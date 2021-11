Horoscop zilnic. Miercuri, 3 noiembrie

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Unul dintre parinti ar iti va face un anunt de care se va bucura intreaga familie. In ceea ce priveste proiectele pe care ti le-ai facut pentru timpul liber, acestea vor suferi unele modificari, care insa nu te vor deranja intr-o prea mare masura. Prietenii de pe alte meleaguri vor lua legatura cu tine pentru a-ti face o propunere. Gandeste-te inainte de a da un raspuns.

Taur: Popularitatea ta este in crestere si, chiar daca vor mai exista unele controverse cu prietenii, nimeni nu se va supara si vei reusi sa stralucesti in societate oriunde te vei duce. Starea ta fizica va fi buna, dar totusi, n-ar strica sa iti pastrezi macar o ora pentru odihna si relaxare. Vei primi o informatie pe care nu este cazul sa o iei drept buna.

Gemeni: Din punct de vedere sentimental situatia nu este chiar cea pe care ti-ai dori-o dar atata timp cat relatia cu persoana iubita este echilibrata nu este cazul sa intervii. Din punct de vedere intelectual functionezi la limita superioara, dar nu este un moment potrivit pentru a lua decizii in chestiuni importante. Pastreaza-ti ceva mai mult timp pentru activitatile gospodaresti.

Rac: Relatia cu prietenii va fi buna pe tot parcursul zilei si vei petrece clipe deosebit de placute in compania acestora. Cineva din anturajul apropiat va avea nevoie de sprijinul tau si nu vei putea sa-l refuzi. N-ar fi exclus nici sa cheltuiesti pentru distractii in compania prietenilor, dar cum acest lucru te va ajuta sa depasesti stresul din ultimul timp, nu are de ce sa-ti para rau.

Leu: In camin s-ar putea deteriora cate ceva, dar cum remedierile se vor face cu usurinta, nu este cazul sa te enervezi. Este foarte posibil sa fie nevoie sa faci o multime de drumuri pentru a te vedea cu rudele, dar si cu partenerii de distractie. Persoanele mai tinere din familie se pare ca iti vor face o surpriza placuta, care te va ajuta sa inchei ziua foarte optimist.

Fecioara: Prietenii sau rudele aflate pe alte meleaguri vor lua legatura cu tine, ceea ce iti va face mare placere. Vei avea unele discutii constructive cu fiinta iubita referitoare la programul din timpul liber si pana la urma vei reusi sa iti impui punctele de vedere. Ti se va face o propunere de colaborare, dar nu este cazul sa dai un raspuns inaite de a-ti fi clare toate conditiile.

Balanta: Starea ta generala nu va fi dintre cele mai bune, caci nu vei reusi sa iti folosesti de energia de care dispui. Ai tendinta de a te implica in mai multe activitati odata si in felul acesta nu vei reusi sa te odihnesti. Incearca sa-ti organizezi cu atentie timpul si mai ales, asculta si sfatul celor din anturajul apropiat. Activitatile intelectuale te vor favoriza.

Scorpion: Activitatile sociale iti vor face mare placere, mai ales ca iti vor da posibilitatea de a te intalni cu prietenii, de a te relaxa. N-ar fi exclus sa cunosti o persoana care iti va fi de un real folos in viitorul apropiat. In cazul in care doresti sa pleci intr-o calatorie, sansa va fi de partea ta, chiar daca vei avea parte de mai multe cheltuieli decat ti-ai propus.

Sagetator: Energia fizica va fi la limita inferioara, asa ca nu este cazul sa te implici in activitati care sa te suprasolicite. Proiectele pe care le ai in plan pentru timpul liber vor trebui amanate din cauza unor situatii neprevazute, dar vor aparea alte posibilitati de distractie care iti vor da posibilitatea sa te simti excelent. Relatia cu fiinta iubita ar putea fii ceva mai tensionata.

Capricorn: Situatia financiara are toate sansele sa se imbunatateasca, demonstrand astfel ca nu ai muncit degeaba. Partenerul de viata ar putea avea o mica neintelegere cu unul dintre parinti. Cel mai bine ar fi sa nu intervii in nici un fel. Ai putea sa mai schimbi cate ceva in aspectul tau exterior si cu siguranta n-o sa-ti para rau.

Varsator: Vei avea de facut o multime de drumuri care te vor mai debarasa intr-o oarecare masura de starea de agitatie de care dispui in ultimul timp. Te vei intalni cu prietenii, care iti vor face propuneri interesante. N-ar fi exclus nici sa fii tentat sa faci o investitie in camin. Nu lua insa nici o decizie pana nu te vei consulta cu rudele apropiate.

Pesti: Vei avea o intrevedere cu prietenii. Veti discuta despre proiecte de interes comun si vei fi tentat sa iti impuni punctele de vedere. Cel mai bine ar fi sa te arati ceva mai conciliant, mai intelegator. Nu este cazul sa te grabesti si sa faci lucrurile de mantuiala, deoarece toate acestea se vor intoarce impotriva ta in scurt timp.

