Horoscop 31 decembrie 2014

Capricorn

Te lupti cu ambitia cuiva care se incapataneaza sa nu recunoasca faptul ca s-a inselat. Pana la urma, totul se va rezolva dupa ce intelegi ca e vorba despre o greseala aparuta din lipsa de comunicare.

Varsator

Totul capata o alta nuanta astazi. Ai terminat multe dintre activitatile pe care le aveai pe lista si te simti satisfacut de ceea ce se intampla.

Pesti

Astazi se incheie un capitol important in viata ta. Iti propui ca anul viitor, nimic sa nu te mai ia prin surprindere.

Berbec

Te comporti exemplar astazi. O sa fii dat exemplu celor din jur si o sa fii foarte mandru de ceea ce realizezi. Nu te gandi la reusite profesionale, pentru ca si cele personale pot fi la fel de satisfacatoare.

Taur

Ceva te ingrijoreaza dimineata, dar pana la amiaza totul se va rezolva datorita unui telefon primit de la o persoana aflata la mare departare.

Gemeni

Daca cineva a uitat sa faca ceva, te ocupi imediat de asta si ii repari greseala. Nu vrei sa intervina nimic neplacut si iti doresti ca planurile tale sa fie respectate pana la cel mai mic detaliu.

Rac

Nu te ocupa de lucruri inutile. Cel mai bine ar fi sa dormi putin la amiaza si apoi sa faci o plimbare in aer liber. O sa iti prinda foarte bine pentru mai tarziu.

Leu

Mai este putin si se termina acest an si consideri ca nu ai terminat cu totul, asa ca pe ultima suta de metri mai rezolvi cate ceva. Miezul noptii te va prinde facand planuri pentru noul an.

Ads

Fecioara

Ai momente in care te simti pierdut si gandurile iti zboara la tot felul de chestiuni nepotrivite. Pana la urma, bucuria prietenilor te va acapara.

Balanta

Atmosfera generala va fi una speciala si o sa te simti confortabil in prezenta celor dragi, mai ales pe seara, cand se anunta o adevarata petrecere.

Scorpion

Te-ai pregatit pentru aceasta perioada zile intregi si ai impresia ca nu esti gata. Relaxeaza-te pentru ca altii sunt intr-un stadiu mult mai putin satisfacator decat tine.

Sagetator

Este o zi destinata odihnei. Inca de dimineata ti-ai propus ca mare parte din zi sa o petreci stand in pat la caldurica, avand o cana de ciocolata calda in mana.

Horoscop realizat de Zaza

Ti-a placut acest articol? Urmareste Ziare.com si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si

interesante articole de pe Ziare.com.

Ads