Horoscop: 29 decembrie 2017

Capricorn

Esti foarte sensibil la nevoile familiei. De obicei, nu te intereseaza, dar acum te-a cuprins un sentiment care nu te-a incercat de multe ori.

Varsator

Ai impresia ca nimic nu iese cum trebuie, dar doar pentru ca te grabesti foarte mult. Ia o pauza de cateva minute, aduna-te si apoi gandeste-te exact la pasii pe care trebuie sa ii urmezi. Va fi mai usor.

Pesti

Ceva te deranjeaza si protestezi. Ti se vor alatura mai multe persoane si astfel o sa schimbati acel lucru. Seara se anunta o iesire in oras cu mai multe persoane dragi.

Berbec

Ceva se intampla in cercul de prieteni si nu esti sigur daca doar ai tu tendinta de a exagera sau oamenii iti ascund ceva. Va fi amuzant cand o sa afli despre ce este vorba.

Taur

Fara sa iti dai seama te-ai indepartat de o persoana speciala si acum vrei sa recuperezi timpul petrecut. O sa depanati amintiri si se anunta o seara demna de memorat.

Gemeni

In interiorul tau este furtuna. O parte din tine vrea ceva, cealalta lupta pentru cu totul altceva. Va fi o zi in care o sa te simti ametit, pentru ca nu iti faci ordine in sentimente.

Rac

Aceasta zi aduce o minune in viata ta. Poate fi vorba despre ceva obisnuit pentru o persoana normala, dar pentru tine este ceva ce te face sa simti ca prinzi aripi.

Leu

In pasi de dans vei petrece aceasta zi. Nu neaparat la propriu, ci interiorul tau va zburda. Stai cu oameni dragi, iei parte la activitati deosebite si primesti vesti interesante de cineva drag.

Fecioara

Esti ca o floare cu care oamenii trebuie sa se poarte cu grija. Esti foarte sensibil in aceasta perioada si orice gest il interpretezi gresit. Fii mai relaxat.

Balanta

Niciun efort nu ramane nerasplatit. Ai muncit mult la un moment dat pentru a obtine ceva si acum a venit momentul sa primesti ceea ce ti se cuvine.

Scorpion

Obtii niste bani cu care o sa te poti rasfata. Nu pui pret pe lucruri, dar de data aceasta iti cumperi ceva ce iti trebuie. In urmatoarele zile o sa fii preocupat doar de acesta.

Sagetator

Orice comportament exagerat poate duce la probeleme. Nici nu trebuie sa iubesti in exces, dar nici sa ignori pe cineva drag. Pastreaza un echilibru in toate aspectele.

Horoscop realizat de Zaza

