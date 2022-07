Horoscop zilnic. Vineri, 31 august

Horoscopul zilnic este oferit de Eva.ro

BERBEC

Asculta astazi sfatul unei persoane pentru care esti foarte important/a. Daca o faci, multe oportunitati grozave vor bate la usa ta. Spre seara, s-ar putea sa te simti obosit/a, dar este vorba doar de monotonia cu care te confrunti in acest moment in viata ta.

TAUR

Depune putin mai multe eforturi pentru a incepe pregatirea proiectelor si cv-ului. Incepe azi, nu o lasa pe maine. Norocul este de partea ta si iti deschide usi nebanuite! Spre seara, fa-ti timp pentru cei dragi!

GEMENI

Ai sansa de a obtine promovarea mult dorita la locul de munca, insa nu iti dai seama de ea. Acorzi mult prea multa atentie micilor detalii si pierzi din vedere obiectivul principal. Copacii nu te lasa sa vezi padurea!

RAC

Iti va fi bine sa te lasi sfatuit/a de cineva in care ai incredere. Acea persoana este mereu acolo pentru tine si te va ajuta neconditionat sa iesi din situatii esuate.

LEU

Pe plan sentimental, un vechi prieten cu care ai avut un scurt episod romantic reapare astazi in viata ta pentru a incerca din nou. Poate acum nu mai cauta doar sa se distreze, ci vrea ceva serios si durabil. Daca experienta anterioara a fost pozitiva, ofera-i aceasta oportunitate!

FECIOARA

Vei avea parte de o zi grozava la serviciu. Le vei putea demonstra celor din jur talentul si creativitatea ta intr-un proiect nou sau intr-o situatie care necesita solutii ingenioase.

BALANTA

Gaseste astazi o modalitatea de a-ti dezvolta in continuare viata profesionala si pregateste-te pentru a putea face o schimbare maine. Aminteste-ti ca banii nu sunt totul in viata. Uneori este mai bine sa castigi mai putin si sa te bucuri mai mult!

Ads

SCORPION

Astazi este o zi buna pentru o escapada romantica cu o persoana pe care o placi. Pune-ti imaginatia la bataie si pregateste-i o cina la lumina lumanarilor care se va transforma intr-o noapte de vis!

SAGETATOR

Ai obtinut in mare parte ceea ce ti-ai propus la locul de munca, dar acum nu reusesti sa vezi lucrurile importante si pe cele care te-au condus sa ajungi aici. Toate acestea sunt o consecinta a faptului ca ti-ai pierdut increderea in abilitatile talentele tale si te indoiesti de viziunea ta. Solutia este in mainile tale.

CAPRICORN

Lasa-te ghidat/a de intuitie la locul de munca! De asemenea, fa-ti mai mult timp pentru odihna, iesiri cu prietenii si familia si, nu in ultimul rand, acorda mai multa atentie partenerului de viata. Munca te retine prea mult si trebue sa fii mai deschis/a spre alte domenii din viata ta. Partenerul tau incepe sa oboseasca si nu e de mirare.

VARSATOR

Esti o persoana cu principii foarte solide, dar acest lucru nu inseamna ca nu poti face exceptii atunci cand e necesar. Mai ales daca anumite persoane abuzeaza de buna ta credinta sau iti fac rau. Astazi te poti regasi intr-unul dintre aceste scenarii.

PESTI

E posibil ca astazi sa fii dezamagit/a de unele persoane. Din fericire, acestea nu sunt deloc importante pentru tine, numai ca te vor lua prin surprindere si iti vor strica dispozitia. Nu le permite sa te umileasca sau sa te calce in picioare! Foloseste-ti inteligenta si intuitia pentru a le da un semnal de alarma puternic.

Horoscopul zilnic este oferit de Eva.ro

Ads