Horoscopul saptamanii 22-28 iulie 2019

Rac

Saptamana incepe cu aspecte socio-profesionale, evidentiindu-se dialoguri si intalniri fructuoase cu sefii sau cu autoritati ale unor institutii oficiale. Sunt sanse fie sa rezolvi aspecte vechi, fie sa demarezi proiecte profesionale de anvergura pe termen lung. Depinde numai de tine sa gestionezi lucrurile corect si eficient. Pe 24 si 25 iulie esti cautat de prieteni. Onoreaza orice invitatie la dialog si expune-ti precaut opiniile si intentiile. Printre ascultatori poti gasi pe cineva care sa-ti ofere sprijin deosebit pe termen lung. In a doua parte a saptamanii vei avea nevoie de odihna, discretie si retragere din forfota cotidiana. In liniste si izolare te poti gandi pe indelete la cum sa-ti imbunatatesti viata si sistemul valorilor spirituale.

Leu

Saptamana este dinamica pentru tine, oferindu-ti totodata posibilitati de extindere a constiintei si de a-ti imbogati bagajul educational cu idei si notiuni deosebite. Sunt sustinute calatoriile pe distante lungi si formele de instrurire personala si profesionala. Gandeste-te la o noua filozofie de viata si traseaza noi linii pentru viitor. Joi si vineri vei fi nevoit sa relationezi cu sefi, cu autoritati, sa explici felul in care iti desfasori activitatea profesionala si sa gasesti si un plan bun de imbunatatire a rezultatelor. A doua parte a saptamanii este marcata de relatiile cu prietenii. Se anunta o noua etapa in acest plan relational, deoarece se vor relua teme vechi de discutie si actiune. Prudenta si discernamant!

Ads

Fecioara

Relatiile profesionale si felul in care se desfasoara activitatea la locul de munca reprezinta preocuparile tale din aceasta saptamana. Zona profesionala se activeaza din cauza aspectelor financiare, care fluctueaza pe termen lung. Este posibil sa descoperi facturi, taxe, plati restante si sa fii nevoit sa le achiti in regim de urgenta. Se recomanda prudeta si achitarea la timp a tuturor datoriilor. Joi si vineri, schimbul de idei dintre tine si ceilalti te va determina sa-ti revizuiesti multe conceptii despre lume si viata. Spre finalul saptamanii se contureaza un nou inceput in relatiile socio-profesionale. Se vor relua discutii importante privitoare la proiectele profesionale si sarcinile de lucru.

Balanta

Saptamana debuteaza cu aspecte parteneriale, atat acasa in plan personal, cat si in plan profesional. Discutii pe teme diverse, reorganizarea activitatilor comune cu altii, propuneri noi de colaborare, renuntarea la situatii relationale trenante. Pe 24 si 25 iulie apar cheltuieli, dar este posibil sa si primesti bani, bunuri, favoruri sau cadouri de la si prin altii. Pe de alta parte, ar fi bine sa-ti remodelezi conceptiile despre latura materiala a vietii si sa privesti realitatea dincolo de aparente. Ai putea descoperi adevaruri interesante, care te-ar scuti de multa suferinta si de luarea deciziilor neinspirate. Spre sfarsitul saptamanii se contureaza aspecte legate de strainatate, studii pe termen lung sau oportunitati de participare la activitati culturale alaturi de oameni deosebiti.

Ads

Scorpion

In prima parte a saptamanii ai mult de lucru la locul de munca. Fii prudent, deoarece energia vitala este la cote joase. Planifica atent sarcinile profesionale si treburile gospodaresti, astfel incat sa ai suficient timp si pentru relaxare sau activitati de genul hobby. Dialogurile colegiale cu persoane influente din mediul profesional in care activezi se vor dovedi de mare folos si ar trebui notate bine intr-un jurnal personal. Pe 24 si 25 iulie este posibil sa revii asupra unor decizii luate impreuna cu partenerul de viata sau cu partenerii profesionali. Surprizele vor fi de proportii, insa pana la urma lucrurile se vor aranja favorabil pentru toata lumea. In ultimele zile ale saptamanii se prefigureaza cheltuieli comune cu altii.

Sagetator

Rasturnarile de situatie din segmentul relatiilor sentimentale de la inceputul saptamanii ar trebui luate in seama. Fie ca este vorba despre persoana iubita, fie despre copii, ceea ce se discuta si se decide acum va avea efecte pe termen lung. Alege-ti cuvintele si gesturile cu grija, asculta ce spun ceilalti si ofera-le posibilitatea sa faca lucrurile in felul si in ritmul lor. Pe 24 si 25 iulie se pare ca vei avea multe de facut la locul de munca, dar si acasa vei fi nevoit sa rezolvi unele treburi. Fii prudent si dozeaza-ti eforturile, intrucat sanatatea este vulnerabila. Odihna, dieta potrivita si compania oamenilor dragi si de incredere te ajuta mult si bine. Spre finalul saptamanii intervin dialoguri si activitati comune cu partenerul de viata sau cu cei profesionali.

Ads

Capricorn

La inceputul saptamanii, cheful de a sta acasa printre cei dragi este accentuat si bine ar fi sa-i dai curs. Reorganizeaza casa, planifica intalniri si dialoguri cu persoanele dragi, dar si vizite in locurile copilariei. Sunt momente favorabile segmentului domestic si relationarii cu membrii familiei. Relatiile cu persoana iubita si copiii se vor evidentia miercuri si joi, prin discutii ample si activitati comune de anvergura. Este posibil sa-ti displaca ceea ce iti spun ceilalti, insa cu putin efort si bunavointa vei depasi totul cu bine. Conflictele dintre generatii sunt prezente. Pe masura ce ne apropiem de sfarsitul saptamanii, sanatatea devine vulnerabila. Se vor relua dialoguri pe subiecte medicale, dar si banii vor fi implicati. In paralel se vor ivi si multe treburi de rutina.

Varsator

Esti cautat de persoanele din anturajul apropiat in prima parte a saptamanii. Sunt posibile discutii si intalniri cu lume diversa. Schimbul de informatii este benefic pentru toata lumea, insa evita sa povestesti prea multe despre tine si planurile tale de viitor. Pe 24 si 25 iulie se intrezaresc treburi gospodaresti si dialoguri cu membrii familiei. Se pot rezolva chestiuni patrimoniale, se pot trasa planuri domestice de anvergura si se poate ajunge la un consens cu toata lumea. Recomandabil este sa tii cont si de sugestiile celorlalti. La finalul saptamanii intervin chestiuni parteneriale, atat cu partenerul de viata, cat si cu cei din sfera profesionala. Cei dragi pot avea probleme de sanatate sau neplaceri la locul de munca. Astfel, este posibil sa ti se ceara ajutorul in acest sens.

Ads

Pesti

Saptamana debuteaza pentru tine cu aspecte financiare, de tipul cheltuieli cotidiene. Este posibil sa si primesti bani, fie sub forma drepturilor salariale, fie cineva drag iti ofera cadouri in bani sau bunuri valoroase. Pe de alta parte, vor aparea si informatii utile despre salarizarea locului de munca sau despre modificarea conditiilor de munca. Prudenta si nu pleca urechea la tot ce se vehiculeaza in preajma ta. Miercuri si joi esti cautat de multa lume, mai ales de catre persoanele din anturajul apropiat. Dialogurile purtate cu persoane influente socio-profesional iti vor lamuri chestiuni personale si profesionale importante. Spre finalul perioadei analizate vei avea nevoie de linistea casei si de compania membrilor familiei. Treburi gospodaresti.

Berbec

Esti in forma la inceputul saptamanii, fiind tentat sa-ti canalizezi forta spre tot felul de treburi. Asta iti va aduce admiratori si ajutoare importante. Totusi, ar fi bine sa-ti dozezi atent eforturile si sa-ti selectezi activitatile, pentru ca exista riscul sa te suprasoliciti fara rost. Miercuri si joi intervin cheltuieli cotidiene, dar si dinspre locul de munca apar informatii noi privitoare la conditiile de munca si la salarizare. Este rost de modificari benefice si cu efecte pe termen lung. A doua parte a saptamanii este marcata de relatiile cu anturajul apropiat. Dialoguri intense si activitati comune cu altii. Unele relatii se pot incheia, altele apar la orizont. Intrevederile avute cu persoanele dragi te vor amuza, relaxa, insa totodata iti vor oferi si informatii pretioase.

Ads

Taur

In primele zile ale saptamanii esti retras si cu greu iti poate intra cineva in voie. Pe de o parte, este posibil sa se evidentieze neplaceri legate de sanatate, insa evita pe cat posibil analizele, consultatiile medicale si interventiile chirurgicale. Odihna, detasarea de cotidian, sprijinul celor dragi si de incredere te pot ajuta sa depasesti totul cu bine. Este bine sa te gandesti pe indelete la situatiile si relatiile in care esti implicat, pentru ca poti avea revelatii deosebite. Miercuri si joi te vei simti mult mai bine, reusind sa revii in mijlocul celorlalti cu forta si elanul de a rasturna muntii din loc. Continua sa-ti dozezi eforturile si implica-te numai in treburi personale sau profesionale importante. Spre finalul saptamanii apar chestiuni financiare, de tipul cheltuieli cotidiene, primirea salariului sau a unor bonsuri si cadouri.

Gemeni

Prietenii iti sunt alaturi in primele zile ale saptamanii, simtindu-te astfel in elementul tau. Dialogurile purtate cu aceste persoane iti vor aduce informatii pretioase si solutii deosebite la situatiile in care te afli. Asculta atent ce ti se spune si evita sa vorbesti prea mult despre planurile tale sau despre slabiciunile tale de moment. Unii pot interpreta gresit ceea ce prezinti tu si de aici se poate declansa un sir lung de neplaceri. Pe 24 si 25 iulie ai nevoie de odihna, detasare de forfota cotidiana si de mult somn. Energia vitala este fluctuanta, astfel ca ai succes numai in treburi usoare si de rutina. Energiile astrale ale finalului saptamanii te vor revigora si te vor indemna sa demarezi o noua etapa de viata.