Horoscop zilnic. Miercuri, 6 octombrie

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Cineva din familie are nevoie de sprijinul tau intr-o problema delicata. Va trebui sa te implici in tot felul de activitati, ceea ce nu iti surade, dar nici nu este cazul sa comentezi. Pe colaboratori nu te poti baza prea mult, asa ca pregateste-te sa faci totul de unul singur.

Taur: Din punct de vedere intelectual vei fi deosebit de eficient asa incat daca ai de realizat o lucrare mai dificila, sau chiar de luat decizii, rezultatele te vor satisface. In a doua parte a zilei te vei vedea cu niste rude, ceea ce iti va face placere. Va fi un bun prilej de a depana amintiri sau de a discuta proiecte de viitor. Este posibil sa ai ocazia de a achizitiona un obiect de uz casnic.

Gemeni: Ai chef de distractii, pe care nu iti va fi greu sa le gasesti. Cauta cativa prieteni, pentru a pune la punct un program atractiv pentru timpul liber. Vei face o noua cunostinta, care va fi chiar pe placul tau; nu se stie insa cat o sa va tina. Pentru ceea ce vei dori sa realizezi este nevoie de multa alergatura.

Rac: Esti nemultumit ca lumea nu iti impartaseste parerile. Te pandeste chiar o criza de personalitate, care te-ar putea aduce in situatia de a avea discutii neplacute cu multa lume. Incearca sa fii mai calm, gandeste-te ca numai perseverenta te poate ajuta sa rezolvi tot ce ti-ai propus. Unul dintre proiectele tale mai vechi ar putea prinde contururi reale.

Leu: Din punct de vedere sentimental lucrurile nu evolueaza asa cum iti doresti. Este posibil ca partenerul de suflet sa aiba unele probleme de sanatate, dar acestea se vor rezolva cu rapiditate. Ai multa treaba pe acasa si nu reusiti sa te mobilizezi. Ar trebui sa faci un efort pentru a nu iti strica tot timpul liber cu astfel de activitati. Ti se va anunta o realizare financiara.

Fecioara: Ai nevoie sa iti pui ordine in ganduri si sentimente. Spiritul tau critic te incurca in relatia cu persoana iubita. Ai face bine daca ai mai renunta la perfectionismul care te caracterizeaza, macar din cand in cand. Unele evenimente mai vechi ar putea reveni in atentia ta generand controverse sau reprosuri facute rudelor apropiate. Colaboratorii iti vor face o propunere interesanta.

Balanta: Eforturile pe care va trebui sa le faceti la serviciu vor fi mari, ceea ce va va tine incordat o buna bucata de vreme. Ai de purtat discutii referitoare la programul pentru timpul liber. Cei din anturajul tau te vor sustine intr-o controversa pe care o vei avea cu o persoana mai putin cunoscuta; pana la urma lucrurile se vor termina in favoarea ta. Spontaneitatea de care dai dovada face o buna impresie celor din jur.

Scorpion: Vei putea avea un castig sau ai putea primi un cadou inspirat de la un prieten. La serviciu te asteapta o perioada destul de agitata, caci este posibil sa apara tot felul de neintelegeri in relatia cu colegii. Chiar daca nu te simti in forma ta cea mai buna, pastreaza-ti ceva mai mult timp pentru miscare. Nu vorbi oricui despre proiectele tale, pentru ca nu toti cei ce te inconjoara sunt demni de incredere.

Sagetator: Unele activitati gospodaresti pe care le-ai tot amanat vor deveni urgente si vei fi obligat sa-ti reorganizezi programul pentru timpul liber. Chestiunile cu care te vei confrunta pe acasa nu-ti vor permite sa dai tot randamentul la serviciu, dar colegii te vor sprijini atata cat vei avea nevoie. Evita sa participi la jocuri de noroc, caci sansele de a castiga sunt minime.

Capricorn: Comunicarea cu cei din jur va fi ceva mai dificila. Atat colaboratorii cat si partenerul de viata si-ar putea exprima nemultumirea in legatura cu stilul tau autoritar. Cineva care nu prea te iubeste incearca sa iti bruieze initiativele; nu va fi perseverent, asa ca lucrurile vor evolua asa cum iti doresti. Fi atent la sanatate, deoarece din aceasta directie ar putea sa apara neplaceri.

Varsator: Cu greu iti vei gasi echilibrul interior. Operatiunile pe care trebuie sa le efectuezi, nu iti fac nici un fel de placere, dar constiinciozitatea isi spune cuvantul. Ar fi bine sa fii mai tolerant, mai ales ca lucrurile nu iti ies foarte usor si ai nevoie de sprijinul celor din jur. Situatia materiala iti creaza neplaceri, caci se vor inregistra intarzieri in ceea ce priveste intrarea in cont a sumelor ce ti se cuvin.

Pesti: Va trebui sa fii ceva mai atent cu persoanele mai tinere din familie. N-ar fi exclus ca acestea sa aiba nevoie de mai multa atentie si indrumare din partea ta. Este foarte posibil sa participi la o activitate sociala, ocazie cu care vei inregistra un succes. Vei primi o suma de bani cu care vei porni la cumparaturi. Nu vei gasi tot ce ti-ai dorit, dar cu banii nu te vei intoarce acasa.

