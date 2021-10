Horoscop zilnic. Miercuri, 27 octombrie

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Manifesti un interes profund pentru chestiunile gospodaresti, care nu mai pot fi amanate. Relatia cu familia se imbunatateste considerabil, asa ca poti miza pe sprijinul rudelor pentru a termina treaba cat mai repede. N-ar fi exclus ca cineva din anturajul apropiat sa iti faca o propunere, dar nu este cazul sa iei decizii fara o matura chibzuinta.

Taur: Activitatile extraprofesionale iti vor da posibilitatea sa te relaxezi, petrecand clipe excelente in compania partenerului de suflet. Din punct de vedere financiar situatia nu te favorizeaza. Ai putea avea o reusita datorita implicarii in activitati de colaborare.O cunostinta mai veche te-ar putea contacta pentru a-ti da o informatie ce se va dovedi in scurt timp foarte utila.

Gemeni: Situatia financiara se va imbunatati, caci vei primi o suma de bani de la cineva din imediata ta apropiere. Este posibil si sa primesti un cadou de la o ruda apropiata. In cazul in care te simti coplesit de activitatile in care te-ai implicat, cu siguranta vei primi sprijinul rudelor. Initiativele in plan sentimental vor fi apreciate de partenerul de suflet.

Rac: Comunicarea cu cei din jur nu va fi asa cum ti-o doresti. Mare atentie in cazul in care ti-ai propus sa faci cuiva o promisiune, caci nu se stie ce va urma. Ingrijeste-ti sanatatea, deoarece este posibil ca o suferinta mai veche sa iti dea serios de furca. Daca iti vei pastra ceva mai mult timp pentru odihna, cu siguranta te vei simti mult mai bine din toate punctele de vedere.

Leu: Activitatile practice te vor ajuta sa-ti folosesti in mod eficient energia, ceea ce iti va aduce un plus de incredere, de siguranta. De asemenea, vei avea posibilitatea sa finalizezi o lucrare pe care ai demarat-o cu mai mult timp in urma, dar acest lucru te va costa un efort suplimentar. Cheltuielile vor fi destul de mari, dar acest lucru nu iti va crea probleme.

Fecioara: Vei fi tentat sa faci unele investitii, dar analizeaza cu atentie ofertele inainte de a lua o hotarare. N-ar fi exclus ca o persoana pe care o cunosti de mai mult timp sa iti faca complimente sau poate chiar o declaratie de dragoste. Se anunta o zi plina de surprize din punct de vedere sentimental. Din fericire, surprizele vor fi dintre cele care iti vor face placere.

Balanta: Starea ta generala este buna, chiar daca nu te simti capabil de fapte marete. Energia mentala este la limita superioara, dar ar fi cazul sa nu te suprasoliciti, deoarece ai putea avea probleme pe fond nervos. In anturajul tau apropiat vei reusi sa iti impui punctele de vedere fara a face un efort deosebit. Proiectele facute impreuna cu prietenii se vor bucura de succes.

Scorpion: Mare atentie, caci ai tendinta de a-ti neglija sanatatea, ceea ce ti-ar putea crea probleme serioase. In cazul in care doresti sa te implici in activitati mai complicate, fii cat se poate de atent, deoarece lucrurile ar putea lua o intorsatura neasteptata. Nu este cazul sa finalizezi chiar tot ce ti-ai prpous. Mai lasa timp si pentru odihna si totul va fi bine.

Sagetator: Energia fizica nu este la limita superioara, asa ca nu este cazul sa exagerezi muncind prea mult de unul singur. Neintelegerile pe care le-ai avut pana acum cu unii membrii ai familiei se vor ameliora considerabil. Daca pe acasa se fac lucrari de reparatii, reamenajari, acestea vor putea fi finalizate. Nu este un moment favorabil pentru a pleca la drum.

Capricorn: Inteligenta vie, spiritul de observatie vor iesi din nou in evidenta, aducandu-ti respectul prietenilor, dar si al rudelor apropiate. Din punct de vedere financiar situatia nu este nemaipomenita, dar unele rezolvari ar putea sa apara. Oricum, cheltuielile vor fi mari in aceasta perioada, insa se va gasi cineva care sa-ti dea o mana de ajutor.

Varsator: Esti cam agitat, nelinistit si ar fi bine daca ti-ai gasi ceva mai mult timp pentru activitati care sa te relaxeze. Implicarea in activitati practice iti va da posibilitatea sa-ti fructifici la maxim energia de care dispui. Situatia ta sentimentala este in ansamblu buna. Timpul liber il vei petrece in compania fiintei iubite si vei avea ocazia sa mai uiti de nemultumirile din ultimul timp.

Pesti: Incercarile de a finaliza o lucrare inceputa de mai mult timp va fi sprijinita de cei din jur. Ai putea lua decizii sau ai putea demara, cu reale sanse de succes o activitate intelectuala. Ceva bani sau macar glorie ai putea castiga din speculatii sau participand la jocuri de noroc; cu masura, insa. Incapatanarea nu iti este de nici un folos in aceasta perioada.

Ads