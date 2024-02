Gemeni

Informatiile trec pe langa tine fara sa intelegi ceea ce trebuie si din aceasta cauza exagerezi in anumite discutii. Va trebui sa intervina cineva pentru a te readuce cu picioarele pe Pamant.

Rac

Te lupti pe mai multe fronturi. Incearca sa te concentrezi pe prioritati, pentru a nu pierde din vedere ceea ce este cu adevarat important. Ceva nu va fi clar de la inceput si vei avea nevoie de ajutor pentru a termina o sarcina primita de la un superior.

Leu

Simti nevoia de putina aventura si accepti invitatia unui prieten sa iei parte la o activitate inedita. Vrei sa repeti cat mai repede experienta.

Fecioara

Anumite temeri dispar astazi, pentru ca discuti clar si deschis cu cel drag despre unele chestiuni care te faceau sa simti nesiguranta in viata personala. Vei fi foarte fericit si este posibil sa primesti cadouri.

Balanta

Cineva iti sesizeaza o chestiune financiara. Te ocupi numai de acest lucru zilele acestea. Nu ezita sa ceri ajutorul unui consultant fiscal, daca simti ca te impotmolesti.

Scorpion

Astrele sunt de partea ta si vin vesti bune pe toate planurile. Esti foarte emotionat, dar si mandru de ceea ce o sa realizezi. Nu putini oameni au facut asa ceva din postura ta.

Sagetator

Ai vrea sa lenevesti in pat cat mai mult, dar datoriile de la birou te impiedica. Rezerva-ti weekendul pentru odihna si pentru cel drag.

Capricorn

Se anunta o zi plina atat la birou, cat si acasa. Multe telefoane, sedinte, proiecte noi si chiar colegi noi. Vei avea parte de discutii constructive, dar seara vei fi epuizat. Apar semne bune pe plan financiar.

Ads

Varsator

O pasiune a partenerului de viata ti se pare o pierdere de timp si nu prea va intelegeti in aceasta perioada. Aminteste-ti ca si el te-a insotit in toate locurile in care probabil nu a vrut sa mearga.

Pesti

Se intampla ceva ce te face sa fii mai calm cu privire la proiectul pe care il ai in desfasurare. Primesti informatii din ce in ce mai interesante si unele trebuie sa le tii doar pentru tine pentru o perioada.

Berbec

Emotii puternice te incearca in aceste zile in legatura cu relatia personala. Sentimentele ar putea intra in contradictie cu unele principii de viata pe care nu le-ai incalcat pana acum. Esti foarte incapatanat si tii cu dintii de anumite idei.

Taur

Lumea pe care ti-ai creat-o in minte incepe sa semene cu cea din realitate. Ai muncit mult ca sa ajungi aici si acum poti sa culegi roadele.

Citeste si Horoscopul lunii iunie, dar si Horoscopul anului 2017

Horoscop realizat de Zaza