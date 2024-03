Horoscop: 17 februarie 2015

Varsator

Eficienta de azi e direct proportionala cu efortul depus. Multi varsatori se concentreaza pe probleme vitale si proiecte profesionale cruciale. Incearca sa nu te abati de la rutina zilnica si ai mare grija la silueta.

Pesti

Nu e cazul sa arati initiativa chiar azi. Mai indicat ar fi sa ai o persoana de incredere alaturi, cu o competenta de care nu trebuie sa te indoiesti. Lasa-ti partenerul sa-ti pazeasca interesele; se va achita de aceasta sarcina mai bine decat tine.

Berbec

Entuziasmul scade azi; iti lipseste stimulul pentru a te lansa in noi aventuri. E o zi buna sa iei o pauza, sa-ti tragi sufletul intre mai multe sarcini importante. E, de asemenea, o zi care se preteaza la genul de munca usor plictisitoare, de birou, cea pe care o faci automat.

Taur

Azi vei uita de spiritul tau liber si vei da dovada de seriozitate. E o zi in care moderatia e cuvantul de ordine. Daca se anunta o saptamana dificila, pastreaza-ti energia si evita oamenii enervanti.

Gemeni

Interesele tale se vor concentra pe relatiile de afaceri. Simtul datoriei va fi puternic si va pune in umbra setea pentru comunicare informala. Viata privata e pusa in "asteptare". Nu-ti planui intalniri romantice sau iesiri in oras, pentru distractie. E o zi a proiectelor din sfera profesionala.

Rac

Prima parte a zilei este favorabila implementarii unui proiect pe care l-ai prezentat recent. Vei avea un drum fara obstacole in acest sens, care-ti va da incredere. Nimic nu-ti va sta in cale si vei reusi sa pui la punct toate detaliile (realiste, bineinteles).

Leu

Leii ar face bine sa se tina de un program bine stabilit, fara a face pe... leii. Asa, nu vor avea nici timp pentru regrete inutile si alte emotii distructive. Vor trebui sa se concentreze pe niste sarcini pe care le-au evitat in ultima vreme.

Fecioara

Fecioarele se concentreaza azi pe chestiuni ce tin de viata privata. Obiceiurile, micile ritualuri vor ocupa mare parte din zi. Insa prima parte ar putea fi dedicata contactelor oficiale, interactiunilor cu colegi mai varstnici sau rude. Dimineata va fi cea mai productiva.

Balanta

Azi esti in mare forma: starea de sanatate e buna, la fel si atentia si rabdarea, perseverenta. E bine ca ai invatat din greseli, deja iti foloseste asta.

Scorpion

Romantismul e ultimul lucru la care te gandesti. Ai un plan de pus in aplicare, pe care te concentrezi la maximum. Din fericire, nici nu apar dificultati.

Sagetator

Realizezi ca experientele neplacute din trecut pot fi folositoare. Acestea te vor ajuta sa rezolvi cu brio probleme cu care nici nu ai crezut ca te vei confrunta vreodata. Daca esti un tip rabdator si obedient, azi vei fi pe placul sefului sau clientilor tai.

Capricorn

Esti la inaltime, multa lume avand nevoie de tine. Din fericire, nu vei intampina niciun fel de obstacole in nimic din ceea ce intreprinzi, asa ca totul va decurge in cel mai bun mod. Nici nu vei sti cand a trecut timpul.

Horoscop realizat de Zaza

