Ti se cere azi sa acorzi mai multa atentie detaliilor. Nu te simti ofensat, Luna in Fecioara te poate ajuta, aceasta fiind una dintre zodiile care exceleaza la acest capitol.

Gemeni

Nu prea ai chef de discutii, de socializare, ci preferi sa muncesti fara oprire. Nu e rau ca ai si astfel de zile, pentru ca tinzi sa ai intarzieri in predarea proiectelor.

Rac

Abia astepti sa termini cu munca, astfel incat sa poti petrece timp de calitate doar cu propria persoana. Un angajament social ivit din senin iti strica putin planurile.

Leu

Usa ta nu e deschisa pentru oricine azi. Desi esti vesel, exuberant, chiar zgomotos uneori, azi schimbi foaia si muncesti mult, in liniste. Fara legatura cu aceasta schimbare de comportament, reputatia ta profesionala e intr-unul dintre cele mai bune momente.

Fecioara

In cazul tau, nu se pune problema sa nu muncesti suficient. Tu tinzi sa exagerezi cu munca. N-ar trebui nici sa petreci atata vreme singur; cauta compania celor din jur, fie doar si in mici pauze de cafea.

Balanta

O zi care trece lin, fara probleme, mai ales ca astrele te favorizeaza. Pentru ca de obicei tinzi sa petreci destula vreme rezolvand problemele altora, nu ar fi rau sa profiti de aceasta zi pe care sa o folosesti dupa placul tau.

Scorpion

Ai timp berechet azi pentru hobby-urile tale. Azi pur si simplu nu poti fi suparat, starea ta e una de milioane.

Sagetator

Productiv si eficient cum esti, iti faci treaba in timp record si plecat esti! Pe seara participi la un eveniment social unde vei fi in centrul atentiei, laudat de toti.

Capricorn

In mod ciudat, desi te simti motivat sa muncesti mult, fara oprire, in realitate ai nevoie de o pauza. Nu cumva incerci sa ingropi adanc niste ganduri care incoltesc? Mai bine ia o pauza si analizeaza-le putin.

Varsator

De ceva vreme tot vorbesti despre proiectele tale, insa nici gand sa incepi sa lucrezi efectiv la ele. E o zi pe care ar trebui sa o dedici actiunii. La finele zilei te vei simti extrem de implinit si vei vedea ca a meritat.

Pesti

O zi in care muncesti bine, in liniste, in care reusesti sa termini si sarcini mult amanate. Faptul ca nu te mai simti atat de presat de termene-limita te va ajuta sa te organizezi si pe plan personal. Sunt multe de facut si in afara serviciului, lucruri care nu sufera amanare.

Berbec

Se poate spune ca esti usor pus pe harta azi. Ii privesti pe toti parca prin lupa, desparti toate firele in patru si cauti nod in papura din nimic exact persoanelor care nu merita asta. Un film sau o sedinta de masaj ar alunga aceasta dispozitie.