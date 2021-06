Horoscop zilnic. Luni, 28 iunie

BERBECVei excela in orice activitate pe care o vei face astazi, fie ea profesionala sau distractiva. Vei avea un magnetism special care ii va uimi pe ceilalti, dar si pe tine. Mai mult, chiar te poti indragosti!TAURAstazi vei dori sa te bucuri de casa ta si vei fi liderul in familia ta. Iti va placea sa pregatesti o masa buna sau sa organizezi o activitate speciala pentru ca toate lumea sa se simta bine.GEMENIAstazi vei avea nevoie sa iti hranesti mai mult intelectul, fapt pentru care este ideal sa iti dedici timpul culturii si adunarilor sociale. Vei fi mai activ/a si iti va placea sa calatoresti.RACAstazi vei arata afectiune sincera si vei da fara sa te gadesti sa primesti ceva in schimb. Vei fi atras/a de articole de lux si scumpe. Retine acest lucru daca ai decis sa mergi la cumparaturi, te poate ajuta sa te mai retii.LEUAstazi vei atrage multa atentie atat pentru caracterul tau bun, cat si pentru magnetismul si simtul umorului. Iti place sa fii in centrul reflectoarelor, asa ca bucura-te de tot!FECIOARASa evadezi intr-un loc linistit este acum cea mai buna optiune pentru a te deconecta de problemele cu care te confrunti. Te vei simti foarte bine si te vei odihni. Ai nevoie de asta!BALANTAEste o zi buna pentru a fi aproape de prietenii tai si, de asemenea, pentru a face activitati de grup. Carisma si caracterul tau bun iti vor deschide portile in ceea ce priveste domeniul prieteniei si al dragostei.SCORPIONNu te izola, deoarece vei avea posibibilitatea sa cunosti oameni interesanti si sa faceti impreuna activitati care te vor bucura. Chiar daca nu ai tragere de inima la inceput, pe parcurs vei vedea ca efortul a meritat.SAGETATORVei fi foarte energic/a si binedispus/a astazi. Va fi o zi buna pentru a te aventura in locuri care iti trezesc interesul si sa faci orice sport. Alege sa faci aceste activitati spre seara, cand ai mai mult timp liber.CAPRICORNEste o zi excelenta pentru a dedica timp iubirii, fie ca esti interesat/a de cineva, fie ca organizezi o cina romantica si pasionala cu partenerul/a de viata. Lasa-te purtat/a de sentimente!VARSATORAcesta este un moment foarte bun pentru a te impaca cu persoana iubita daca ati trecut recent printr-un episod neplacut. De asemenea, seara este perfecta pentru a petrece mai mult timp cu cei dragi.PESTIVei fi plin/a de energie astazi. Nu te costa nimic sa indeplinesti acele sarcini sau sa faci acele treburi pe care le-ai pus pe lista de asteptare. De asemenea, vei rezerva ceva timp si pentru exercitiile fizice.Horoscopul zilnic este oferit de Eva.ro