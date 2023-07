Horoscop zilnic: 12 iunie 2019

Gemeni

In relatiile sentimentale exista destul de multa tensiune. Ti se poate reprosa ca esti foarte preocupat de propria-ti persoana in ultima vreme, iar de cei dragi te ocupi in salturi sau deloc.

Secretul ameliorarii disonantelor cu cei dragi consta in a le oferi mici cadouri sau chiar sa le vorbesti despre planuri de vacanta. Totusi, ai grija sa eviti excesele si promisiunile fara acoperire.

Rac

Ar fi minunat sa iti aranjezi programul de astazi, astfel incat sa petreci mai mult timp cu membrii familiei sau sa te ocupi de activitati casnice. Ai idei bune, spor in toate, iar cei dragi te sustin in orice vrei sa faci.

Singurele tensiuni pot aparea dinspre locul de munca. Sefii te vor solicita din plin, de aceea, fii prudent. Rezolva prioritatile profesionale si la nevoie apeleaza la ajutorul colegilor.

Leu

Este rost de discutii importante cu prieteni si cunostinte. Totusi, ar fi bine sa asculti mai mult si sa vorbesti cat mai putin.

Pe de alta parte, nu toate cele aflate astazi sunt utile si adevarate. S-ar putea sa fii nevoit sa faci cateva drumuri pentru a rezolva chestiuni personale sau profesionale. Vestea buna este ca ai o excelenta prezenta de spirit si gasesti solutii rapide in orice situatie. O zi buna si pentru examene sau conferinte.

Fecioara

S-ar putea sa primesti ceva bani de pe urma activitatii profesionale pe care o desfasori. De asemenea, vin vesti importante legate de conditiile de munca, despre colegi sau despre modificarea sarcinilor de lucru de la serviciu.

Totusi, nu pune baza pe cele aflate sau discutate acum, pentru ca este loc suficient pentru rasturnari de situatie spectaculoase.

Balanta

Ziua este favorabila dialogurilor cu sefii si cu reprezentantii institutiilor oficiale care iti sunt de folos in segmentul socio-profesional. Pentru ca starile de sprit sunt fluctuante, fii prudent si evita reactiile exagerate, discutiile ample si asumarea unor responsabilitati care te depasesc.

Pe de alta parte, e o zi excelenta pentru a-ti revizui o traiectorie de viata sau profesionala, pentru ca esti foarte inspirat si creativ.

Scorpion

Este bine sa fii discret, retras si sa meditezi in tihna la evenimentele si situatiile in care esti implicat. Totusi, sunt posibile discutii secrete cu persoane erudite sau cu cele aflate in strainatate.

Evita sa iti divulgi planurile si opiniile, mai ales cele care privesc segmentul profesional. E necesara discretia in tot ce faci. De asemenea, detasarea de tot ce se intampla in jurul tau e o alegere inteleapta.

Sagetator

Relatiile cu prietenii sunt in vizor. Dialogurile cu aceste persoane iti pot oferi idei si solutii bune legate de investitii financiare sau materiale. Cei dragi ti-ar putea reprosa faptul ca esti prea mult departe de ei, cu gandul si/sau fizic, dedicandu-te in special relatiilor sociale.

Ar fi bine sa iti imparti echitabil timpul, resursele materiale si nevoile, atat cu prietenii, cat si cu cei dragi.

Capricorn

Multa animatie este in segmentul profesional. Esti solicitat atat de colegi, cat mai ales de sefi. Exista sansele schimbarii pozitiei tale in cadrul unui grup de lucru. De asemenea, poti primi responsabilitati noi.

Fii atent la tot ce se petece la serviciu si selecteaza situatiile, colaborarile, relatiile care iti sunt utile. In acest sens, partenerul de viata sau cineva specializat in chestiunile tale profesionale pot fi cei mai potriviti sfatuitori.

Varsator

O zi minunata pentru a stabili calatorii profesionale sau pentru a-ti planifica un curs necesar la locul de munca. Ai sustinerea colegilor, insa e posibil sa intampini rezistenta din partea celor dragi, in ce priveste intentiile si alegerile tale.

Asadar, e nevoie de diplomatie, rabdare si tact pentru a negocia cu toata lumea si a mentine armonia, fara sa fie nevoie sa renunti la ce doresti sa faci.

Pesti

Indreapta-ti atentia si eforturile spre capitolul financiar. Sunt momente bune pentru a achita facturi, a relationa cu institutiile bancare, a te ocupa de acte, documente legate de bani si bunuri.

Fii prudent si lasa emotivitatea deoparte, in orice astfel de demers. In acelasi timp, fii dispus sa ceri sprijin cand ai nevoie, vei fi uimit cat de repede si in ce moduri neasteptate il vei primi.

Berbec

Relatiile parteneriale sunt in prim plan astazi. Chiar este posibil, in cadrul unor colaborari, sa se modifice termenii si conditiile de desfasurare sau altele sa se finalizeze fara prea multe explicatii.

Intr-un anume fel, membrii familiei te sustin in toate demersurile tale, fie ca este vorba despre partenerul de viata, fie despre relatiile profesionale.

Taur

Ai mult de lucru la serviciu, dar inspiratia nu-ti lipseste. Cineva din anturajul apropiat, posibil de sex feminin, iti va oferi o mana de ajutor cand te astepti mai putin. Totul este sa iti stabilesti prioritatile si sa accepti ajutorul altora.

Pe de alta parte, ai grija si de sanatatea ta, pentru ca exista riscul accentuarii unor afectiuni ale rinichilor si segmentelor capului.

