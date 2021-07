Horoscop zilnic. Joi, 15 iulie

Berbec

Câteva persoane iți aduc la cunoștință lucruri surprinzătoare despre un prieten de-al tău. Înainte de a le acorda vreun credit, încearcă să vorbești cu el și astfel să ai amănunte direct de la sursa. Uneori se întâmplă că lucrurile să fie distorsionate de cei care nu se pot abține să nu adauge niste înflorituri.Nu te epuiza cu munca, pentru că altfel vei trece printr-o perioada lipsita total de energie și de chef de viață. Bea ceaiuri de plante și dormi mai mult, cere-i partenerului să-și petreacă mai mult timp cu tine, astfel încât să primești afecțiunea de care ai atâta nevoie.Ai în fata o dilema, legata de un prieten apropiat. Înainte de a lua orice fel de hotărâre, gândește-te că îi datorezi respect și încredere, mai ales că nu deții nici o dovada împotrivă lui. Cel mai bine ar fi să stați de vorba pentru a lamuri situația.Citești cu pasiune în ultima perioada, studiezi și faci probabil niste cursuri de vara, care-ți potolesc setea de cunoaștere și care-ți aduc rezultate satisfăcătoare. Prietenii te iau peste picior pentru că preferi să stai în casa să înveți, decât să ieși cu ei la distracții, dar tu știi foarte bine că cine rade la urma, rade mai bine.Ești introvertit și îngândurat, probabil din cauza unei probleme pe care preferi s-o rezolvi singur. Nimic nu te mai amuza și tinzi să ignori ceea ce se petrece în jur. Încearcă să comunici cu persoanele de încredere, s-ar putea să primești un sfat bun. Și apoi nu întotdeauna trebuie să trecem de unii singuri printr-o situație mai dificila.Ai de făcut câteva drumuri și problemele care trebuie rezolvate te plictisesc peste măsură. Ți-ai pierdut răbdarea cu cei din jur și ai vrea pur și simplu să te ignore toți. Învață că nu este obligatoriu să zâmbești amabil tot timpul, poți fi plin de respect și serios chiar și fară a jigni pe cineva. Păstrează-ți naturalețea și nu te mai obosi cu aparentele.Ești destul de sociabil și zâmbitor în ultima vreme, chiar daca uneori te nimerești în adunări de persoane cu care nu mai ai nici o legătură. Bunul tău simt nativ iți cere să fii amabil și prietenos cu țoață lumea, pentru că în fond nu are rost să începi să caști de plictiseala. Se poate totuși să cunoști o persoana interesanta când nici nu te aștepți.Un prieten are nevoie de tine și te gândești serios la o soluție salvatoare, căci nu duci lipsa de idei și-l cunoști suficient de bine pentru a intui care este cea mai buna strategie pentru el. Ești apreciat pentru calitățile tale și te faci respectat chiar și de cei cărora le-au ajuns la urechi unele dintre isprăvile tale, astfel încât te bucuri de o imagine foarte buna în calitate de om de încredere.Oricât de mult iți dorești să mergi în cinci locuri în aceeași zi, gândește-te că asta înseamnă multa oboseala și bani cheltuiți, pentru doar câteva minute sau ore de distracție. Alege mai bine unul sau doua obiective și vizitează-le fară graba, că să poți admira tot ceea ce au de oferit.O problema de sănătate iți da oarecare bătăi de cap și asta contribuie la proasta dispoziție. Trebuie să te menajezi, pentru că munca îndelungată și-a lașat câteva amprente în organismul tău. Alaturi de partener și de copii iți vei regăsi echilibrul. Ai putea chiar să și dansezi, să-ți amintești de clipele minunate petrecute împreună.Treptat, începi să-ți rezolvi din probleme, lucru care te mai liniștește. Încearcă să petreci cât mai mult timp cu familia și alaturi de cei dragi. O ieșire din oraș ți-ar prinde foarte bine, sau pur și simplu o plimbare dimineața prin parc, când încă lumea nu s-a trezit. Orice lucru inedit este binevenit.Nu ai de gând să te spetești prea tare cu treburile casnice astăzi. Cauți instinctiv în jurul tău pe cineva dispus să se plictisească cu banalele comisioane de weekend, care tie iți dau bătăi de cap. Ar trebui să faci câteva exerciții de respirație și să te motivezi, deoarece viață nu este făcută numai din fabulos și în plus ar trebui să dai dovada de răbdare și când faci un lucru atât de plictisitor că udatul plantelor.