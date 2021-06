Horoscop zilnic. Luni, 14 iunie

BERBECCineva ti-ar putea oferi astazi ceva ce iti datoreaza, ceea ce este intotdeauna o surpriza placuta. Sau, iti va imprumuta ceva ce ai nevoie. Oricum ar fi, vei iesi in castig.TAURIn viata sentimentala, vei fi mai fermecator/oare ca niciodata. Ai grija sa nu frangi inimi in jurul tau. Partenerul/a iti testeaza limitele si incearca sa te plaseze cat mai departe posibil. Ce e cu el?GEMENIAstazi, viata ta amoroasa va ocupa locul central, asa ca iesi din cochilie cat mai curand posibil. Daca vrei sa ai cu adevarat succes, trebuie sa iti incarci bateriile si sa dormi mai mult si mai bine.RACSituatia este ideala pentru a incepe un dialog care pare dificil cu persoana iubita. Iti vei da seama de multe lucruri. Daca esti singur/a, vei avea un noroc chior. Intalnirile pe care le-ai putea avea vor fi cu adevarat spectaculoase!LEUAceasta este o zi buna pentru afaceri si munca. De fapt, e posibil sa ai cateva idei grozave pentru a face bani. Sfaturile altora iti vor permite sa iti imbunatatesti planurile, asa ca fii pregatit/a sa le asculti.FECIOARAIn ceea ce priveste casa si familia, exprima-te intr-un limbaj simplu si fa-o cu calm. Poate ca ii ceri prea mult partenerului de viata si el nu face fata. Vorbiti despre asta.BALANTAAstazi, activitatile de grup si munca in echipa vor fi benefice pentru tine. Moralul tau se imbunatateste, ai un impact mare asupra celorlalti si le poti influenta deciziile. Perseverenta ta la locul de munca incepe sa dea roade.SCORPIONDaca treci printr-o criza amoroasa, astazi vei avea ocazia sa trasezi o linie sub neintelegerea care iti bloca calea. Este timpul sa iei legatura cu cel/cea pe care il/o iubesti si sa va impacati.SAGETATORAstazi vei fi capabil/a sa eviti unele greseli daca asculti sfaturile altor persoane, asa ca ramai la curent cu ceea ce au de spus. Nu lasa alti oameni si problemele lor sa iti ocupe tot timpul!CAPRICORNZidurile tale interioare se prabusesc. Vei obtine cea mai mare satisfactie de pana acum in relatia cu cei dragi. Nu renunta la ei doar pentru ca partenerul/a nu tolereaza pe cineva.VARSATORAceasta este o zi perfecta pentru a socializa cu ceilalti. Exista ceva despre care vrei sa vorbesti si este important pentru tine, asa ca nu vrei sa pierzi timpul pe conversatii superficiale. Vrei sa te apuci de treaba.PESTITendinta ta naturala de a te rasfata va deveni mai puternica. Ai grija sa nu te grabesti cu deciziile pe care le iei. Emotional, vei fi foarte nervos/oasa. Dar, iti poti folosi aceasta traire ca o oportunitate de a spune tot ce ai pe suflet.Horoscopul zilnic este oferit de Eva.ro