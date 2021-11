Horoscop zilnic. Luni, 8 noiembrie

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Este posibil ca la serviciu sa ai parte de multa alergatura pentru a rezolva chestiuni urgente aparute pe ordinea de zi. Persoanele mai tinere din familie vor avea nevoie de mai multa indrumare din partea ta mai ales pe la jumatatea intervalului. Cu banii va va fi destul de bine, caci vei reusi sa obtii unele castiguri din colaborari sau din activitati extraprofesionale.

Taur: Prudenta va trebui pusa pe primul plan in tot ce doresti sa intreprinzi, dar mai ales in relatia cu partenerul de viata. La serviciu ai putea primi noi sarcini care se vor dovedi dificile dar pe care le vei rezolva din mers. Oricum, relatia cu colegii va fi multumitoare, asa ca vei putea miza pe sprijinul acestora.

Gemeni: Nu este un moment favorabil pentru a face o investitie de mai mari dimensiuni sau de a face cheltuieli nejustificate. Relatia cu superiorii ierarhici va fi destul de tensionata si nu este cazul sa incerci sa-i convingi sa iti accepte initiativele. La serviciu vei munci destul de mult si din acest motiv nu vei putea sa iti petreci timpul liber asa cum ti-ai propus.

Rac: La serviciu lucrurile se vor rezolva cu greutate si nu iti va fi usor sa te descurci. Daca vei reusi sa dai dovada de ceva rabdare ar fi mai usor pentru toata lumea. Nu vor lipsi, insa, ocaziile de distractii, asa ca starea psihica se va imbunatati. Situatia ta sentimentala este in ansamblu buna. Timpul liber il vei petrece in compania fiintei iubite si vei avea ocazia sa mai uiti de nemultumirile din ultimul timp.

Leu: Nu este cazul sa dai curs impulsivitatii deoarece ai putea avea neplaceri serioase, mai ales cu superiorii ierarhici. Partenerul de viata ar putea avea unele castiguri financiare care vor asigura imbunatatirea bugetului comun. In plan profesional vor fi multe de facut, dar vei reusi sa faci fata tuturor cerintelor, iar eforturile tale nu vor ramane neobservate de superiorii ierarhici.

Fecioara: Relatia ta cu rudele mai indepartate revine in actualitate. Este posibil sa fii obligat sa intervii intr-o discutie aprinsa; o atitudine mai obiectiva va fi absolut obligatorie, caci altfel risti sa nedreptatesti pe cineva. In cazul in care doresti sa incepi o lucrare de mai mare anvergura in apartament, nu te astepta ca lucrurile sa se finalizeze cu rapiditate.

Balanta: Situatia ta financiara este destul de complicata. Cheltuielile nu vor fi mari, dar banii care ti se datoreaza iti vor parveni cu intarziere. Investitiile pe care le vei face in aceasta perioada nu-si vor arata roadele prea curand. Mintea ta este plina de idei, dar acestea sunt cam imprastiate si nu ar fi cazul sa le pui in practica decat dupa ce te vei sfatui cu cineva de incredere.

Scorpion: Capacitatea ta de a-ti canaliza energia in scopuri practice este destul de scazuta. Colaborarile iti vor ridica probleme neasteptate. In cariera te vei confrunta cu situatii dificile, pe care le vei rezolva cu greu. Va trebui sa dai dovada de tact si de rabdare, altfel nu-ti va fi usor sa te descurci. Tendinta catre critica poate dauna si relatiilor din familie.

Sagetator: Evita sa te implici in activitati la limita legalitatii deoarece sunt persoane care nu asteapta decat sa faci un pas gresit. Colaborarile iti vor aduce o multime de avantaje si in aceasta perioada. Manifestarile de gelozie ale partenerului ar putea determina aparitia unor tensiuni in relatia voastra. La slujba situatia s-ar putea deteriora, asa ca nu vei putea miza pe sprijinul colegilor.

Capricorn: Este posibil sa primesti o oferta excelenta de colaborare, din punct de vedere financiar. Pe de alta parte n-ar fi exclus ca la serviciu sa ai o realizare la care aproape nici nu mai sperai. O persoana importanta ar putea fi convinsa sa iti sustina initiativele. Ai putea calatori in compania partenerului de viata sau de cel de afaceri, dar fii atent la acte.

Varsator: Ai tendinta de a fi cam impulsiv, ceea ce iti poate crea neplaceri majore. Nu vei reusi sa comunici prea bine cu cei din jur si de aceea ar fi indicat sa nu incerci nici un fel de colaborari. Partenerul de viata s-ar putea confrunta cu unele probleme si va avea nevoie de sprijinul tau. Nemultumirile cu care te-ai confruntat pana acum cu situatia financiara se vor rezolva.

Pesti: Desi interesul pentru relatia cu persoana iubita este la fel de mare ca pana acum, vei acorda ceva mai putin timp intalnirilor cu aceasta. Din fericire vei putea miza pe sprijinul si intelegerea ei. Ar fi de dorit sa-ti gasesti ceva mai mult timp pentru odihna si relaxare. Vei primi propuneri interesante pentru sctivitati sociale, ceea ce ti-ar putea da ocazia sa cunosti oameni interesanti.

