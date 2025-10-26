Horoscop: 18 iunie 2012

Gemeni

Ziua incepe perfect, insa pe la amiaza vei primi un telefon in urma caruia o sa afli ca va trebui sa stai mai mult peste program. Nu iti place, insa stii sigur ca o sa merite efortul.

Rac

Urmeaza sa iei parte la un eveniment important pentru familia ta. Desi se va intampla abia in weekend, te pregatesti de pe acum. Emotiile sunt mari, insa trebuie sa te concentrezi si la treaba pana atunci.

Leu

Ai nevoie de ceva, insa persoana care trebuia sa ti-l aduca a uitat si acum esti nevoit sa umbli singur ca sa faci rost de el. O sa ai mult de alergat. Nu planifica nimic pentru diseara pentru ca e posibil sa nu poti face.

Fecioara

Nu uita ca se apropie termenul-limita pentru un proiect ce poate fi cel mai interesant din ultima vreme. Fii atent la toate detaliile pentru a nu rata ceva care sa te saboteze.

Balanta

Ai o atitudine foarte detasata fata de o problema de la locul de munca. Colegii tai vor fi afectati, insa tu nu te vei agita deloc. Esti convins ca este ceva trecator si chiar asa o sa fie.

Scorpion

Incerci sa faci ceva, insa ai parte numai de hopuri. Nimeni nu vrea sa te ajute pentru ca ei considera ca nu este ceva ce poate fi realizat si ca tu esti incapatanat. Pana la urma le vei demonstra ca se insala.

Sagetator

Ai foarte mult de munca si nu iti permiti sa pierzi timpul deloc pe drumuri. Nu te opri sa stai de vorba cu cei cunoscuti, ci ai grija sa mergi pe drumul tau pentru a te asigura ca nu vei intampina dificultati.

Capricorn

Urmeaza o perioada solicitanta, insa trebuie sa intelegi ca nu poti sa ai parte numai de evenimente bune in viata. Trateaza-le cu maxima atentie si o sa vezi ca se vor rezolva repede.

Varsator

Astrele prevad o zi extrem de linistita pentru tine. Ba chiar o sa ti se para ciudat tot calmul din jurul tau si te temi sa nu urmeze o furtuna. Stai linistit ca nu se anunta nimic.

Pesti

Ai momente in care iti doresti sa evadezi din propria viata, iar astazi se va intampla asta. Insa nu pentru ca te supara ceva, ci pentru ca ai nevoie de o pauza. Gandeste-te la un concediu.

Berbec

Este prima zi a saptamanii, insa tu te gandesti deja la sfarsitul acesteia si la cum il vei petrece. Ai planificat fiecare minut. Pe de-o parte este bine sa fii organizat, insa ai grija sa nu te dezamageasca realitatea.

Taur

Nu ai stare. Ai foarte multa energie si nu esti sigur pe modul in care sa o consumi. Daca pe seara ai aceeasi stare, ar fi bine sa te plimbi prin parc sau sa iei parte la o activitate distractiva alaturi de prieteni.

