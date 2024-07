Horoscop zilnic: 17 septembrie 2019

Fecioara

Primele ore ale zilei iti pot aduce surprize frumoase, dar si revelatii, intelegeri mai profunde ale unor situatii, precum si momente de "deja vu".

A doua parte a zilei iti aduce inspiratie, solutii bune, comunicare eficienta cu persoane oficiale, rezolvari... Dar iti poate deschide si apetitul pentru cunoastere, evolutie si dorinte noi.

Balanta

Luna se afla inca in Berbec, pana la pranz, ceea ce inseamna ca deocamdata esti concentrat pe relatiile importante de viata ta. Acum se pot clarifica o serie de neintelegeri, daca ai ceva tact si intelepciune.

De asemenea, nu e exclus sa-ti dai seama ce relatii merita sa continui si la care e mai bine sa renunti sau sa le revizuiesti. Dupa pranz, e posibil sa ai parte de daruri si favoruri din surse neasteptate.

Scorpion

Pentru tine este o perioada importanta din punct de vedere profesional si al afirmarii in cariera. Chiar daca inca mai ai de revizuit unele comportamente si de lamurit niste aspecte ale parteneriatelor si relatiilor profesionale, aminteste-ti ca acum sansa e de partea ta si e de preferat sa o folosesti intelept. Fii atent la orice propunere sau idee care iti ajunge la urechi.

Sagetator

In prima parte a zilei, fa doar ce-ti place si te bucura, relaxeaza-te, viseaza la ceea ce iti doresti sa experimentezi in viitor, fara limite si bariere. Dupa pranz, e timpul pentru munca rodnica, pentru imbunatatirea relatiilor de lucru si/sau primirea unor propuneri avantajoase la locul de munca.

Capricorn

Ziua incepe cu implicarea ta in activitati casnice/familiale sau cu oferirea unui sprijin cuiva drag. Este un moment bun si pentru a gandi o strategie de investitie in bunuri pentru casa sau pentru un sediu de firma.

Dupa pranz, e recomandat sa-ti iei timp pentru a-ti face mici bucurii, inclusiv prin a le darui oamenilor dragi din timpul si iubirea ta.

Varsator

Daca ti-ai propus sa scrii, sa te ocupi de documente sau sa participi la discutii si intalniri, prima jumatate a zilei este excelenta pentru astfel de activitati.

Dupa pranz, Luna se muta in Taur si te face atent la viata de familie, dar mai ales la nevoile sufletului tau. E momentul sa-ti oferi ceva mai multa intimitate, liniste si relaxare, dincolo de conditionarile si asteptarile celorlalti.

Pesti

S-ar putea sa descoperi o sursa de castig noua sau sa ai surprize placute legate de bani si castiguri, in prima parte a zilei. Dupa pranz, Luna se muta in zona comunicarii si e un moment bun pentru a discuta, negocia, impartasi, lamuri aspecte in cadrul relatiilor. Intalnirile si deplasarile pe distante scurte sunt de bun augur.

Berbec

In cursul diminetii, cu Luna inca situata in semnul tau solar, ai suficienta energie sa rezolvi tot ce-ti propui. Implica-te fara grija in activitati care necesita combativitate, vointa si curaj.

Dupa pranz, vei culege ceva roade ale actiunilor din ultimele zile, in ce priveste zona materiala si a castigurilor. In orice caz, acum e momentul propice pentru a-ti creste nivelul de prosperitate.

Taur

Pana la orele pranzului, nu e cazul sa tragi de tine, mai ales daca te simti lipsit de energie sau ti se pare ca esti presat sa faci lucruri pentru care nu ai bucurie si energie. E o perioada buna pentru a planifica si a alcatui strategii.

Dupa pranz, Luna ajunge in semnul tau natal, deschizand calea pentru iubire, placeri si experiente excelente.

Gemeni

Cat timp Luna se mai afla in Berbec, respectiv pana la orele pranzului, ramai conectat la exterior, la mediul social si la informatii. E o perioada propice pentru a te lasa inspirat si a lansa idei noi de proiecte sau de promovare a unora deja existente.

Dupa pranz, e minunat daca te opresti putin din treaba si asculti cu atentie nevoile cuiva apropiat. Prilejul de a fi generos si a oferi sprijin iti va umple sufletul.

Rac

Orele diminetii, pana spre pranz, sunt excelente pentru a face demersuri legate de afirmare, promovare, dezvoltare a unor afaceri profitabile. Acum poti afla, de exemplu, ce sanse sunt pentru tine, in ce priveste accesarea unor venituri/castiguri mai mari.

Dupa pranz, te implici probabil in multe discutii, crearea de relatii avantajoase, negocieri... fara sa pierzi din vedere miza, scopul pe care-l urmaresti.

Leu

Te cam mananca talpile, fie sa pleci spre noi zari, fie pur si simplu sa explorezi noi teritorii in constiinta. In orice caz, prima parte a zilei musteste de idei, inspiratie si chiar oportunitati noi.

Dupa pranz, Luna in Taur activeaza zona carierei si te poti bucura de o sansa, de succes si recunoastere sau pur si simplu mai multa usurinta in a derula o afacere, cu rezultate bune.

