Horoscopul saptamanii 20-26 mai 2019

Taur

Esti animat de ganduri nobile la inceputul saptamanii si ii poti antrena si pe ceilalti in discutii filozofice de anvergura. Multe informatii interesante si utile vei primi in stari meditative, asa incat rezerva momente pentru acestea si retrage-te in locuri sfinte. Posibile calatorii indepartate, planuri de studii sau implicare in studii si cercetari diverse. Foarte animate sunt dialogurile cu sefii si autoritatile, fiind nevoie de prudenta si discretie. Relatiile cu prietenii se schimba, astfel ca vor aparea la orizont oameni noi si de buna calitate. Totusi, acum ar fi bine sa te gandesti si la relatiile si proiectele in care esti implicat alaturi de altii. Renunta la ce nu ti se mai potriveste. Vin spre tine alte contexte socio-profesionale, care te vor pune in valoare la superlativ.

Gemeni

Este nevoie sa te ocupi de achitarea unor facturi restante la inceputul saptamanii. Pe de alta parte, este posibil sa primesti sustinere materiala de la partenerul de viata sau de la un prieten drag. Prudenta, deoarece exista riscul sa te aventurezi in investitii prea mari si sa le duci cu greu la bun sfarsit. Evita in aceasta saptamana sa achizitionezi bunuri valoroase sau sa te angrenezi intr-un credit pe termen lung. Zilele de 24 si 25 mai sunt favorabile calatoriilor, studiilor si relationarii cu persoanele aflate in strainatate. Chiar daca acum lucrurile nu se desfasoara asa cum ti-ai dori, ai incredere si rabdare, pentru ca se vor materializa la momentul potrivit. Schimbari profesionale de anvergura, resposabilitati noi, imagine sociala controversata. Este nevoie sa-ti indrepti atentia si eforturile spre segmentul relatiilor cu sefii si autoritatile.

Rac

Relatiile parteneriale iti dau mult de furca la inceputul saptamanii. Mai ales pe 23 mai, in segmentul relatiilor parteneriale sunt posibile discutii aprinse, multe distorsiuni in gandire si in fapte. Fii prudent si evita escaladarea conflictelor. Se vor reconfigura unele colaborari sau o relatie de cuplu. Intervin cheltuieli diverse, dar si discutii referitoare la banii si bunurile comune cu altii. Posibilitati de castig din colaborari, din mosteniri sau partaje personale si profesionale. A doua parte a saptamanii evidentiaza relatiile cu strainatatea, dar si filozofia ta de viata. Sistemul valorilor morale si spirituale dupa care te ghidezi acum necesita imbunatatiri substantiale. Sunt momente excelente de a te delecta cu carti filozofice, cu filme de top sau cu planuri de calatorii.

Leu

Este multa forfota la serviciu, in prima parte a saptamanii, astfel ca vei avea de rezolvat diverse. Ambientul profesional este tensionat, deci fii prudent si indeplineste-ti sarcinile de lucru cat mai corect si la timp. Unele relatii de munca se vor reconfigura sau chiar termina. Pe de alta parte, sanatatea este vulnerabila pe segmentele sistemului osos si articular. Prudenta, dozarea eforturilor si la nevoie apeleaza la ingrijiri de specialitate. Relatiile parteneriale se anima pe 24 si 25 mai, existand posibilitatea dialogului constructiv pe teme comune. Totusi, pot aparea niscai neplaceri legate fie de aspecte profesionale, fie intervine un sef sau o autoritate oficiala si iti da planurile peste cap. Financiar se deschide o varianta noua de a obtine venituri din colaborari, mosteniri sau partaje.

Fecioara

Cheful de a petrece mai mult timp alaturi de persoana iubita si de copii este mare in primele zile ale saptamanii si usor de indeplinit. Totul este sa nu exagerezi cu declaratiile amoroase sau cu atentiile oferita celor dragi. Accepta-le refuzul sau ideile! Ei se vor bucura mai mult asa, decat daca le impui tu gusturile tale. Este nevoie ca, din cand in cand, sa-ti reevaluezi felul in care abordezi iubirea si relatiile sentimentale. La serviciu ai multe si marunte de facut, dar sunt sanse sa primesti sprijinul colegilor. Se pot evidentia niscai probleme de sanatate legate de segmentele aparatului circulator. Dozeaza-ti eforturile si odihneste-te mai mult si constient! In plan partenerial apar noutati, fie prin dizolvarea unui parteneriat vechi, fie prin aparitia unuia nou la orizont.

Balanta

Daca la inceputul saptamanii esti prins in activitati domestice si relatii familiale, spre finele ei intervin chestiuni socio-profesionale de anvergura. In primul rand, este bine sa-ti pui ordine in casa si familie, sa trasezi planuri alaturi de cei dragi si abia apoi sa te implici ceva mai mult in sarcinile de lucru de la locul de munca. Sanse deosebite de a imbunatati ambientul familial, dar nu forta nota. Ziua de 23 mai iti poate rasturna planurile domestice si iti poate strica relatiile familiale. Fii prudent si evita escaladarea conflictelor! Relatiile amoroase intervin in forta pe 24 si 25 mai, fiind momente bune pentru dialog eficient. Activitati recreative, planuri de calatorie, hobby-uri. La serviciu se contureaza o etapa noua, fie prin schimbarea conditiilor de munca, fie prin reconversia activitatii profesionale.

Scorpion

Este rost de multe intalniri si dialoguri cu persoanele din anturajul apropiat la inceputul saptamanii. Schimbul de informatii este util pentru toata lumea, asa incat implica-te fara rezerve in a relationa cu oricine iti iese in cale. Totusi, evita sa-ti divulgi intentiile sau slabiciunile. Unii profita mult de pe urma altruismului tau, nefondat in anumite situatii. Acasa in familie iti sunt solicitate prezenta si sprijinul. Fii alaturi de membrii familiei si implica-te serios in treburile domestice. Este posibil ca din cauza unor indatoriri profesionale sa intervina neplaceri in relatiile cu cei dragi. Relatiile amoroase sunt dinamice, conturandu-se la orizont o noua etapa. Discutii aprinse, rasturnari de situatie spectaculoase, fiind posibile atat finalul, cat si debutul unei relatii de acest fel.

Sagetator

Cheltuieli, dar si bonusuri financiare dinspre locul de munca apar la inceputul acestei saptamani. Sunt sanse de a-ti creste veniturile din munca proprie, astfel ca apare si tentatia investitiilor de orice fel. Prudenta, pentru ca erorile pot fi frecvente. Ziua de 23 mai te poate indemna sa cheltuiesti ceva mai mult pe lucruri sau servicii inutile. In a doua parte a saptamanii se pare ca vei avea de rezolvat documente personale sau profesionale care necesita deplasari si comunicare intensa cu persoanele din anturajul apropiat. Unii vor dori discret sa-ti afle secretele reusitelor tale. Fii prudent si evita sa povestesti despre tine. Planuri de excursii, intalniri cu prietenii si cu neamurile. In plan domestic apar noutati, fie prin schimbarea conditiilor de locuit, fie printr-o alta abordare a familiei in general.

Capricorn

Saptamana incepe in forta, pentru ca esti dornic de a schimba totul in viata ta. Energia astrala te sustine mult si bine, astfel ca ai sanse deosebite de progres. Totusi, fii prudent la ziua de 23 mai. Energia astrala este foarte rascolitoare si te poate obosi sau chiar se pot reactiva afectiuni vechi. Finaciar se intrezaresc imbunatatiri, putand fi vorba atat de primirea drepturilor salariale, cat si despre negocieri fructuoase privind schimbarea conditiilor de munca sau a activitatii profesionale. Foarte important este anturajul apropiat, deoarece se deschide o noua etapa. Relatiile cu prietenii si cu neamurile apropiate se anima, astfel ca sunt posibile dialoguri si intalniri interesante. Schimbari de mentalitate, planuri de calatorii si de studii. Evita luarea deciziilor in zilele de 25 si 26 mai!

Varsator

Debutul saptamanii te imbie la odihna, relaxare, detasare de cotidian. Organsimul este obosit si chiar are nevoie de ingrijiri speciale. Un dialog cu un prieten te poate ajuta sa-ti lamuresti multe si marunte aspecte delicate din viata ta. Totul este sa accepti si alte fatete ale realitatii inconjuratoare. Vin informatii pe cai mai putin obisnuite. Retine si chiar noteaza cele aflate, deoarece sunt importante pe termen lung. Ar fi bine sa reevaluezi relatiile cu prietenii si pe cele socio-profesionale. Exista persoane in preajma ta pe care ar fi bine sa le indepartezi rapid. In a doua parte a saptamanii te vei simti mai bine. Sunt momente potrivite pentru de a-ti revizui planurile personale si pe cele profesionale. Cheltuieli la finalul saptamanii.

Pesti

Esti inconjurat de prieteni in prima parte a saptamanii. Pe de alta parte, vei fi solicitat si de catre persoanele din segmentul profesional, mai ales de catre sefi. Intalniri, discutii, proiecte comune pe termen lung. Unii te sustin sincer si chiar pe termen lung. Totul este sa nu confunzi relatiile intre ele, in mod special o relatie de iubire cu una de prietenie si invers. Deocamdata, in aceste zile este vorba numai despre relatiile de prietenie si cele de sustinere socio-profesionala. Foarte importanta este ziua de 23 mai, deoarece energia sa te predispune la rasturnari de situatie pe toate planurile. Alcatuieste un jurnal cu tot ce iti doresti sa ti se indeplineasca de acum incolo. Asuma-ti responsabilitatea pentru tot ce scrii si ai incredere ca vei primi ce iti doresti la momentul potrivit.

Berbec

O saptamana cu multe revelatii! In urma unor evenimente foarte interesante in care ai fost implicat alaturi de colegi, sefi de la serviciu sau prieteni, vei lua hotarari definitive privitor la cariera ta profesionala si la felul in care relationezi cu ceilalti. Felul in care esti vazut de catre ceilalti lasa de dorit, insa sunt si unii care te sustin. Ai sanse de a cunoaste oameni noi si valorosi, insa ceva te retine in a te apropia cu inima deschisa de ei. Cu putin efort, bunavointa si incredere in tine, vei reusi sa-ti dizolvi emotiile si temerile. De bun augur iti sunt sfaturile unor prieteni. In a doua parte a saptamanii, oboseala isi va spune cuvantul, deci fii prudent si ingrijeste-te. In umbra se tes intrigi deosebite si periculoase. Fii prudent mai ales in sfera muncii, dar si in cea a sanatatii.