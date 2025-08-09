Horoscop: 15 martie 2017

Pesti

Organizezi o petrecere sau un eveniment la care vor participa mai multe persoane si esti foarte incantat. Este o activitate la care te pricepi si cineva iti ofera o idee si pentru ceva ce ai putea dezvolta pe viitor.

Berbec

Este o atmosfera foarte calma in jurul tau. Ai reusit sa scapi putin de stresul zilnic si sa lucrezi in liniste. Vei complimenta oamenii mai mult ca de obicei.

Taur

Te recuperezi dupa o perioada in care ai fost foarte ocupat si incepi sa respiri. Chiar si la birou poti sa iti iei mai multe pauze decat in mod obisnuit. Seara vei lua cina cu cativa prieteni.

Gemeni

Un membru din familie are nevoie de ajutorul tau si i-l oferi cu drag. In acest fel, jumatate din zi o sa o petreci ocupandu-te de acest aspect. Vestile bune vin la ceas de seara.

Rac

Simti nevoia sa iti notezi gandurile si sa iti faci un plan de atac. Este momentul sa faci ceva deosebit pentru ca nu iti place in ce directie se indreapta lucrurile din punct de vedere profesional.

Leu

Te folosesti de un talent anume pentru a repara greseala unui cunoscut. La inceput, esti tentat sa il lasi sa invete o lectie, dar iti este mila si ii sari in ajutor.

Fecioara

Esti interesat de un domeniu nou pe care l-ai descoperit datorita unui prieten care activeaza pe un post asemanator cu ceea ce iti doresti si tu. Plecand de la acest lucru te gandesti sa schimbi si ceva in casa, probabil legat de design.

Balanta

Imaginatia ta se dezlantuie astazi si ajungi sa razi singur in birou ore in sir. Vei fi privit ciudat, dar tie iti face bine aceasta stare.

Scorpion

Un telefon pe care il astepti de multa vreme te ia prin surprindere astazi, pentru ca iti pierdusei orice urma de speranta. Vestile pe care le primesti te fac sa iti schimbi programul, dar intr-un mod in care iti place.

Sagetator

Dimineata te vei plictisi, dar in a doua parte a zilei o sa legi niste relatii care iti vor prinde foarte bine pe viitor, mai ales in privinta unor afaceri.

Capricorn

Ai parte de o reusita si obtii niste bani pe care ii asteptai de ceva vreme. Te duci direct in magazin pentru a cumpara ceva ce iti trebuie acasa de multa vreme.

Varsator

Din cauza partenerului de viata, esti nevoit sa amani cateva intalniri, chiar daca unele erau importante. Trebuie sa fii alaturi de el, pentru ca urmeaza sa dea un test.

Horoscop realizat de Zaza

