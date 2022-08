Horoscop: 21 iunie 2016

Rac

Iti este foarte usor sa fii tot timpul la curent cu noutatile din domeniul in care activezi, dar acum te cuprinde o lene foarte mare si refuzi chiar si sa raspunzi la telefon.

Leu

Primesti informatii interesante de la partenerii de afaceri sau de la cei cu care vrei sa incepi ceva intr-un domeniu despre care nu cunosti nimic.

Fecioara

O sa fii foarte ocupat, dar si productiv. Incearca sa iti conservi energia, pentru ca seara o sa ai foarte multa nevoie. O intalnire spontana cu cineva se poate lasa cu planuri pentru concediu.

Balanta

Gandesti foarte matur si comunici cu succes cu toti oamenii din jur. Si tu, si ei ati renuntat la orgolii. Esti mult mai deschis catre propunerile lor.

Scorpion

Te bucuri de momente interesante si te simti foarte bine in pielea ta. Partenerul de viata iti propune sa il lasi sa aleaga el locul in care sa luati masa in oras si va fi cu adevarat o surpriza.

Sagetator

Ai multe motive de bucurie si esti precum un copil lipsit de griji. La amiaza te sperie o posibila sanctiune, dar nu se concretizeaza nimic.

Capricorn

Incearca sa fii mai atent cu tine, cu sufletul tau si cu nevoile tale. Este de inteles faptul ca nu vrei sa ii superi pe cei din familie, dar este momentul sa te ocupi de propria persoana.

Varsator

Obtii acces la niste acte la care nu puteai ajunge pana acum, iar entuziasmul tau atinge cote maxime. Resursele de care dispui acum te vor ajuta in planul de viitor pe care l-ai facut.

Pesti

Ceva din interior iti spune sa nu accepti propunerea pe care o primesti astazi chiar daca este mult prea tentanta. Consulta-te cu partenerul de viata. El poate detine cheia rezolvarii acestei enigme.

Berbec

Te-ai incarcat cu energie pozitiva in ultima vreme, dar simti ca lipseste ceva. In aceasta perioada o sa te decizi care este drumul pe care vrei sa pasesti.

Taur

Nu arata ca esti fericit, daca in sufletul tau nu simti asta, ci fa in asa fel incat asta sa fie adevarul. Doar tu stii cum trebuie sa procedezi pentru a inflori la interior.

Gemeni

Iubirea pentru cei dragi iti ofera energia de care ai nevoie in fiecare zi. Cand unul dintre oamenii la care tii nu este langa tine te simti secat pe dinauntru. Asa ca astazi pleci la drum pentru a revedea persoana respectiva.

Horoscop realizat de Zaza

