Horoscop zilnic: 17 octombrie 2018

Balanta

Relatiile sentimentale si cele cu copiii sunt punctele vulnerabile ale zilei. Nemultumirile ies la iveala spectaculos, insa cu putin efort si intelegere fata de nevoile celorlalti vei depasi ziua cu bine.

Motivele conflictelor sunt legate de banii si bunurile comune. Tu vrei sa investesti, sa castigi mai mult, iar cei apropiati vor sa-ti cheltuieasca toata agoniseala.

Scorpion

Relatiile familiale si treburile gospodaresti te solicita din plin. Este nevoie sa discuti pe indelete cu cei dragi despre casa, gradina si investitiile aferente.

Posibil ca un membru al familiei sa vina cu propuneri inedite, ce vizeaza mutarea intr-un alt oras, alta tara. Achizitionarea unor bunuri patrimoniale este un alt aspect de luat in calcul. Discutii zgomotoase!

Sagetator

Se pare ca ai multe drumuri de facut pe distante scurte. Fie este nevoie sa rezolvi chestiuni profesionale, fie un prieten sau o ruda iti solicita ajutorul.

In toate cazurile, evita sa te implici emotional sau sa ajuti mai mult decat ti se cere. Mentalul iti este animat de idei marete, dar asteapta perioade mai favorabile pentru a le comunica si celor dragi.

Capricorn

Cheltuielile sunt la ordinea zilei. Fie ca este nevoie de cumparaturi necesare traiului zilnic, fie ca vrei sa ajuti pe cineva drag cu bani, cadouri sau favoruri, fie ca trebuie sa achiti facturi si taxe, tot vei avea mai putini bani in buget la finalul zilei.

Bine ar fi sa cumperi si sa oferi strictul necesar, chiar daca imboldurile de a fi generos sunt la cote mari.

Varsator

Ziua iti aduce energie si dorinta de a te implica in mai multe treburi. Starile tale de spirit sunt schimbatoare si de aici poti gafa serios in relatiile cu ceilalti.

Tempereaza-ti elanul si ocupa-te doar de indatoririle tale. Dupa-amiaza este favorabila unui tratament cosmetic, unui program de exercitii fizice sau unei plimbari prin magazinele preferate.

Pesti

Contextul astral te predispune la interiorizare si la discutii de taina. Ar fi bine sa te ocupi doar de treburi usoare si sa fii cat mai discret.

Segmentele sistemului circulator sunt vulnerabile, asa incat ai grija ce mananci, hidrateaza-te suficient si dormi mai mult. Este posibil sa afli informatii pretioase legate de domeniul profesional.

Berbec

Intalnirile si dialogurile cu prietenii sunt interesante, dar imprevizibile. Este posibil sa revezi o cunostinta mai veche, de care nu mai stiai nimic de mult timp.

Ar fi bine sa fii discret. Evita sa-ti divulgi planurile si intentiile, dar mai ales abtine-te de la comentarii nefondate pe marginea unor subiecte pe care le cunosti putin sau deloc. Relaxeaza-te cu o plimbare in aer liber!

Taur

S-ar putea sa fii invitat la sedinte cu sefi sau cu reprezentantii unor institutii oficiale. Posibil sa trebuiasca sa iei cuvantul, sa explici mersul activitatilor profesionale si sa faci propuneri de imbunatatire a acestora.

Neprevazutul este la cote inalte, asa incat alege-ti cuvintele cu grija si sustine-ti punctele de vedere cu dovezi palpabile.

Gemeni

Vestile din si despre strainatate sunt multe, bulversante si greu le poti urma firul. Poate fi vorba despre calatorii indepartate sau despre cursuri, forme de instruire ce se desfasoara pe termen lung.

Ia in calcul si faptul ca deocamdata lucurile nu stau cum ai dori tu. Dupa-amiaza mergi la un spectacol de teatru, la un film sau lectureaza o carte cu teme filozofice.

Rac

Ziua este favorabila achitarii facturilor, taxelor sau relationarii cu institutiile financiare. Este posibila o rasturnare de situatie vizavi de banii si bunurile pe care le detii cu partenerul de viata sau cu parteneri de afaceri.

Fii prudent si tine o evidenta stricta a tuturor documentelor financiare, deoarece erorile sunt greu de controlat si remediat.

Leu

Relatiile parteneriale sunt tensionate si cu greu se poate cadea la pace. Ar fi bine sa ramai implicat doar in colaborarile care te pun in valoare suficient de mult, incat sa merite efortul.

Pe de alta parte, ia in calcul faptul ca oricand se poate destrama orice parteneriat. Motivele discrepantelor cu ceilalti sunt legate de ideologie, crez, filozofie de viata.

Fecioara

La serviciu se anunta multa forfota. Dozeaza-ti eforturile, pentru ca organismul este obosit si functioneaza la capacitate redusa. Evita provocarile colegiale si ocupa-te doar de treburile tale.

Segmentele inimii sunt vulnerabile, insa pe cat posibil foloseste doar remedii naturiste. Ar fi bine sa iti rezervi momente de odihna, plimbari in aer liber si sa adopti o dieta de sezon.

