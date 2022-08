Horoscop: 8 noiembrie 2011

Berbec

Ai chef de distractii cu prietenii, o seara de iesit in oras ar fi minunata - pacat ca e marti. Exista riscul sa fii in centrul unor evenimente precipitate si haotice. Orice ai face, pastreaza spiritul ludic si totul va fi ok.

Taur

Vor fi niste schimbari in viata ta, insa unele care se pot dovedi benefice. O figura materna va avea o influenta pozitiva asupra ta si a altor rude. Incearca sa te obisnuiesti cu dinamismul din jur.

Gemeni

In aceasta perioada te poti astepta la o crestere a activitatilor sociale. Ai idei geniale si ai si chef sa le impartasesti cu altii. Cineva isi va respecta o promisiune si te poti astepta sa ai si admiratori.

Rac

Latura ta empatica iese la iveala astazi. Esti dispus sa colaborezi si sa cooperezi cu oricine are nevoie de tine. E important sa muncesti, insa nu neglija viata personala.

Leu

E usor sa crezi ca toata lumea iti sta la picioare, uneori tinzi sa uiti ca prieteniile pe termen lung se mentin cu eforturi. Prea mult egoism si interes pot crea probleme.

Fecioara

Ai multa energie si muncesti cu entuziasm. Esti capabil sa ii motivezi pe altii in mod eficient, vei fi cooptat intr-o echipa interesanta pentru un nou proiect. Ai grija si de persoana iubita, pentru ca a obosit sa-ti faca toate mofturile.

Balanta

Apar probleme in familie si e bine sa fii cat se poate de sincer, in loc sa incerci o abordare diplomatica. E o perioada in care simti ca vrei sa incerci sa lucrezi in alt domeniu.

Scorpion

Trebuie sa muncesti mult, e foarte important pentru tine sa ai succes, insa parca viata devine cam plictisitoare. Esti concentrat pe proiecte si vrei cele mai bune rezultate, insa neglijezi persoanele iubite.

Sagetator

Vrei sa experimentezi si sa inveti lucruri noi, te enuziasmeaza ideile originale si vei cauta azi oameni capabili sa te inspire. Rutina din ultima perioada te streseaza enorm.

Capricorn

Astazi nu e cazul sa te lasi distras de la obiectivele pe termen lung pe care ti le-ai stabilit. E posibil ca in jur sa se spuna multe rautati, incearca sa le ignori.

Varsator

Esti serios azi si te vei concentra asupra sarcinilor de serviciu. E nevoie de rabdare, atentie la detaliu si precizie. E o zi buna sa inveti lucruri practice, sa iti organizezi toate documentele si sa mentii relatiile profesionale. Evita trivialitatile care te distrag de la munca.

Pesti

Ai incredere in instinctele tale, nu te vor insela niciodata. Nu e cazul sa iti asumi riscuri, insa un grad de incredere in tine e necesar. Nu uita, averea se construieste pas cu pas.

