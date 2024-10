Horoscop: 30 martie 2017

Berbec

Ai nevoie de sustinerea prietenilor si ajutorul lor nu va intarzia sa apara. Ba chiar unul dintre ei te va surprinde foarte placut. Va fi cam multa agitatie la birou, pentru ca se apropie o sedinta cu subiecte destul de greoaie.

Taur

Prietenii iti propun o mica excursie in zilele urmatoare, iar ideea lor vine exact in momentul potrivit, pentru ca simti nevoia de o pauza. Vei ajunge intr-un loc in care nu ai mai fost.

Gemeni

Nu te simti foarte bine si preferi sa stai izolat intreaga zi. Ai tendinta de a crede ca cineva vrea sa iti faca rau, dar te inseli.

Rac

Negociezi cu cineva un detaliu legat de locul de munca si vei ajunge intr-un punct chiar mai bun decat te asteptai. Nu refuza o oferta de colaborare, chiar daca la inceput pare ca nu iti aduce prea multe beneficii.

Leu

Dai frau liber sentimentelor si lamuresti cateva chestiuni care te afecteaza mai mult decat iti dai seama. Te simti eliberat dupa acest episod.

Fecioara

Vizita unei rude te pune pe ganduri. Chiar daca iti reproseaza unele lucruri, realizezi ca are dreptate si ca trebuie sa faci ceva pentru a te schimba.

Balanta

In dorinta de a-ti imbunatati situatia financiara, intri in legatura cu niste persoane care nu sunt atat de pricepute precum le crezi. Nu te incredere in ele 100% si munceste mai mult pe cont propriu.

Scorpion

Va fi o zi relaxanta. Dupa cateva ore linistite la birou, te intalnesti cu prietenii si iesi in oras pentru cateva ore de discutii aprinse. Probabil o sa discutati despre unde veti petrece concediul.

Ads

Sagetator

Nu te astepta la prea mult calm astazi, pentru ca vestile vin una dupa alta. Nu sunt rele, doar ca va dura putin timp pana cand vei intelege fiecare informatie, mai ales ca unele anunta schimbari radicale.

Capricorn

Multi oameni au asteptari de la tine. Rudele vor sa le ajuti cu ceva ce tine de casa, colegii vor sa faci unele sarcini in locul lor. Seara te vei simti epuizat.

Varsator

Intri intr-o discutie in contradictoriu cu cineva. Nu te grabi, ci lasa-ti interlocutorul sa isi prezinte argumentele. S-ar putea sa fii surprins si sa aiba dreptate.

Pesti

Apar niste cheltuieli pe care nu le-ai luat in calcul, dar trebuie sa le faci. Este posibil sa te imprumuti la un amic pentru a trece de acest hop.

Citeste si Horoscopul anului 2017

Horoscop realizat de Zaza

Ads