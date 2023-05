Horoscop, 14 aprilie 2010

Berbec

O sa ai parte de o zi cam agitata la locul de munca. Va trebui sa faci fata unor noi provocari, insa le vei depasi cu bine si laudele nu vor intarzia sa apara. Cativa apropiati ai tai iti vor cere ajutor, iar tu, ca intotdeauna, le vei gasi solutia salvatoare. Spre seara vei realiza ca ai nevoie de o pauza si o sa petreci putin timp rasfatandu-te.

Taur

Astazi trebuie sa dai dovada de multa prudenta in relatia personala. La munca totul va merge ca pe roate. Vei fi pe aceeasi lungime de unda cu partenerii si colegii tai.

Gemeni

O sa ai parte de o zi aglomerata la munca si nu prea mai ai timp de propria persoana. Din fericire, eforturile iti vor fi recunoscute si vei avea parte de surprize placute din partea sefilor. Partenerul de viata iti va intelege situatia, insa va trebui ca pe viitor sa aiba el parte de mai multa atentie din partea ta.

Rac

In aceasta zi trebuie sa dai dovada de multa rabdare, mai ales la locul de munca, unde, la un moment dat, vei avea impresia ca esti coplesit de tot ceea ce se intampla in jurul tau. Partea buna este ca ai mai intalnit astfel de situatii si ai destul de multa pregatire pentru a iesi cu bine din tot. Spre seara te vei afla in compania unei persoane dragi si o sa te poti detasa de tot ce te-a facut sa ai o zi agitata.

Leu

Tendinta din ultimele zile se va pastra si astazi. Asa ca o sa ai parte de o zi buna. Nativii Leu ce se ocupa de afaceri in domeniul comertului pot primi o suma importanta de bani. Astfel, problemele financiare din ultima vreme incep sa dispara. Nu uita totusi ca banii nu vin singuri, asa ca nu rata niciun apel telefonic si nu refuza nicio intalnire.

Fecioara

Viata ta profesionala este destul de agitata, insa viata personala te va face sa uiti de acestea. Din punct de vedere emotional, ai intrat intr-o perioada in care o sa ai parte numai de evinimente frumoase. Este posibil sa faci anumite cheltuieli cu persoana iubita.

Balanta

Astazi este o zi perfecta sa pornesti o noua afacere, un proiect sau o colaborare. Acestea vor fi pline de succes si de lunga durata, ceea te va face sa ai parte de o multumire sufleteasca, cu adevarat mult asteptata.

Scorpion

O sa ai nevoie de mai mult timp pentru munca si alte sarcini ce nu au legatura cu partenerul de viata. Din fericire, acesta te va intelege si te va sustine in indeplinirea celorlate probleme.

Sagetator

O sa ai parte de multa energie si ar fi bine sa profiti si sa faci ceva mai mult sport. Din punct de vedere financiar. astrele iti surad. Daca nu te vei grabi sa strici lucrurile, ti se va propune o colaborare foarte profitabila.

Capricorn

Este cunoscut faptul ca esti una dintre cele mai impulsive zodii si ca iei decizii la nervi, uneori chiar gresite. Macar astazi incearca sa iti pastrezi calmul si lucrurile vor decurge normal. Partenerul de viata te va suprinde cu o veste buna ce are legatura cu bugetul comun, iar acest lucru te va face sa sfarsesti ziua intr-un mod placut.

Varsator

Sunt multi oameni cu ochii pe tine in aceasta saptamana si asteapta sa faci un mic pas gresit pentru a te face sa suferi. Este bine ca esti pregatit si esti constient de ceea ce trebuie sa faci pentru a nu cadea in capcana celor din jur. Inteligenta si intuitia te vor ajuta in aceasta zi.

Pesti

Ziua ta se anunta a fi una foarte buna. O sa te simti plin de energie si acest lucru se va putea vedea pe fata ta de la distanta. O sa radiezi de fericire si o sa ai chef sa rezolvi toate problemele pe care le-ai tot reprogramat.

Horoscop realizat de Zaza