in urmatoare va fi o atmosfera aproape perfecta acasa, unele conflicte majore disparand, iar unele mistere isi vor gasi rezolvarea.

Legaturile sentimentale devin mult mai puternice in ultima parte a anului, Marte si Saturn fiind de partea ta, ceea ce aduce o lumina asupra casei dragostei.

Se anunta cheltuieli serioase, multe avand legatura cu evenimente festive, asa ca nu te arunca la cumparaturi de care nu ai nevoie, mai ales daca achizitia aceasta ti-ar face un mare gol in portofel. Gestionezi mai bine situatia financiara in noiembrie si decembrie, cand Marte si Saturn te aduc pe drumul cel bun.

