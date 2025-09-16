Horoscop 16 noiembrie 2010

Marti, 16 Noiembrie 2010, ora 07:34
Horoscop 16 noiembrie 2010
Scorpion

Primesti o suma de bani de la o persoana apropiata si te bucuri pentru ca in sfarsit o sa iti poti satisface un moft. Esti constient de faptul ca nu ai neaparata nevoie de aceste lucruri, insa nu te poti abtine.

Sagetator

Astazi esti pus pe criticat si ai mari sanse sa intri in multe discutii care vor fi deranjante pentru cateva persoane din jur. O sa te linistesti mai dupa amiaza, datorita unui telefon primit de la partenerul de viata.

Capricorn

Nu prea ai tinut cont de ceea ce ai mancat in ultima vreme si acum organismul iti da semne ca nu a fost o alegere buna. Incearca macar in urmatoarele zile sa urmezi o dieta de dotoxifiere pentru a nu avea probleme mai grave mai tarziu.

Varsator

Nu ai facut la timp cumparaturile pentru produsele de uz casnic si acum ai nevoie de multe dintre ele, asa ca rezervat-ti cateva ore pentru a da o raita prin magazine.

Pesti

Nu prea ai chef de nimic, desi ar trebui sa ai multa energie si pofta de viata. Nu prea intelegi ce se intampla in viata ta de te simti asa si incerci sa gasesti o explicatie logica. Asta nu se va intampla astazi.

Berbec

Urmeaza sfatul unui prieten si nu te arunca cu capul in fata, fara sa pui in balanta toate informatiile de care dispui. Cel mai bine ar fi sa incerci sa te detasezi cateva minute bune de tot ceea ce este in jurul tau si sa te gandesti bine la toate variantele pe care ai la indemana.

Taur

Trebuie sa rezolvi o treaba urgenta si va fi nevoie sa faci un drum in afara orasului pentru a aduna informatii si pentru a discuta fata in fata cu o persoana implicata direct in aceasta problema.

Gemeni

Astazi o sa te intalnesti cu mai multi prieteni, insa trebuie sa ai grija la modul in care se va desfasura intalnirea, deoarece este posibil ca o disputa mai veche intre doi amici sa se transforme intr-o cearta pe cinste. Cel mai bine ar fi sa eviti intalnirea dintre cei doi.

Rac

Ai de semnat unele acte importante si ar fi bine sa ceri parerea unui avocat inainte de a face acest lucru. In rest, ziua va fi un buna si, mai mult, pe seara o sa ai parte de un eveniment important.

Leu

Exista multe sanse sa ai parte de unele discutii in contradictoriu, insa acestea vor fi rezolvate dupa ce o sa discuti deschis cu cei din jur. De asemenea, ai uneori tendinta de a lua unele hotarari importante doar dupa ce discuti cu toti apropiatii tai. Ei bine, ar fi cazul sa nu mai faci asta si sa iei deciziile si de unul singur.

Fecioara

Ai unele probleme cu cateva rude si nu ar strica sa pui piciorul in prag si sa incerci sa te impui mai mult. Chiar si la locul de munca ar fi indicat sa iei atitudine si sa incerci sa spui ceea ce gandesti.

Balanta

Uita de probleme macar pentru o zi si accepta invitatiile prietenilor de a merge intr-un loc linistit si departe de orice posibila sursa de stres.

Horoscop realizat de Zaza

