Horoscop zilnic: 23 noiembrie 2018

Sagetator

Zi importanta pentru segmentul partenerial, deoarece se contureaza un final de etapa. Inca din primele ore ale zilei se formeaza aspectul de Luna plina in semnul Gemenilor, aspect care te va indemna sa renunti la partenerii sau colaborarile care nu te mai avantajeaza. Sustine-ti punctele de vedere cu dovezi palpabile si ai incredere in vocea ta interioara.

Capricorn

Sanatatea este vulnerabila si tentatia de a folosi terapii alopate este mare si paguboasa.

Astazi se formeaza aspectul de Luna plina in semnul Gemenilor, aspect care te predispune la tensiuni mentale si sufletesti. Ai rabdare cu tine insuti, ingrijeste-te pe baza principiilor naturiste si odihneste-te. Ai nevoie sa-ti schimbi filozofia de viata si activitate.

Varsator

Capitolul amoros este rascolit, din cauza formarii aspectului de Luna plina in semnul Gemenilor. Exista posibilitatea reformularii relatiei sentimentale si a celei cu copiii.

De acum incolo, aceste relatii se vor desfasura in alti termeni si in alte conditii. Evita implicarea intr-o noua relatie amoroasa! Dupa-amiaza, relaxeaza-te cu activitatile specifice unui hobby.

Pesti

Se pare ca te vei decide sa acorzi mai multa atentie si eforturi segmentului profesional de acum incolo.

Ads

In semnul Gemenilor se formeaza aspectul de Luna plina, marcand un final de etapa in plan domestic. Discutiile cu membrii familiei sau atitudinea lor te vor face sa iti retragi sprijinul material sau moral acordat pana acum.

Berbec

Esti animat de idei marete, de filozofii de viata noi, datorita formarii aspectului de Luna plina in Gemeni. Astfel este posibil sa te gandesti la abordarea unui program de instruire personala pe termen lung sau intr-un cadru organizat de specialisti.

Relatiile cu anturajul apropiat se vor reconfigura definitiv, renuntand rapid la persoanele inoportune.

Taur

Financiar esti favorizat, datorita formarii aspectului de Luna plina in Gemeni. Este posibil sa primesti bani de pe urma eforturilor depuse la serviciu, cadouri si favoruri din partea colegilor sau celor dragi.

Totusi, o anumita forma de castig se va epuiza definitiv, fie ca se vor schimba conditiile de munca, fie ca esti nevoit sa te retragi dintr-o activitate.

Ads

Gemeni

Aspectul de Luna plina ce se formeaza astazi in semnul tau zodiacal iti ofera dinamism si deschidere sufleteasca spre noi orizonturi ale vietii.

Posibil sa decizi sa te debarasezi de o relatie parteneriala sau de o colaborare care nu te mai avantajeaza. Controleaza-ti reactiile si ocupa-te de treburi usoare. Tratamentele gen spa si plimbarile in aer liber iti sunt de bun augur.

Rac

Astazi esti predispus la izolare si meditatii interioare. Datorita formarii aspectului de Luna plina in semnul Gemenilor vei avea revelatii deosebite privitoare la domeniul profesional in care activezi, locul de munca, relatiile colegiale, dar si in privinta sanatatii.

Fii prudent si evita stresul cauzat de ganduri haotice sau temeri mai mult sau mai putin fondate!

Leu

Segmentul prietenilor si al sustinatorilor din segmentul profesional se va reconfigura incepand de astazi, lucru favorizat de formarea aspectului de Luna plina in Gemeni.

Ads

Posibil sa te desprinzi de unele persoane care s-au dovedit inselatoare. A te orienta spre altele noi este o initiativa buna, dar las-o pentru zilele urmatoare.

Fecioara

Este o zi in care preocuparile tale majore sunt legate de casa si familie. Aspectul de Luna plina construit astazi in semnul Gemenilor te va impulsiona sa iti repliezi actiunile si conduita din segmentul profesional.

Practic se finalizeaza o etapa importanta privitoare la locul de munca, pozitia ta in cadrul unui grup de lucru sau la imaginea ta in ochii celorlalti.

Balanta

Multe dintre ideile si conceptiile tale vizavi de semeni si evenimentele vietii vor intra de astazi intr-un amplu proces de remodelare.

In semnul Gemenilor se construieste aspectul de Luna plina, favorizand renuntarea la balastul mental si sufletesc acumulat de ceva vreme. Lecturile usoare, participarea la evenimente, dialogurile cu cei dragi te relaxeaza mult si bine.

Scorpion

Se incheie o etapa importanta in plan financiar legata de banii si bunurile administrate si folosite in comun cu altii.

Aspectul de Luna plina ce se construieste astazi in semnul Gemenilor favorizeaza achitarea unor datorii acumulate si lamurirea chestiunilor financiare, fie cu institutiile financiare, fie cu partenerul de viata, rudele si colaboratorii.

Ads