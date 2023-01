Horoscop zilnic: 14 februarie 2020

Varsator

Aspectele legate de cariera sau de imaginea ta in societate iti ocupa gandurile intreaga zi. Este un moment bun pentru a-ti reconfigura tot ce presupune relatia ta cu zona sociala.

De acord ca nu ai chef de asa ceva, insa odata ce ai pus la punct aceste lucruri, restul vine de la sine. Pe de alta parte, familia iti tot aminteste de aceste lucruri si recomandat ar fi sa o asculti. Totul este in favoarea ta.

Pesti

Spiritualitatea, arta, calatoriile in locuri indepartate sau studiile pe termen lung sunt subiectele principale ale zilei pentru tine. Iti vin in minte o multime de idei, care mai de care mai deosebite.

Tot alcatuiesti planuri in acest sens, dar lasa-te in voia astrelor, pentru ca ele vor alege cel mai bine prioritatile pentru tine. Meditatia in natura sau in locuri sfinte sau practicarea unei tehnici de relaxare ti-ar oferi stari minunate.

Berbec

Chestiunile legate de taxe, impozite, relatiile cu institutiile financiare sau de mosteniri iti dau tarcoale intreaga zi. Se intrevad ceva rezolvari marunte, dar sunt bune si acelea. Selecteaza prioritatile si apoi ocupa-te si de sufletul tau.

Domeniile neconventionale pot fi abordate astazi cu succes. Sunt posibile stari revelatoare care te vor ajuta sa-ti redefinesti scara valorilor morale.

Taur

Astrele iti recomanda sa te ocupi, pe indelete, de relatiile parteneriale. Vrei, nu vrei, partenerul de viata sau chiar si cei de afaceri iti solicita aportul. Sunt situatii interesante, dinamice, dar care au farmecul lor.

Implica-te cu drag, pentru ca cei din jur au nevoie de tine. Spre finalul zilei vei constata ca a meritat tot efortul depus in acest sector de viata, deoarece erau lucruri ce trebuiau lamurite.

Gemeni

Activitatile de la serviciu predomina astazi. Nici nu vrei sa auzi de relaxare si plimbari, insa, de buna voie si nesilit de nimeni, deocamdata, lasa de o parte grijile zilnice.

Organismul iti da semnale de oboseala, astfel ca are nevoie de odihna, somn sau contact cu natura in doze mari. Tot ce tine de job se va rezolva favorabil, asa ca iti poti permite o zi in care sa te ocupi doar de tine.

Rac

Cheful de aventuri si de distractii este accentuat. O zi minunata pentru aventuri de tot soiul. Nu te baza pe prieteni, asa ca pregateste tu tot festinul.

Pentru altii, in functie de logica lucrurilor, copiii sunt protagonistii zilei. Foloseste-ti capacitatea de a crea, ce poate atinge astazi cote inalte. Se pot ivi situatii tensionate, dar ce mai conteaza, cand in jur totul este cantec, joc si voie buna?

Leu

Treburile gospodaresti iti dau de furca astazi. Ai spor in tot ce tine de activitatile domestice: o curatenie generala, o schimbare de decor sau poti alcatui planuri legate de spatiul locativ.

Nostalgia copilariei te cuprinde pe neasteptate. Spre seara, organismul resimte oboseala acumulata. O plimbare in aer liber, o baie cu arome sau intalnirile in familie iti vor oferi momente excelente.

Fecioara

Dorinta de drumetie iti da tarcoale si indicat ar fi sa-i dai curs. Este o zi propice excursiilor in natura, mai ales pe malul unei ape.

Pe de alta parte, iti vine cheful si de ceva studii. Prietenii si rudele iti sunt alaturi. Intalnirile sau dialogurile cu acestia se pot dovedi agreabile si de folos. Sanatatea este vulnerabila, deci odihneste-te si incarca-te cu energia naturii pe care tu o iubesti atat de mult.

Balanta

O zi in care te poti ocupa de cheltuielile casei sau familiei. Gandurile tale zboara doar la aspectele legate de chestiunile financiare. E drept ca sunt importante, insa incearca sa te detasezi.

Poti primi cadouri, recompense sau se pot ivi rezolvari banesti, marunte, dar binevenite. Poate o reevaluare a prioritatilor ar fi de luat in calcul. O vizita la parinti sau rasfoitul unui album cu poze de familie ti-ar aduce multa liniste si pace in suflet.

Scorpion

Este o zi buna pentru tine. Verva te insoteste in permanenta si aduci multa lumina si bucurie celor din jur. Profita de aceste stari si de izbanda obtinuta astazi, pentru ca orice minune tine trei zile.

In relatiile parteneriale ai succes, deci este un moment foarte bun pentru a-ti pune la punct tot ce este legat de acest sector al vietii. O mica excursie, la munte sau la padure, ar fi potrivite starii tale de spirit.

Sagetator

Astazi ar fi indicat sa te retragi din forfota vietii si sa stai putin de vorba cu sufletul tau. Este un moment excelent pentru o autoanaliza si exista sansa sa descoperi lucruri interesante.

Zona relatiilor de toate felurile este destul de tensionata, astfel ca acum tu si cu tine faceti cea mai buna echipa. De studiat tot ce te inconjoara si de reconfigurat scara de valori! Sanatatea este o zona vulnerabila.

Capricorn

Intalnirile sau conversatiile cu prietenii sunt cele mai indicate pentru aceasta zi. Notele emotionale vor fi la ordinea zilei. Se pare ca sufletul tau are acum nevoie de ceva sfaturi sau indemnuri, astfel ca astrele isi trimit raze minunate in acest sens.

De notat tot ce vine din partea prietenilor! Relatiile sentimentale sunt intr-un con de umbra, deoarece acum ai alte prioritati.

