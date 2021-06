Horoscop zilnic. Joi, 17 iunie

BERBECAstazi nu va iesi nimic asa cum te asteptai si va trebui sa improvizezi pentru ca uneori viata este imprevizibila. Aceasta este, de fapt, o experienta grozava si aproape intotdeauna ajunge sa fie distractiva si pozitiva.TAURDaca trebuie sa iti schimbi planurile astazi, gandeste pozitiv pentru a atrage lucruri bune. Incearca sa iti controlezi nervii si anxietate pentru ca nu te ajuta la nimic, dimpotriva, te fac sa vezi partea urata a situatiei.GEMENIDaca astazi lucrurile nu merg asa cum ti-ai planificat, ia-o mai uosr. Nu te supara pentru ca iti poti strica ziua si e pacat. Rabdarea este o calitate foarte necesara in acest moment, mai ales daca pana acum toate au mers pentru tine ca pe roate.RACDaca reactionezi bine la tot ce e imprevizibil, vei vedea ca situatiile care vin fara sa te astepti nu sunt atat de rele. Uneori, chiar sunt pozitive. Exista o persoana in jurul tau care iti tot face curte, dar pana acum nu s-a intamplat nimic concret. Vrei sa crezi ca este doar un prieten, insa tu cauti cu totul altfel si iti e teama sa nu fi respins/a.LEUO zi buna te asteapta daca intentionezi sa mergi cu persoana iubita la un centru de relaxare. In afara de cat de benefic este pentru corp si minte, veti avea timp sa vorbiti cu calm despre problemele pe care le aveti.FECIOARAVei avea parte de o zi buna, in special daca esti singur/a. Dar, pentru asta, trebuie sa renunti la timiditate si sa iti folosesti la maximum abilitatile de flirt. Vei avea multe ocazii benefice.BALANTAO persoana pe care o respecti mult ti-a spus recent sa nu incetezi sa inveti si sa visezi daca vrei sa-ti imbunatatesti viata. Astrele te sfatuiesc sa ii urmezi recomandarile.SCORPIONCu o cautare mai atenta pe internet, poti gasi multe lucruri interesante pentru a incepe un nou stil de viata mai sanatos si mai linistit. Daca cineva ti-a propus o intalnire romantica, nu spune da din prima, dar nu lasa nici prea mult timp sa treaca pana sa ii dai un raspuns.SAGETATORTreci printr-o etapa oarecum ciudata, iti place sa te izolezi, sa fii singur/a. Prietenii tai observa acest lucru, motiv pentru care insista sa va vedeti si sa iesiti impreuna. Din pacate, nu vei accepta nimic din toate astea.CAPRICORNAstazi ar trebui sa iti faci curaj sa contactezi acea persoana pe care ai intalnit-o recent si cu care ai avut o chimie speciala. Spune stop singuratatii, meriti sa iubesti si sa fii iubit/a.VARSATORDaca te-ai trezit cu o dispozitie proasta si nu vrei sa te ridici din par, ceva te ingrijoreaza si poate nici macar nu esti constient/a de asta. Iti poti permite sa lenevesti, insa gaseste inainte de asta sursa lipsei tale de vlaga. Poate fi mai mult decat oboseala.PESTINu te supara daca ceva nu merge cum ti-ai planificat. Este cel mai bun mod de a evita durerile de cap. Daca un prieten te suna sa va vedeti astazi, accepta. Te va face sa vezi viata din exact perspectiva de care ai nevoie.Horoscopul zilnic este oferit de Eva.ro