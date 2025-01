Horoscop lunar: Septembrie 2017

Fecioara

Vei fi foarte interesat de chestiunile legate de familie. Unele rude vor sa le ajuti, altele vin in vizita. Aproape toata luna septembrie vei avea parte de intalniri cu acestea. Se anunta si cateva deplasari, in afara orasului sau chiar in afara tarii. In relatia sentimentala dai semne de maturizare.

Balanta

Soarele o sa te faca foarte sensibil in aceasta luna si o sa fii preocupat de chestiuni care te pot ajuta sa cresti pe latura spirituala. Nu ar strica sa incerci ca in fiecare zi sa iti rezervi timp pe care sa il petreci tu singur facand ceva ce iti place cu adevarat. Reusesti sa depasesti un hop si la birou.

Scorpion

Concentreaza-te pe latura profesionala. A venit timpul sau, dupa ce in ultimele luni ai lucrat doar la tine ca om. Ai reparat niste lucruri care te impiedicau sa te simti fericit cu tine insuti. Acum, poti sa treci la alte aspecte, unele care au legatura si cu partea materiala.

Sagetator

Un prieten va fi cel care iti va oferi vestea lunii. Va fi ceva cu adevarat uimitor si care te va lua prin surprindere. Experienta sa te va face si pe tine sa vezi cu alti ochi niste chestiuni din viata ta.

Capricorn

O reusita profesionala o sa iti aduca laude si admiratia unor oameni care nu aveau incredere in tine. Vei ajuta un prieten sa treaca peste un hop sentimental si o sa inveti si tu din asta. Sanatatea este cam delicata, asa ca nu exgera nici cu sportul, nici cu mancarea.

Varsator

Trebuie sa strangi cureaua. Cheltuielile inutile din ultima vreme trebuie sa inceteze, pentru ca acum ai nevoie de bani. Ti-ai propus sa faci ceva si nu vei reusi daca te lasi prada ofertelor din magazine. Cel mai bine ar fi sa umbli cu putini bani in portofel. Din punct de vedere romantic vei fi foarte activ.

Pesti

Trebuie sa te adaptezi unei situatii care la inceput te va speria. Ia-o pas cu pas si acorda-ti timp pentru a te obisnui cu noile conditii. Vei iesi invingator doar daca faci numai ceea ce te face sa te simti bine cu tine insuti. Nu accepta sa faci nimic ce nu iti place. Renunta la compromisuri.

Berbec

Este o luna de tranzitie si ti se vor schimba prioritatile. Conjuctura astrala favorizeaza planul financiar, dar si relatiile sentimentale. Si se vor clarifica niste chestiuni care te bulversau. Important este sa ai rabdare si sa nu fortezi nimic. Dar nu te astepta la perfectiune.

Taur

Concentreaza-te pe chestiuni de familie si abia apoi pe profesie. O veste buna primita la birou iti va schimba planurile de concediu. S-ar putea sa il amani sau, din contra, sa schimbi destinatia. Mercur se va ocupa de aspectele financiare, asa ca asteapta-te la imbunatatiri.

Gemeni

Ramai in legatura cu oameni pe care i-ai cunoscut de curand, pentru ca ei te vor ajuta sa te imbogatesti din punct de vedere sufletesc. Experientele alaturi de ei te vor aduce intr-un punct mult dorit si pe care il astepti de multa vreme. Acorda timp si unor probleme de sanatate.

Rac

Trebuie doar sa stai si sa lasi lucrurile sa evolueze in mod natural. Prietenii si cineva din familie te vor incuraja sa faci ceva ce iti doresti, dar pentru care nu ti-ai rezervat timp pana acum. Este vorba despre ceva ce te face sa te simti ca un supererou.

Leu

Nativii din zodia leu vor castiga ceva ce doresc de multa vreme. Poate fi vorba despre un proces sau vor obtine un raspuns din partea unei autoritati, menit sa le clarifice niste chestiuni birocratice. Soarele se ocupa de zona de familie si de latura personala, ceea ce poate aduce lucruri bune, dar si provocari.

Horoscop realizat de Zaza

