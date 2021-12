Horoscop zilnic. Joi, 2 noiembrie

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Vei beneficia de un bun echilibru energetic pe tot parcursul zilei. Vei simti nevoia sa iei decizii in chestiuni dintre cele mai variate si vei reusi sa te concentrezi la ceea ce ai de facut. Va trebui sa acorzi ceva mai multa atentie eventualelor suferinte cronice. In cazul in care vei pleca la un drum, fii atent, caci ai putea avea si o surpriza mai putin placuta.

Taur: Este posibil sa te implici intr-o activitate noua in plan profesional. In acest caz pregateste-te pentru un efort sustinut, caci succesul va veni, dar cu oarecare intarziere. Este posibil ca cineva din anturajul apropiat sa aiba nevoie de sprijinul tau pentru a rezolva problemele cu care se confrunta. Pe cat posibil nu incerca sa mediezi neintelegerile celor din jur.

Gemeni: Ai putea sa initiezi activitati noi, dar fii atent si nu-ti asuma riscuri prea mari, caci o surpriza neplacuta este posibila oricand. Ideile iti sunt excelente, dar conditia pentru a avea rezultate bune este de a nu te lasa prada primului impuls. Activitatile intelectuale te vor avantaja, caci iti vor da ocazia sa-ti pui in evidenta inteligenta, inspiratia si spiritul practic.

Rac: Interesul pentru chestiunile financiare va fi foarte mare si in acest interval si te vor tine cu sufeletul la gura. Colaborarile cu cei din jur iti vor ridica unele probleme, asa ca fii prevazator. Relatia cu partenerul de viata se va ameliora. Este foarte posibil ca acesta sa aiba o reusita in plan social sau sa poata rezolva o problema care il framanta de mai multa vreme.

Leu: Ai un program foarte incarcat si ai tendinta sa exagerezi cu activitatile. Gaseste-ti ceva timp daca nu pentru odihna, macar pentru o activitate care sa-ti permita sa te relaxezi. Este posibil sa fie nevoie sa participi la un proiect mai deosebit, care iti va da ocazia sa iti pui in valoare calitatile organizatorice. Relatia cu prietenii va fi prioritara in aceasta perioada.

Fecioara: Te agiti mai mult decat in mod obisnuit, ceea ce te oboseste si iti da senzatia ca exagerezi. Ai putea sa demarezi o noua actiune, dar ar fi bine sa o iei mai incetisor, cel putin deocamdata. Lucrurile nu vor merge chiar asa cum iti doresti si ai tendinta de a da vina pe ceilalti, fara a-ti pune problema daca nu cumva si tu gresesti. Daca vei fi trimis intr-o delegatie, nu comenta!

Balanta: Te vei bucura de o relatie buna cu sefii, asa ca, daca ai nevoie de sprijinul lor, conjunctura astrala te va avantaja. Este posibil sa ti se repartizeze sarcini noi, semn ca te faci remarcat datorita calitatilor de care dispui. Analizeaza cu atentie oportunitatile ce se ivesc! Activitatile recreative te vor ajuta sa te simti mai bine. Este posibil ca in zona serviciului sa ai parte de o schimbare.

Scorpion: Faci eforturi financiare mari pentru a-ti petrece in mod placut timpul liber. Esti ceva mai romantic, asa ca vei reusi sa te bucuri de fiecare moment petrecut in compania fiintei iubite. Calitatile tale vor iesi in evidenta, in timp ce popularitatea ta in randul persoanelor de sex opus creste. Ai putea sa faci o cucerire cu ocazia unui drum facut la inceputul intervalului.

Sagetator: Energia ta va fi la limita superioara, dar vei avea dificultati in a ti-o canaliza spre un scop concret. Starea de iritare ce te caracterizeaza in ultimul timp te-ar putea determina sa te certi cu cineva. Vei munci mult in aceasta perioada, dar nu vei reusi sa finalizezi tot ce ti-ai propus. Este nevoie de mai multa perseverenta. Graba nu face decat sa incurce lucrurile si sa complice situatiile.

Capricorn: Nu vei intr-o forma nemaipomenita si ar fi bine sa nu te implici in activitati care sa te suprasolicite. Vei avea nevoie de un program mai lejer, de activitati relaxante. Ai dori sa te implici intr-o activitate noua, dar ar fi bine ca mai intai sa le finalizezi pe cele incepute deja. Oricum, activitatile demarate acum se vor finaliza cu oarecare intarziere. N-ar fi rau sa asculti si sfaturile celorlalti.

Varsator: Partenerul de viata ar putea avea unele neplaceri, iar rezolvarea va intarzia sa apara. Chiar si asa incearca sa fii alaturi de el si sa-l sprijini pe cat posibil. La serviciu atmosfera va fi destul de stresanta din cauza faptului ca vor fi multe de facut. Este posibil sa ai parte de unele castiguri care insa nu iti vor ramane prea mult timp in buzunare. Fii prudent in tot ce faci!

Pesti: Gustul pentru aventura te-ar putea determina sa iti asumi unele riscuri care ti-ar putea crea neplaceri. In plan profesional va fi multa agitatie. te vei confrunta cu o multime de obstacole si va fi nevoie de un efort deosebit pentru a te putea descurca. Ar fi indicat sa eviti discutiile in contradictoriu cu seful deoarece nu vei reusi decat sa tensionezi atmosfera si sa iti faci un dusman.

