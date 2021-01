Horoscop zilnic. Duminica, 17 ianuarie

BERBECAstazi te simti nesigur/a in legatura cu ceva. Te face sa nu mai vrei sa actionezi. Poate ca este un lucru bun, deoarece nu totul este clar. Daca nu esti sigur, nu face nimic.TAUREste o zi buna pentru a petrece timpul cu familia. A sosit momentul sa te intorci la activitatile din trecut de care ai uitat. S-ar putea sa te simti obligat sa faci unele ajustari practice la bugetul tau.GEMENIAi rabdare cu membrii familiei tale, mai ales de dimineata. Ceva neasteptat iti poate afecta rutina de acasa. In plus, pot exista neintelegeri cu prietenii sau colegii. Ceva nu este clar.RACNu face nimic privitor la bani daca nu esti sigur/a. Indrazneala ta iti va aduce un plus in relatia de cuplu si iti va stimula partenerul. Acest lucru il va face sa te iubeasca mai mult.LEUAstazi e posibil sa nu fii foarte sigur/a de ceea ce se asteapta cei dragi din partea ta. Fa un efort pentru a clarifica ce ar trebui sa faci.FECIOARALinistea partenerului/ei de viata te ingrijoreaza. Nu are rost sa te enervezi pentru ca nu te vei simti mai bine. Accepta-l si acorda-i timp.BALANTAAtmosfera este lipsita de griji si iti faci noi placeri fara sa-ti pierzi mintile. Te simti in forma sa faci fata stilului de viata pe care l-ai adoptat, dar ar trebui sa te gandesti si la reechilibrarea dietei.SCORPIONAstazi vei vedea multe solutii la probleme complexe. Nimic nu va impiedica rezolutiile de lucru. Vei avea o dorinta dominanta de a-ti oficializa relatia. Este inca prea devreme, unele piese inca trebuie puse la locul lor inainte ca acest pas sa poata fi facut.SAGETATORPerspectivele pe termen lung devin mai clare si reusesti sa tii in frau lucrurile care te deranjeaza. Este posibil sa te simti un pic confuz cu privire la mosteniri, proprietati comune, impozite sau datorii.CAPRICORNSentimentele si viata ta amoroasa vor ajunge la o anumita armonie. Acum este momentul sa pui cele mai grele intrebari. O veste buna va veni de la prietenii apropiati.VARSATORAstazi va fi o zi buna pentru a intari legaturile prieteniei. Este timpul sa organizezi o intalnire cu prietenii. Este exact ceea ce ai nevoie pentru a te revitaliza! Vei simti o mare satisfactie atunci cand ii dedici timpul unui prieten care are nevoie de sprijinul tau.PESTIIn ceea ce priveste dragostea, vei avea ocazia sa faci lumina asupra a ceva ce s-a intampla la finalul anului trecut. Oricare ar fi starea relatiei tale, vei invata ceva care va fi important pentru viitorul vietii tale sentimentale.Horoscopul zilnic este oferit de Eva.ro