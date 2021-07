Horoscop zilnic. Joi, 1 iulie

BERBECNu este momentul propice pentru o investitie mare, mai ales daca esti implicat/a in afaceri. Cel mai bun lucru pe care il poti face este sa ramai pentru moment asa cum esti si sa nu faci niciun fel de cheltuiala inutila. In curand te vei bucura de asta.TAURSa empatizezi cu un prieten sau un cunoscut care are nevoie de tine este ceea ce vei face astazi. Crezi sau nu, ii vei oferi acelei persoane o mare usurare si acest lucru este, de asemenea, vindecator si pentru tine.GEMENIExista intotdeauna o latura pozitiva in toate lucrurile si astazi este randul tau sa descoperi asta. Totul va fi bine, indiferent de situatia cu care te confrunti.RACVei simti o anumita pierdere a libertatii daca insisti sa te legi de o persoana pe care abia ai cunoscut-o si chiar nu stii cine este. Trebuie sa fii atent/a si sa vezi daca merita cu adevarat. Nu te lasa pacalit/a de aparente.LEUNu te lauda cu nimic, mai ales cu banii, deoarece anumite persoane ar putea fi invidioase pe tine. Nu este ceva ce te caracterizeaza si pur si simplu nu trebuie sa o faci. Cu cat esti mai discret/a, cu atat vei face ca acele relatii sa functioneze.FECIOARADecizi sa te distrantezi de cineva din familie, deoarece crezi ca ti-a facut o nedreptate. Trebuie sa rezolvi problema cat mai curand posibil si, daca nu poti, trebuie sa clarifici cum te simti.BALANTACu cat de concentrezi mai putin pe lucrurile materiale, cu atat te vei simti mai liber/a. Asa ca ar trebui sa incerci sa nu te incarci cu obiecte care nu iti sunt de folos, ba din contra sa scapi de ele. Trebuie sa fii flexibil/a in toate aspectele.SCORPIONCel mai bun lucru pe care il poti face astazi este sa iei lucrurile cu calm si cu simtul umorului si sa nu te astepti la nimic de la nimeni. Totul va merge pe o cale linistita si pozitiva daca stii sa te relaxezi si sa te bucuri de lucrurile simple care iti sunt aproape.SAGETATORFii foarte atent/a cu tentatiile de a-ti impune criteriile la locul de munca. Acestea se vor intoarce impotriva ta si vor crea o atmosfera negativa. Incearca sa-i asculti pe ceilalti si sa le oferi partea lor din lumina reflectoarelor pentru ca merita asta!CAPRICORNNu este adevarat ca te gandesti doar la tine, dar cineva din familie iti poate reprosa acest lucru astazi. Ar trebui sa ii explici ce simti pe el si cum vezi tu lucrurile. El te va asculta daca stii sa-l abordezi cu smerenie si cu cuvinte amabile.VARSATORAutocompatimirea nu este cel mai bun mod de a rezolva lucrurile. Astazi vei primi sfaturi in acest sens, cineva care vede obiectiv ce ti se intampla si care se ofera sa te ajute. Accepta-i suportul fara sa stai pe ganduri. Este timpul sa iti asumi anumite schimbari.PESTIDaca practici orice fel de sport, nu trebuie sa exagerezi. Fa-o, dar cu moderare, intrucat asa nu vei risca sa te ranesti sau sa intampini alte probleme. Asculta-ti corpul!Horoscopul zilnic este oferit de Eva.ro