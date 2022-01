Horoscop zilnic: 18 decembrie 2019

Sagetator

Tie, tranzitul Lunii prin Fecioara iti intareste dorinta de putere, autoritate si afirmare sociala. Iti place sa fii tu cel care da ordine, indicatii sau care trage sforile.

Apropiatii sau familia este posibil sa nu tina pasul cu tine sau sa vada altfel lucrurile. Fii deschis la ceea ce au ceilalti de spus si nu lasa deceptiile de moment sa rupa relatii sau prietenii cu greu si indelung crescute.

Capricorn

In ceea ce te priveste, Luna in Fecioara lumineaza zona filosofiei de viata, a constiintei. Ai putea fi incercat de un sentiment de inferioritate sau poate crezi ca ai fi putut evolua intelectual mai mult decat ai facut-o.

Simti sa studiezi mai mult, sa aprofundezi, dar poate ca domeniul care te atrage nu iti este foarte clar. Fii bland cu tine insuti, nu demara actiuni in tromba doar de dragul de a recupera timpul aparent pierdut.

Varsator

Luna in Fecioara iti trimite influentele in zona transformarii, a regenerarii, dar si a banilor obtinuti in parteneriat. La un bilant rapid, te-ai putea simti dezradacinat, caci nu iti este foarte clar care sunt resursele financiare pe care te poti baza.

Nu te ingrijora, fii cumpatat cu cheltuielile, analizeaza si negocieaza atent contractele si parteneriatele, astfel incat, in timp, sa obtii rezultatele mult visate.

Pesti

Tu resimti tranzitul Lunii prin Fecioara la nivel de relatii si parteneriate. Visezi la partenerul ideal si iti este dificil sa accepti mai putin. Fii realist si constientizeaza-ti tendinta spre reverie.

Chiar daca ti se pare ca faci compromisuri, analizand la rece lucrurile, poti vedea ca nu esti pe aceeasi lungime de unda cu ceilalti. Nu recurge la critica sau cuvinte dure in cazul in care familia sau apropiatii nu se ridica la nivelul asteptarilor tale.

Berbec

Luna in Fecioara proiectata in zona muncii si a sanatatii te predispune la meticulozitate, perfectionism si atentie sporita la detalii. Iti aranjezi cu mare grija programul pentru a bifa cat mai multe activitati.

Faci probabil multe drumuri, fie vizite la frati/surori sau la diversi prieteni ori poate pleci acasa de Sarbatori.

Taur

Stimulat de Luna in Fecioara, proiectata in zona iubirii si a copiilor, tu analizezi cu mare atentie, interes, dar si cu o minte rece, relatia de iubire in care esti implicat. Poti fi cuprins de nostalgia vremurilor trecute si poti constientiza cat ai evoluat de cand esti implicat in relatia prezenta de iubire.

In privinta banilor, ai putea fi incercat de o oarecare doza de pesimism, dar nu te lasa coplesit.

Gemeni

Tu te trezesti dis de dimineata si nu pornesti la drum pana nu pui totul in ordine prin casa. Probabil dai instructiuni in dreapta si in stanga, caci esti plin de idei si probabil ti se pare ca nimeni nu face treburile mai bine ca tine.

Fii bland cu familia si nu iti urma tendinta spre critica, oricat de constructiva ti s-ar parea. Cineva din familie sau un apropiat ti-ar putea indeplini o dorinta draga.

Rac

Pe tine, Luna in Fecioara te vizeaza in zona gandirii si a comunicarii. Manifesti o fire meditativa, de observator si esti destul de "scump" la vorba. Acorzi atentie sporita cuvintelor pe care le folosesti si ai tendinta de a-i corecta sau completa pe partenerii tai de discutie.

Esti acompaniat de putini oameni, dar pe care ii pretuiesti si ii consideri parteneri de drum, caci au contribuit la evolutia ta.

Leu

Tie, Luna in Fecioara iti atrage atentia asupra resurselor financiare, dar si asupra talentelor si calitatilor pe care iti propui sa le rafinezi de acum incolo.

Te implici cu ardoare in tot ceea ce intreprinzi, esti bine organizat si ai rabdare sa semeni, iar apoi sa culegi, fara a sari etapele. Esti foarte profund, patrunzator pana in cel mai mic detaliu si destul de solitar.

Fecioara

Avand Luna in tranzit prin zodia ta natala, astazi este o zi potrivita sa te privesti in oglinda, sa porti o discutie cu tine insuti. Analizeaza cu atentie, dar cu ingaduinta modul in care arati.

Daca iti place ceea ce vezi, felicita-te, daca simti sa schimbi ceva, fa acum primul pas. Asculta-ti sufletul, tine cont de dorintele sale si permite-ti sa fii tu insuti, pur si autentic.

Balanta

In cazul tau, Luna in Fecioara se proiecteaza in zona abandonului de sine, a izolarii. Nu prea ai chef sa socializezi astazi si nu iti place sa iti faca cineva program. Petreci probabil mult timp la domiciliu, in compania familiei sau poate chiar retras.

Dispui de o imaginatie foarte bogata, dar foloseste-o in mod constructiv, fara a aluneca pe pista ingrijorarilor sau a gandurilor negre.

Scorpion

Pe tine Luna in Fecioara te stimuleaza in zona prietenilor, a anturajului si a protectorilor. Manifesti o fire practica, protectoare si foarte atenta la dorintele si nevoile celor din jur.

Dispui de multa creativitate, intuitie si imaginatie. Nu fii dezamagit daca prietenii nu primesc asa cum ti-ai dori gesturile tale de afectiune. Daca esti sofer, fii prudent la drum si respecta regulile, caci ai putea fi penalizat.

