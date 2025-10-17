Horoscopul saptamanii 31 decembrie 2018 - 6 ianuarie 2019

Capricorn

Esti de departe vedeta Zodiacului la inceputul acestui an. Ai energie, chef de a schimba lumea, dar mai bine te-ai rezuma doar la tine. Ziua de 06 Ianuarie este foarte importanta la capitolul personalitate. Sunt posibile modificari de atitudine atat fata de propria persoana, cat si fata de ceilalti. Cei din jur vor fi destul de uimiti de transformarea ta rapida, dar mai ales de taria cu care iti vei exprima de acum incolo punctele de vedere. Saptamana aduce momente astrale de exceptie pentru a-ti regasi sinele, pentru a te pune in valoare si pentru a-ti croi un nou drum in viata. Ii se potriveste dictonul "ai grija ce gandesti sau ceri Divintatii pentru ca s-ar putea sa obtii". Ce gandesti sau decizi acum, vizavi de propriul drum in viata, este posibil sa se adevereasca. Asumarea responsabilitatii pentru actiuni si dorinte este un alt punct important ce trebuie abordat.

Varsator

In primele zile ale anului esti retras, te gandesti doar la propria persoana, croindu-ti in taina directii noi de urmat. Sunt momente deosebite, minunate pentru aceste lucruri si trebuie profitat de ele. Prin natura ta esti orientat catre ceilalti, dar de aceasta data, astrele iti ofera forta si idei, doar pentru tine insuti. Exista un fel de lupta interioara, intre nou si vechi, intre exterior si interior. Este bine sa-ti asculti sufletul si sa incepi sa-ti modifici atitudinea fata de tot ce te inconjoara. Sunt posibile ganduri neplacute, vise sau viziuni rascolitoare, dar toate au rolul de a te pregati pentru evenimentele urmatoare din viata ta. De retinut si notat ce se petrece in preajma datei de 06 Ianuarie! Intr-adevar se incheie o etapa, insa incepe alta mult mai profitabila. Starea sanatatii fluctueaza. Sunt probleme majore pe segmentele articulatii, oase, piele si secundar piept, sistem digestiv. Nu se recomanda consultatii, analize medicale sau interventii chirurgicale pe zonele amintite, pe tot parcursul lunii.

Pesti

Debutul anului evidentiaza forfota in zona prietenilor si protectorilor. Schimbarile ce se contureaza sunt bulversante, greu de inteles sau suportat, dar de mare folos. Unele relatii se sfarsesc, pentru a face loc altora noi. Retine cele discutate sau petrecute in preajma datei de 06 Ianuarie! Se pot afla informatii neplacute legate de un prieten sau de un protector, in care ai avut mare incredere. Tradarile din partea prietenilor sau promisiunile false legate de sustinerea morala si materiala pot fi la ordinea zilei. Astrele iti trimit ajutoare pentru a intelege cine iti este alaturi si cine nu, cine trebuie pastrat in preajma ta si de cine ar trebui sa te debarasezi. Ai suficienta putere si mult curaj de a depasi momentele cu bine si a instaura pacea si armonia in viata ta. Frumos aspectata este cariera profesioanla. S-ar putea ca in urma curateniei facute printre prieteni si protectori, colegii de serviciu si sefii sa te priveasca cu ochi buni, sa-ti recunoasca meritele sau sa-ti propuna un post de conducere.

Berbec

In primele zile ale anului intervin aspecte deosebite in segmentul carierei profesionale. Se pot petrece schimbari de satut social importante pentru destinul tau. Cumva esti chemat la rampa vietii pentru a indeplini un rol important in mediul in care traiesti si iti desfasori activitatea. Este posibila obtinerea unei functii inalte sau, in alte cazuri, poti pierde o functie avuta pana acum. Recomandabil este sa fii prudent, sa lasi deoparte impulsivitatea, nemultumirile interioare sau dorintele de marire si sa analizezi totul la rece. Primesti raze astrale minunate la capitolul calatorii si studii in strainatate. Demersurile in acest sens pot fi facute cu succes. Curios pentru natura ta individualista incepi sa te orientezi catre un alt tip de relationare cu cei din jur, nutrind sentimente de iubire si bunavointa. Dorinta de rafinare sufleteasca va fi la cote inalte, arta devenind una din cele mai cautate sau studiate domenii.

Taur

Anul se deschide pentru tine cu aspecte minunate legate de capitolul financiar. S-ar parea ca un protector necunoscut iti faciliteaza accesul si succesul la banii si bunurile altora. Poti primi cadouri, recompense sau favoruri in privinta investitiilor sau relatiilor bancare. Recomandabil este sa te bucuri de tot ce obtii, intrucat sunt daruri divine pentru eforturile tale din ultima vreme. Evita speculatiile sau implicarea in afaceri riscante, pentru ca aceasta sustinere astrala dureaza cam o luna de zile si nu iti da mana libera la orice fel de chletuieli. Ziua de 4 Ianuarie este memorabila pentru tot ce tine de relatiile cu strainatatea. De retinut ca unele relatii se pot incheia, dar exista si posibilitatea aparitiei altora noi. Pot iesi la iveala chestiuni tainuite, neplacute de care trebuie tinut cont si actionat in consecinta. Este o perioada buna si pentru reconfigurarea relatiilor cu Ierarhiile Spirituale.

Gemeni

Evenimentele marcante ale inceputului de an au ca subiect principal capitolul financiar. Este vorba despre banii si bunurile altora. Iti poti achita taxele, impozitele, datoriile de orice fel sau te poti gandi la credite bancare. De asemenea vor intra in discutie mostenirile sau partajele personale si profesionale. Ceea ce obtii in aceasta perioada sunt lucruri si siutatii foarte importante, cu efecte pe termen lung. Prudenta, discernamantul si verificarea atenta a documetelor specifice sunt absolut necesare. Se pot descoperi aspecte neplacute in acest domeniu, respectiv acte false, incomplete sau anumite persoane ce iti pun bete in roate vizavi de bunurile ce ti se cuvin. Toate detaliile trebuie avute in vedere si solutionate pe cat de repede posibil. Relatiile parteneriale capata turnuri fericite. Sunt posibile oferte interesante de colaborare, parteneriate noi si profitabile, insa recompensele vor fi nesatisfacatoare deocamdata.

Rac

Anul debuteaza cu schimbari in sectorul relatiilor si parteneriatelor. Cu toate ca demult ti-ai croit un plan de renuntare la relatiile si proiectele nepotrivite, acum sunt zile excelente de a-ti duce la bun sfarsit acest plan. Partea frumoasa si interesanta este ca vei demonstra forta si curaj in a stabili limite clare intre tine si ceilalti. Resentimentele si emotiile dispar, astfel ca in aceasta saptamana vei fi greu de recunoscut. Chiar si cei mai putin curajosi sau hotarati in a-si face curatenie in acest segment de viata si activitate, vor primi influxuri astrale puternice si tot vor face ceva in acest sens. Recomandabil este sa profiti de acest moment, deoarece se pregatesc evenimente si oameni deosebiti care vor intra in viata ta, asa incat terenul trebuie sa fie bine pregatit. La serviciu apar imbunatatiri. Se pot modifica benfic conditiile de lucru, relatiile colegiale si cu sefii devin armonice, fiind posibile obtinerea unei functii inalte sau o marire de salariu.

Leu

Primele zile ale anului iti aduc multa treaba de rutina. Se evidentiaza in mod special segmentul muncii si al sanatatii, unde se vor deschide noi culoare favorabile. Forfota din aceste segmente este la cote inalte, intrezarindu-se schimbari majore. Totul este rascolit, relatiile colegiale si cu sefii sunt incerte, insa se va observa foarte clar puterea ta nativa de a-ti aranja viata dupa bunul plac. Nimeni si nimic nu iti va putea clinti hotararile de a te raporta si altfel la capitolul loc de munca si tot ce deriva de aici. De retinut ce se petrece in preajma zilei de 06 Ianuarie, cand influxurile astrale sunt puternice, iar evenimentele greu de controlat sau inteles. Ar trebui evitate deciziile majore in aceasta saptamana, mai ales daca te gandesti sa-ti schimbi locul de munca sau domeniul profesional. Exista detalii ascunse, asa incat prudenta trebuie sa fie maxima. Pe de alta parte, sanatatea este un alt capitol vizat de astre. Sunt posibile probleme delicate legate de articulatii, oase sau piele. Se pot acutiza anumite simptome vechi.

Fecioara

Pasesti in noul an cu chef de distractii si aventuri. Sunt zile bune pentru a-ti pune in valoare creativitatea si a te ocupa de un domeniu drag sufletului tau. Poti decide acum sa te ocupi mai mult de hobby-uri, poate chiar sa dezvolti la nivel profesional unul. Cu toate ca ar trebui evitate deciziile majore, iti poti alcatui planuri in acest sens, iar pe parcursul anului se vor putea concretiza. De retinut si notat evenimentele, ideile, visele, viziunile aparute in preajma datei de 06 Ianuarie, oricat ar parea de extravagante sau de neatins. Astrele iti vor demonstra un crampei din ce va urma. Relatiile sentimentale intra in discutie si am putea spune intr-o mare discutie. Totul se petrece fulgerator, asa incat reactiile trebuie tinute in frau. Se poate pune problema copiilor, respectiv poti concepe un copil sau, pentru nativii care au deja copii, relatiile cu acestia sa se schimbe. Este posibila abordarea unei atitudini mai distante fata de copii, deoarece intelegi acum ca trebuie sa acorzi odraselelor libertatea de exprimare.

Balanta

Prima saptamana a anului evidentiaza aspecte legate de casa, familie si patrimoniu. Exista varianta amenajarii spatiului locativ sau schimbarea locuintei. Se pot afla informatii utile legate de familie sau patrimoniul acesteia. Atentie sporita in preajma datei de 06 Ianuarie, deoarece se pot petrece evenimente importante, de destin, cu impact pe termen lung. Unele Balante pot divorta, iar altele se pot gandi la intemeierea unei familii. Sau nativii care sunt foarte apropiati de parinti, acum se pot desprinde de acestia, hotarand sa stea pe propriile picioare. Este un moment astral de exceptie in a-ti lua viata in maini si a merge mai departe numai pe baza propriilor decizii. Se recomanda prudenta si dicernamant, intrucat ce vei hotari acum va fi pe tot restul vietii. Totusi, daca vei descoperi lucruri mai putin placute sau vei ajunge la concluzia ca familia si tot ce tine de ea te-a dezamagit, nu trebuie dat frau liber starilor de moment, iar criticile ar trebui evitate.

Scorpion

In primele zile ale anului esti mai mult pe drumuri. Faci vizite la rude sau prieteni apropiati, discuti, te agiti, oricum cuvantul de ordine va fi miscarea. De retinut si notat evenimentele din preajma datei de 06 Ianaurie! Interesant este ca vei dori sa-ti faci ordine in acest sector al vietii si chiar vei face. Te vei debarasa de toate relatiile incomode, chiar daca mai tarziu s-ar putea sa-ti dai seama ca unele nu erau chiar de neglijat. Ceea ce vei hotari acum, va avea un impact pe tot restul vietii si iti vor ramane alaturi doar oamenii pe care ii vei alege. Exista si varianta ca unele decizii sa fie gresite, de aceea prudenta si discernamantul trebuie avute in vedere. Pe de alta parte, carentele educationale ies la iveala din cand in cand, asa incat astrele nu te vor lasa in pace, pana nu iti vei pune la punct si aceasta latura. Se intrezaresc aspecte bune legate de banii castigati din munca proprie. Vin cadouri si recompense marunte, dar placute si de folos.

Sagetator

Inceptul anului iti aduce cadouri, recompense si chiar modificari ale veniturilor din munca proprie. Te poti gandi la investitii si afaceri noi sau poti culege roadele unora in care esti implicat. In ultimul timp ai tot analizat situatia financiara, rezultand numeroase nemultumiri. Ziua de 06 Ianuarie este foarte importanta la acest capitol. Te vei decide sa adopti o noua strategie vizavi de bani si bunuri materiale. O etapa se incheie, dar se va deschide una noua, alaturi de alti oameni si pe cu totul alte baze relationale. Pe de alta parte, recomandabil este sa ai in vedere un talent nativ, ce poate fi valorificat, atat din punct de vedere material cat si spiritual. Daca undeva in sufletul tau exista o dorinta mocnita de a te ocupa de un alt domeniu profesional, domeniu care sa-ti aduca mai multi bani si recunoastere morala, acum sunt zile excelente de a-ti alcatui un plan viabil pe termen lung. Totusi, prudenta trebuie sa fie maxima, deoarece neprevazutul poate crea neplaceri.

