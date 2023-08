Horoscop zilnic: 31 iulie 2019

Leu

In ceea ce te priveste, poti resimti un blocaj la nivel de comunicare si poti lasa impresia de superficialitate, desi in realitate esti foarte profund.

Aspectele astrale te predispun la sensibilitate, emotivitate si preiei usor vibratiile mediului inconjurator. Astazi poti simti sa stai retras, izolat si cel mai bine ar fi sa taci si sa te exprimi, pe cat posibil, in scris.

Fecioara

Tu nu prea stai pe roze cu banii. Unele proiecte in care esti implicat s-ar putea dovedi paguboase si ai putea suferi pierderi financiare. Te-ai putea confrunta cu deceptii legate de o persoana din anturaj, posibil o femeie, care se dovedeste ca intretinea relatia cu tine din interese materiale.

Priveste cu incredere inainte si apeleaza la prietenii adevarati.

Balanta

Tu lasi impresia unui om timid, timorat si nu prea esti dornic sa iti asumi responsabilitati. Esti incapatanat, rigid si ai tendinta de a lua prea in serios lucrurile.

Raporturile cu sefii si autoritarile sunt destul de incordate si ti-ai putea atrage implicarea intr-un scandal ca urmare a unor treburi facute de mantuiala. Ai incredere in tine si actioneaza cu simt de raspundere.

Scorpion

Tu te arati introvertit si lipsit de energie. Preferi sa stai in umbra si sa urmezi ceea ce ti se dicteaza.

Pot reaparea probleme mai vechi de sanatate in regiunea lombara, poate chiar afectiuni ale rinichilor pe care ar fi bine sa le tratezi din timp pentru a nu se agrava. Renunta la tristete si pesimism si te vei simti mai bine in pielea ta.

Sagetator

Astazi nu iti este foarte clar cine iti este alaturi si care sunt prietenii si protectorii pe care te-ai putea baza. Gestioneaza cu atentie si intelepciune relatia cu unii prieteni mai in varsta care au tendinta de a te folosi in scopuri personale.

Nu lua lucrurile personal, fii matur si echilibrat fara a te supara. Oricat de mahnit ai fi, pastreaza armonia in relatii ca si scop.

Capricorn

Ca urmare a pasilor temeinici facuti in cariera, ai parte de succese extraordinare. Bucura-te de ele caci nu vor dura prea mult. In cazul in care esti implicat intr-un litigiu, verdictul poate fi pronuntat in defavoarea ta.

Dispui de o mare capacitate de stapanire de sine si iti pastrezi cumpatul in valtoarea evenimentelor. Nu lasa responsabilitatile profesionale sa te domine.

Varsator

Tu manifesti un spirit studios, dominator, atras de filosofie si de stiintele oculte. Principiile de viata pe care le expui si pentru care militezi sunt destul de rigide si ai tendinta de a-ti impune punctul de vedere chiar la modul brutal.

Renunta la criticism si la vederi inguste si aprofundeaza lectia diplomatiei, a armoniei si a bunei intelegeri.

Pesti

Astazi principalele domenii de interes pentru tine sunt sanatatea si igiena, despre care iti place sa dezbati sau sa citesti. Se pot ivi unele surse spontane si ingenioase de castig din munca proprie.

Dozeaza-ti corespunzator stresul si tendinta catre critica si nemultumire, caci altfel ti-ai putea atrage unele probleme de sanatate in zona intestinelor.

Berbec

In ceea ce te priveste, esti foarte spontan, ingenios, iti place sa iesi la rampa si esti foarte creativ. Dispui de calitati artistice si actoricesti de care iti place sa te prevalezi pentru a castiga atentia publicului si pentru a cuceri.

Ai o memorie foarte buna, dar ai si tendinta de a scormoni in trecut unde poti activa unele nemultumiri legate de un colaborator.

Taur

Contextul astral de astazi te predispune la sensibilitate excesiva, prudenta, pesimism. Nu prea stii cum sa echilibrezi viata privata cu serviciul si ai tendinta de a te refugia in munca.

Accepta parerile colegilor de serviciu si ale subordonatilor, nu lua lucrurile personal si nu le interpreta drept afront in cazul in care difera de parerile tale.

Gemeni

Discutiile legate de bani sunt la ordinea zilei. Din cauza neajunsurilor, ai putea deveni irascibil si poti genera conflicte cu partenerul de viata sau cu copiii. Pastreaza-ti calmul, renunta la pesimism si la grija zilei de maine.

Gandeste pozitiv, evalueaza-ti realist resursele si dramuieste-ti temeinic bugetul de care dispui. O minte limpede poate face minuni.

Rac

Luna se afla pana dupa-amiaza in zodia ta si te predispune la sensibilitate si senzitivitate. Ai tendinta de a sta retras si de a te supraresponsabiliza legat de casa, familie si de parinti.

Relaxeaza-te, vezi-ti de viata ta si nu te mai crede buricul Pamantului, caci ei se pot descurca foarte bine si singuri. Renunta la dependente si la atasamentele care te tin in loc.

