Horoscopul zilnic este oferit de Eva.ro

BERBEC

Posibile reuniuni cu unele rude pe care nu le-ai mai vazut de mult timp vor avea loc in timpul zilei. Acesta va fi un mod de a-ti aminti de vremurile vechi. Daca un eveniment neplacut se intampla la locul de munca, nu intra in conflict cu nimeni si nici nu te implica in problemele altora.

TAUR

Incerci diferite lucruri in viata ta si asta este intotdeauna bine, dar persoana iubita are nevoie ca tu sa te concentrezi pe dragostea si relatia dintre voi acum si sa iti faci un scop din asta. Daca ai intalnit deja persoana potrivita, trebuie sa deschizi portile spre o relatie mai serioasa.

GEMENI

Ai tendinta de a critica mult actiunile altora astazi. Nu toata lumea trebuie sa actioneze asa cum vrei tu si nu totul trebuie facut in conformitate cu regulile tale. Fiecare are dreptul sa aiba propria viziune asupra lucrurilor, iar tu trebuie sa respecti asta!

RAC

Munca ta poate deveni din nou distractiva de astazi. Nu numai ca vei avea parte de implinire profesionala, dar te vei si bucura de ceea ce faci. O persoana care cauta sfaturi serioase va apela la tine. Ii poti rezolva problemele, nu o lasa fara indrumare.

LEU

Ziua este ideala pentru iubire. Daca esti implicat/a intr-o relatie serioasa, pune ceva mai multa pasiune in relatie prin jocuri intime si noi modalitati de explorare reciproca. De asemenea, este o zi buna pentru cereri in casatorie sau acceptarea lor.

FECIOARA

Astazi ai posibilitatea de a face ceea ce vrei fara sa simti remuscari a doua zi. Daca vrei sa iesi cu prietenii sa beti ceva, sa mergi la plimbare cu cineva drag sau sa mananci ceva nesanatos, astazi iti este permis. Nu exista limite si ar trebui sa uiti de reguli. Este timpul sa traiesti viata din plin si sa nu te mai gandesti mereu la consecinte.

Ads

BALANTA

Este o zi buna pentru prieteni, familie si dragoste. Nu lasa obligatiile sa te impiedice sa petreci timp cu cei dragi in timpul zilei, trebuie sa fii prezent/a in viata celor care te iubesc si a celor care te sustin in vremuri grele.

SCORPION

O cearta sau o lupta cu persoana iubita este posibila astazi. Daca simti ca se apropie acest moment, incearca sa il eviti pe cat posibil. Daca nu reusesti, vei purta o greutate suplimentara pe umeri in timpul zilei si va deveni epuizant.

SAGETATOR

Ai puterea de a face fata oricarei dificultati, nu lasa lucrurile sa te afecteze atat de mult incat sa darame si sa puna capat acestei abilitati innascute. Viata ta sentimentala se afla intr-un moment bun, asa ca daca exista vreo dificultate in viata ta, depaseste-o impreuna cu persoana iubita. In doi, totul e mai simplu.

CAPRICORN

Banii vor fi o problema importanta astazi, deoarece vei avea cheltuieli neprevazute. Cu toate acestea, poti primi si vesti bune, cum ar fi castiguri marunte sau promisiuni pentru viitor. La locul de munca totul este in regula, asa ca in curand te poti astepta la o marire de salariu sau la o promovare care iti va aduce mai multi bani.

VARSATOR

Singuratatea ta a ajuns la final. Nu ai de ce sa temi daca vei intalni pe cineva foarte special care apare in viata ta pentru a-ti oferi dragostea pe care o meriti si o astepti. Daca ramai ancorat/a in trecut, nu vei putea sa iti gasesti dragostea.

PESTI

Te afli intr-un moment foarte bun la locul de munca. Asadar, vei putea depasi posibilele probleme fara dificultati majore. O persoana care te place foarte mult iti va oferi o ultima sansa de a te intalni cu ea. Cantareste bine decizia pentru a nu avea regrete mai tarziu!

Horoscopul zilnic este oferit de Eva.ro

Ads