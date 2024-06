Horoscopul saptamanii 29 ianuarie - 4 februarie 2018

Varsator

Obtii niste informatii de unde nu te astepti. Datele sunt importante pentru tine, dar si pentru familie. Vei amana unele intalniri pentru a te ocupa de ceva ce pare mult mai urgent. Pe plan sentimental apar situatii neasteptate si vei fi luat prin surprindere de cineva sau ceva.

Pesti

O sa iti consolidezi locul in care ai ajuns de curand. Acest lucru se poate intampla atat pe plan sentimental, cat si pe plan profesional. Urmeaza o cale care ti se arata singura. Acasa, scapa de lucrurile de care nu ai nevoie pentru a nu iti incarca nici locuinta si nici pe tine cu ceea ce este in plus.

Berbec

Trebuie sa fii mai atent la indeplinirea sarcinilor profesionale. Evita confruntarile directe, pentru ca ai tendinta de a exagera cand reactionezi la cald. Adopta calea diplomatica in ameliorarea conflictelor. Spre sfarsitul saptamanii o sa cauti un cadou sau o solutie prin care sa impresionezi pe cineva.

Taur

O sa experimentezi emotii diferite in saptamana care urmeaza. Sunt zile favorabile intalnirilor de afaceri si apar noi oportunitati de colaborare. Sunt sanse mari ca proiecte mai vechi sa primeasca ok-ul acum si sa le incepi. Cei singuri se vor apropia mai mult de cineva care le atrage atentia.

Gemeni

Vei acorda prioritate unor angajamente mai vechi si care trebuie sa fie duse la indeplinire cat mai repede. Vesti bune vin in privinta unor calatorii pe care urmeaza sa le faci. O sa vorbesti foarte mult cu persoane mai tinere ca tine de la care o sa ai de invatat.

Rac

Asteapta-te la evenimente pline de aventura si care au in prim plan un copil din familie. Urmeaza cateva intalniri solicitante pe plan profesional cu un rezultat surprinzator. Acasa pot sa apara mici probleme ce se vor rezolva cu o cheltuiala in plus.

Leu

Saptamana vine cu un test intr-o relatie de prietenie. O mica neintelegere va duce la ceva mai serios, dar cu calm si dialog o sa rezolvati repede problema. Controleaza-ti emotiile si nu te lasa dus de val in primele zile ale saptamanii. Apoi, totul va veni de la sine si ceva va avea o anumita finalizare.

Fecioara

Vor fi cateva zile pline de surprize si de evenimente care te vor tine ca in priza. E posibil sa faci o mare schimbare in viata. Daca te numeri printre aceste fecioare, asteapta-te la multe actiuni si evenimente. Te vei bucura de intalniri cu oameni pe care nu i-ai vazut de multa vreme si de care iti era dor.

Balanta

Urmeaza cateva intalniri promitatoare atat pe plan personal, cat si in plan profesional. Ti se deschid niste usi in fata carora asteptai de ceva timp. Va fi o saptamana foarte activa in sfera sociala. Se impun niste schimbari urgente si incepi sa faci primii pasi in acest sens.

Scorpion

Acorda, in primul rand, atentie angajamentelor luate si pe care trebuie sa le rezolvi. Nu mai promite nimic inainte sa le finalizezi pe acestea pentru a nu te aglomera. Monitorizeaza cu atentie ceva ce te-ar putea ajuta profesional in perioada care vine. O persoana cu care te vei intalni va trezi in tine sentimente pe care nu le recunosti imediat.

Sagetator

Ai in fata o saptamana cu multe provocari pe plan profesional si o sa fii cam obosit la sfarsitul ei. Dar este o perioada favorabila pentru calatorii sau macar pentru a le planifica. Gasesti niste oferte pe care nu poti si nu trebuie sa le rezolvi. Programeaza-ti de acum concediul. Relatiile de familie pot fi subiectul unor intrigi.

Capricorn

Preiei o sarcina din portofoliul cuiva si asta ti-ar putea aduce mai multi bani. Fii cu ochii pe email sau pe telefon, pentru a nu rata o informatie pe care o astepti. Succesul saptamanii vine pe plan personal si are legatura cu o calatorie. Capricornii tineri trebuie sa fie deschisi catre schimbari.

