Horoscop de weekend: 5-6 august 2017

Leu

O sa descoperi o alta latura a celui drag, care te va impresiona. Este ceea ce trebuia pentru a va reapropia. Daca esti singur, nu refuza invitatiile primite, pentru ca poti sa cunosti chiar persoana care iti este destinata.

Fecioara

Urmeaza doua zile pline de romantism pentru tine si cel drag. Reusiti sa stati mai mult timp singuri si sa va bucurati de lucrurile mici care v-au unit inca de la inceputul relatiei.

Balanta

Avand o viata profesionala implinita, consideri ca jumatate din batalie este deja castigata. Acum este momentul sa fii mai deschis si catre planul personal.

Scorpion

Daca ai impresia ca urmeaza o furtuna in viata ta, nu te teme, pentru ca este una care va curata aerul, va distruge tensiunea si va atrage Soarele.

Sagetator

Nu ar strica sa fii putin mai diplomat cand spui ceea ce crezi, mai ales daca vizat este cel iubit. Fa tot posibilul pentru a nu-i rani sentimentele, chiar daca stii ca nu este in regula ceea ce face. Explica-i totul cu dragoste.

Capricorn

Ai grija ce semeni in aceaste doua zile libere, pentru ca exact asta o sa culegi cand va veni momentul. Ghideaza-te dupa asta in orice vei face, indiferent cu cine sau cu ce are legatura.

Varsator

Daca simti o oarecare respingere din partea celui drag, nu te supara inainte sa discuti cu el si sa afli care este cauza acestui comportament. Va fi minunat pentru el sa vada ca il intelegi si ca iti pasa.

Pesti

Esti o persoana puternica, dar nu incerca sa iti depasesti limitele in aceasta perioada, pentru ca nu este un moment bun pentru confruntari sustinute.

Berbec

Anticipezi o situatie destul de dificila si te pregatesti de acum pentru a face fata unor provocari. Esti destul de puternic, iar acest moment te va intari foarte mult pentru viitor.

Taur

In relatia personala se intampla multe lucruri care te bulverseaza. Fii sincer cu tine inainte sa fii cu cel din fata ta. Analizeaza-ti sentimentele inainte de a mai face un pas.

Gemeni

Vorbele frumoase si gesturile deosebite vor reaprinde flacara dintre tine si partenerul de viata, care a fost destul de incercata in ultima vreme. Sentimentele nu au trecut, trebuie doar sa le readuci la suprafata.

Rac

Orice activitate in care te implici te va imbogati sufleteste. Va fi un weekend plin din punct de vedere emotional. Esti intr-o forma fizica foarte buna si e posibil sa faci o drumetie pe munte.

Horoscop realizat de Zaza