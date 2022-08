Horoscop de weekend: 2-3 mai 2015

Taur

Este greu sa-ti ascunzi bucuria si entuziasmul atunci cand te intalnesti cu partenerul de viata, dar trebuie sa o faci, pentru ca pui la cale o surpiza pentru el si risti sa fii prins.

Gemeni

Nu esti deloc fericit ca primesti vizita unor rude. Consideri ca in ultima vreme foarte multi si-au facut drum pe la tine si ca nu ai apucat sa te bucuri deloc de liniste.

Rac

Va fi un weekend solicitant, pentru ca pleci intr-o mica excursie. Aceste zile vor fi extraordinare, o sa te relaxezi, dar si obositoare, pentru ca o sa umbli foarte mult pe jos.

Leu

Te uiti la o persoana mai tanara si parca te vezi pe tine la inceput de drum. Esti hotarat sa-i oferi o mana de ajutor, chiar daca o sa pui pe locul doi propriul interes.

Fecioara

Ai foarte multa treaba de care nu ai cum sa scapi si trebuie sa te ocupi de ea. Daca te pui pe treaba in prima parte a weekend-ului, o sa te poti odihni duminica.

Balanta

Afli despre un caz care te mahneste si esti hotarat sa faci ceva in aceasta privinta, in speranta ca astfel de cazuri nu se vor repeta. Nu iei in seama un aspect care o sa iti dea totul peste cap.

Scorpion

Pui binele cuiva inainte de dorinta ta de a pleca din oras. Norocul tau este ca omul respectiv este matur si isi da seama de sacrificiul pe care esti dispus sa il faci si te roaga sa pleci unde trebuie.

Sagetator

Lasi deoparte o treaba pe care o consideri mult prea obositoare si il insotesti pe partenerul de viata intr-un loc special pentru el si care are legatura cu copilaria sa.

Capricorn

Simtul critic dispare si vezi doar partea plina a paharului in tot ce faci. Te entuziasmeaza o veste primita de la o persoana cu care ai colaborat foarte mult in ultima vreme.

Varsator

Atentia iti este impartita in zeci de locuri si risti sa nu faci nimic asa cum trebuie. Concentreaza-te pe cate o sarcina, pentru ca doar asa te asiguri ca nu gresesti.

Pesti

Risti sa faci o criza de nervi doar pentru ca cineva nu a facut ceva asa cum te asteptai. Inainte sa explodezi ar fi o idee buna sa asculti explicatia persoanei respective.

Berbec

Pozitia planetelor se va dovedi avantajoasa pentru tine, mai ales in ceea ce priveste relatia persoanala care devenise destul de monotona in ultimele luni.

Horoscop realizat de Zaza

