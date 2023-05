Horoscop dragoste: 10-16 ianuarie

Capricorn

Cea de-a doua saptamana din an va fi foarte buna din punct de vedere personal, pentru tine si pentru partenerul de viata. Ba mai mult, o sa ai parte de multe surprize si chiar vei primi cadou ceva ce ti-ai dorit de mult timp.

In cea de-a doua parte a saptamanii este posibil sa faceti un drum in afara orasului, pentru a petrece mai mult timp doar voi doi. Daca aveti copii, ar fi o idee buna sa ii luati si pe ei cu voi. Astfel, o sa petreci ceva timp de calitate alaturi de persoanele dragi din viata ta.

Varsator

Oricat ai incerca, nu reusesti sa gasesti o solutie pentru ca viata ta personala sa intre pe un drum normal. Incerci sa gasesti scuze si sa dai tot timpul vina pe cei din jur, insa este posibil ca problema sa vina din partea ta, asa ca analizeaza-ti cu atentie comportamentul si vezi unde gresesti.

In cazul in care esti deja implicat intr-o relatie si totul merge bine, incearca sa nu incerci sa gasesti un motiv de cearta in orice face partenerul de viata.

Pesti

Ai o viata personala linistita, insa asta nu inseamna ca nu incerci sa primesti din ce in ce mai mult si ca faci tot posibilul ca cei din jur sa faca numai si numai ce vrei tu.

In cazul in care esti singur, in aceasta saptamana ar fi indicat sa evitit sa iesi in oras cu persoane in acelasi semn zodiacal ca al tau, pentru ca relatia este sortita esecului.

Berbec

Esti entuziasmat in legatura cu relatia ta si nimic nu te poate supara in aceasta saptamana, mai ales ca partenerul de viata nu face altceva decat sa te multumeasca.

Spre sfarsitul saptamanii era programata o plecare din oras, insa planurile se schimba si va trebui sa va multumiti cu caldura caminului vostru.

Taur

Relatia cu partenerul de viata se desfasoara bine, mai ales datorita faptului ca Sarbatorile le-ati petrecut impreuna si problemele parca au disparut in aceasta perioada. Si pentru ca ai fost incantat de ceea ce s-a intamplat ti-ai propus ca pe viitor sa te gandesti de doua ori inainte de a face un comentariu.

La randul sau, partenerul de viata isi doreste ca totul sa fie bine in viata de cuplu si va schimba tot ceea ce poate pentru ca aceste lucruri sa se intample.

Gemeni

Nu poti spune ca esti multumit 100% de relatia ta, insa nici ca nu mai poti rezista. In aceste conditii in aceasta saptamana nu se vor intampla lucruri deosebite in viata ta. O sa stai mai mult pe acasa, vei merge doar la locul de munca si la cumparaturi.

Ba mai mult, in partea a doua a saptamanii vei face tot posibilul ca sa stai mai mult in casa si sa te relaxezi si chiar daca partenerul va insista sa mergeti in vizita la niste prieteni, il convingi ca e mai bine sa ramaneti acasa.

Rac

Partenerul de viata te surprinde inca de la inceputul saptamanii si va pune la cale ceva pentru a te face sa te simti bine.

In cea de-a doua parte a saptamanii veti avea parte de cateva discutii nu prea placute, insa dupa ce o sa stati si o sa analizati foarte bine situatia o sa realizati ca discutiile au fost inutile. Spre sfarsitul saptamanii veti face un drum in afara orasului.

Leu

Nu ai de ce sa te plangi de relatia ta, ba din contra lucrurile merg din ce in ce mai bine si va faceti planuri importante. Planurile pot fi facute pe termen scurt, insa nu este exclus sa discutati despre o eventuala achizitie facuta impreuna. In cazul in care esti casatorit poate fi vorba despre un copil sau despre schimbarea locuintei.

Pe de alta parte, in cazul in care nu esti implicat intr-o relatie nu este cazul sa incepi una in aceasta saptamana.

Fecioara

Daca esti singur, poti accepta invitatiile in oras pentru ca Soarele are o influenta destul de buna pentru asupra relatiilor incepute in aceasta luna.

In cazul in care esti singur, iar relatia nu merge foarte bine, nu lua decizii definitive in aceasta saptamana pentru ca este posibil sa regreti mai tarziu ceea ce acum ti se pare normal.

In relatiile in care nu exista probleme, nu vor avea loc schimbari in aceasta saptamana.

Balanta

Relatia de cuplu intra in aceasta saptamana intr-o perioada de liniste si toate problemele se vor linisti. Atat tu, cat si partenerul de viata o sa va simtiti mai calmi si o sa discutati mult mai deschis despre problemele din cuplu.

Asa cum a inceput saptamana va fi si sfarsitul ei: in deplina liniste. Ba chiar vei starni invidii pentru ca nu ai nicio problema si pentru ca viata ta este foarte linistita.

Scorpion

Inceputul de saptamana va fi plin de evenimente la care vei participa alaturi de partenerul de viata, insa spre sfarsitul acesteia o sa stati mai mult in casa si nu o sa primiti vizitele celor apropiati.

Ati trecut prin cateva probleme si acum ati gasit ocazia perfecta pentru a pune la punct tot ceea ce este in neregula.

Sagetator

Viata ta personala ia o intorsatura in aceasta saptamana. Stai linistit ca vestile sunt de bine. Daca esti casatorit, este posibil sa apara un copil, iar daca nu esti casatorit, se poate pune problema de o nunta. Indiferent de ce va fi, aceasta saptamana va fi una foarte importanta pentru tine si pentru partenerul de viata.

In cazul in care nu esti implicat intr-o relatie, ar fi indicat sa nu incerci sa iti gasesti un partener in aceste zile.

Horoscop realizat de Zaza