Horoscop: 17 noiembrie 2010

Scorpion

Simti ca ai ajuns la capatul puterilor si ca nimeni nu ia in seama efortul pe care il depui. Cel mai bine ar sa incerci sa arati putina indiferenta si astfel o sa te simti mult mai impacat cu propria persoana. Lucrurile vor sta mult mai bine din punct de vedere personal.

Sagetator

Astazi nu ai de ce sa iti faci probleme financiare pentru ca tocmai ai aflat ca nu mai trebuie sa dai o suma de bani si in acest fel o sa dispui de finantele necesare pentru a face exact ceea ce iti doresti.

Capricorn

Nu ar fi indicat ca astazi sa faci prea mult efort fizic, ba chiar ar bine sa stai mai mult in pat cateva ore. Dupa ce rezolvi aceasta micuta problema o sa poti pleca in calatoria planuita cu partenerul de viata.

Varsator

Ai ranit o persoana draga si astazi ar trebui sa incerci sa rezolvi aceasta situatie pentru a nu se complica. De asemenea, ar trebui sa iti faci ordine in viata sentimentala si sa spui exact ceea ce simti.

Pesti

Un telefon primit de dimineata te va face sa te simti agitat intreaga zi si sa nu ai chef de prea multa vorba. Asta nu va fi o veste buna pentru cei din jur din cauza ca exact astazi au foarte multe povestit, dar tu nu vei fi tocmai un sfatuitor bun.

Berbec

Cel mai bine ar fi ca astazi sa incerci sa nu spui ceea ce gandesti. In sens contrar, risti sa intri in discutii care nu isi au sensul in viata ta in acest moment. Poti sa iei in considerare varianta de a nu te prezenta la evenimentul la care ai fost invitat.

Taur

Ads

De ce iti complici viata singur cerand sa faci ceva in plus? Ai grija la deciziile luate astazi pentru a nu ajunge sa le regreti mai tarziu cand o sa te lovesti de lucruri si actiuni pe care nu le cunosti.

Gemeni

Astazi o sa ai impresia ca viata ta este cu adevarat roz dupa ce o sa afli problemele unor persoane din jurul tau. Asa ca nu te supara atunci cand nu porneste masina sau cand pierzi metroul pentru ca poate fi si mai rau.

Rac

Astazi intampini o problema la locul de munca, insa spre amiaza o sa se schimbe totul si o sa vezi ca "tot raul spre bine". O persoana foarte apropiata te va ajuta intr-o problema foarte personala.

Leu

Ai foarte multe lucruri de facut si nu prea ai idee de unde sa o apuci, insa ai destula energie pentru a le finaliza pe toate pana la sfarsitul zilei. Ba mai mult, pe seara o sa ai timp si pentru viata personala.

Fecioara

Foarte multa agitatie si nervi in viata ta astazi. Ai fi bine sa incerci sa te linistesti si sa nu mai iei in seama toate rautatile unor persoane din anturajul tau.

Balanta

Ai uitat sa platesti o factura importanta si acum esti in criza de timp si chiar te enerveaza foarte mult acest lucru. Incearca sa te calmezi si sa gasesti o solutie pentru a rezolva aceasta problema.

Horoscop realizat de Zaza