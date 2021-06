Horoscop zilnic. Marti, 15 iunie

BERBECVei descoperi ca viata ta sociala te ajuta sa uiti de griji. O neglijenta iti poate arunca situatia financiara in aer. Ai incredere in colegul care vrea sa te ajute. Ai grija ce mananci!TAURUite-te in jurul tau si vei gasi raspunsuri. In ceea ce priveste banii, trebuie sa fii mai practic/a. Daca vrei sa termini bine o sarcina la locul de munca, accepta sfaturile care ti se dau. Trebuie sa uiti de obsesia ta pentru diete pentru cateva zile.GEMENINu te astepta ca problemele sa se rezolve singure. Intuitia iti va fi de mare ajutor in ceea ce priveste banii. Norocul te insoteste in studii si munca. Ar trebuie sa iti programezi o vizita la dentist.RACAstazi vei realiza in sfarsit ca esti foarte iubit/a de oamenii din jurul tau. Un upgrade economic te calmeaza. Esti in cea mai buna forma a ta la locul de munca, continua tot asa.LEUVei gasi un echilibru cu partenerul/a de viata, avand mai multa intimitate. Stapaneste-ti acea impulsivitate care te face sa cumperi lucruri inutile. Este ziua perfecta pentru interviuri de angajare.FECIOARARelatia in care esti implicat/a iti umple viata de fericire. Acea suma de bani pe care ai imprumutat-o iti va fi returnata. Este o zi buna pentru acorduri si fuziuni de munca.BALANTANici familia, nici partenerul/a nu te pot intelege. Banii pe care i-ai imprumutat cuiva iti vor fi inapoiati. Daca esti somer/a, astrele te vor ajuta sa iti gasesti un loc de munca.SCORPIONEsti mai dispus/a sa oferi mai multa afectiune partenerului/ei de viata. Banii sunt in crestere. Organizeaza-te mai bine la locul de munca si precizeaza clar care sunt prioritatile tale. Din cauza tensiunilor acumulate, te vei confrunta cu insomnia.SAGETATORAstazi va avea loc o reuniune foarte placuta cu un vechi prieten. Te vei concentra mai multe decat de obicei pe economii. La locul de munca vei avea posibilitatea de a te implica intr-un nou proiect. Incearca sa faci mai multa miscare!CAPRICORNAstazi ai sansa sa te bucuri de o intalnire minunata. Va trebui sa ajuti o ruda sau un prieten cu bani. Nu sacrifica lucrurile importante pentru ambitiile de cariera. Ia-ti sanatatea mai in serios si axeaza-te pe preventie!VARSATORRelatia amoroasa in care esti implicat/a trece printr-o cumpana. Ai grija la portofel si nu arunca cu banii! Evita disputele cu colegii tai de munca. Incearca sa adopti o dieta mai sanatoasa, renuntand la alimentele grase si nu manca prea mult.PESTIDaca partenerul/a de viata gandeste diferit de tine, nu te enerva. Incearca sa economisesti bani si nu te baza pe noroc. Tenacitatea va fi atuul tau pentru a progresa la locul de munca.Horoscopul zilnic este oferit de Eva.ro