Horoscop: 22 martie 2016

Berbec

O sa fii toata ziua pe fuga si agitat, dar si plata va fi pe masura asteptarilor si efortului depus. Seara poti sa mergi prin magazine si sa iti cumperi ceva ce iti doresti de mai mult timp.

Taur

Esti un exemplu pentru cei din jur si nu putini vor fi cei care iti vor cere sfatul. Asa ca te poti astepta la o multime de telefoane si discutii cu rudele si nu numai.

Gemeni

Se anunta o reusita in plan personal. O sa ii uimesti pe cei care te credeau mult prea comod si care nu aveau incredere in forta ta. Acum o sa ii faci sa te respecte.

Rac

Vei fi foarte activ, iar mijloacele traditionale de comunicare ti se par depasite, asa ca apelezi la o alta varianta. O sa fii uimit de ceea ce o sa descoperi.

Leu

Aduni multe informatii, pentru ca vrei sa initiezi o actiune care necesita timp, rabdare si chiar bani. Nu vrei sa risti nimic, asa ca nu te asociezi cu oameni in care nu ai 100% incredere.

Fecioara

Cauti dovezi pentru a arata cuiva ca ai avut dreptate atunci cand i-ai transmis o informatie pe care o crede eronata. O sa te ocupi de acest aspect ore in sir.

Balanta

O ruda in varsta iti cere o favoare. Initial consideri acest lucru ca fiind un chin, dar, cand o descoperi mai bine si afli ce povesti interesante are de spus, o sa vrei sa stai mai mult in compania sa.

Scorpion

Ai cu ce sa te lauzi astazi, dar preferi sa taci si sa vezi care sunt oamenii care observa ceea ce ai facut. In acest fel, faci o delimitare clara intre persoanele false si cele sincere.

Sagetator

Partenerul de viata face tot posibilul sa te simti mai bine. Mai mult, se invoieste cateva ore de la slujba pentru a ajunge primul acasa. Se anunta o cina romantica.

Capricorn

Invata sa spui "nu" macar oamenilor despre care stii ca nu au fost seriosi candva si care te-au pus in situatii dificile. Altfel, risti sa te coste cam mult astfel de asocieri.

Varsator

Nu esti foarte sociabil in aceasta perioada, dar ar fi bine sa iesi din mica ta grota si sa revii cu picioarele pe pamant. Cineva din familie sau un prieten bun are nevoie de ajutorul tau.

Pesti

A trecut ceva timp de cand nu te-ai intalnit cu niste prieteni dragi si acum vrei neaparat sa ii vezi. Anulezi tot ce aveai in program cand afli ca vin in orasul sau.

Horoscop realizat de Zaza

