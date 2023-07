Misterele viselor: La ce sa te astepti cand visezi un copac

Visele fac parte din viata noastra, iar interpretarea lor corecta poate fi un semn linistitor pentru visatorul care nu stie cum sa dezlege anumite evenimente care i se intampla in somn.

Poate multi dintre noi am avut vise in care apareau copaci in diverse ipostaze, nestiind insa cum sa le interpretam. Sanovnik ne ajuta sa dezlegam aceste mistere.

Daca in vis va apare un copac cu frunze tinere si verzi inseamna ca, in curand, veti avea parte de implinirea unei mari dorinte, iar evenimente fericite se vor intampla la munca si in familie. Copacul mort, fara frunze, uscat si singuratic simbolizeaza, in schimb, durerea provocata de esec.

Incercarea de a te urca in pom in timpului visului este un semn excelent, insemnand ca in scurt timp vei primi o promovare la locul de munca. Daca in vis taiati sau curatati un copac inseamna ca, in realitate, va irositi in zadar energia si fortele cu care natura v-a inzestrat.

Un copac proaspat taiat, vazut in vis, vorbeste de faptul ca, dupa ce veti avea o mare bucurie, veti avea parte si de o mare nenorocire, asa ca fiti pregatiti pentru ea.

Daca in timpul somnului nu puteti iesi dintr-o padure deasa, inseamna ca va asteapta o afacere esuata care implica o pierdere financiara, precum si mari probleme in familie.

Ads

"Cartea viselor" de la superstitie si mit la realitate

Visati ca mergeti prin padure lihniti de foame? Va asteapta un drum lung, care va va ajuta sa reparati greselile facute cu ceva vreme in urma.

Cel in care va plimbati printr-o padure cu pomi inalti arata ca,in scurta vreme, veti avea parte de o implinire sentimentala, precum si de una materiala. Pentru artisti, un astfel de vis poate fi semnul recunoasterii publice a talentului si valorii lor.

Daca visati ca rupeti flori dintr-un copac, trebuie sa va asteptati la evenimente neplacute care vi se vor intampla in scurt timp.

Daca o femeie primeste in somn un buchet de flori, va avea parte de multe flirturi. Visul care implica flori ce cresc in desert arata ca sunteti dispus sa treceti peste anumite greutati, pentru a va putea atinge telurile fixate.